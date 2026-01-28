Codul galben de ceață, prelungit în Republica Moldova. Vizibilitatea sub 200 m

07:30

Meteorologii anunță pentru astăzi cer predominant noros, cu ceață și polei ușor în mai multe zone ale țării. Pe timpul nopții, se așteaptă ploi, iar pe drumuri se va forma ghețuș, astfel că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Ziua se vor înregistra temperaturi maxime de până la +5 grade, iar noaptea mercurul din […] Articolul Meteo 28 ianuarie: Temperaturi între +5 și -3 grade, cu risc de polei și ceață apare prima dată în Realitatea.md.