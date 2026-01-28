Patru minori, anchetați în Franța după ce au sechestrat și torturat o fată de 15 ani

12:30

Microbuzul distrus în accidentul devastator din județul Timiș, România, transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, bilanțul tragediei fiind unul dramatic: șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, în cel mai grav eveniment rutier produs în zonă în ultimii cel puțin 20 de ani. Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat microbuzul în care se aflau suporterii lui Paok Salonic a declarat că în 34 de ani de carieră și milioane de kilometri parcurși nu a văzut așa ceva, scrie libertatea.ro.