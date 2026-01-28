Kremlinul e dispus să îl primească pe Zelenski pentru o întâlnire cu Putin: „Îi garantăm securitatea”

11:50

Politicianul Petr Vlah spune că, în ultimele zile, în spaţiul public au răsunat diferite declaraţii (atât de la Comrat, cât şi de la Chişinău) despre Autonomia Găgăuză. Unii au declarat că Autonomia este în pericol şi că trebuie apărată, alţii – că „nu poate exista un stat în stat” şi trebuie de văzut ce acţiuni se impun din acest punct de vedere etc. Potrivit spuselor sale, toate aceste discuţii şi declaraţii inflamează spiritele şi fac şi mai complicată situaţia legată de Găgăuzia, de aceea că se impun câteva accente importante.