Ilia Vasilievici a semnat cu Zimbru Chișinău: Fotbalistul belarus, cotat la 150 de mii de euro

14:30

Tariful la gaz nu poate fi aplicat retroactiv, în caz că va scădea, declară directorul general al ANRE, Alexei Taran: „Juridic nu este corect. Asta înseamnă că Energocom trebuie să ia acum 830.000 de facturi, pentru că atâția consumatori avem, și să le recalculeze la toți. Și din punct de vedere tehnic este un efort imposibil”.