Victime ale gheții: Peste 300 persoane au ajuns la urgență cu diverse traumatisme, în ultimele 24 de ore. 18 pacienți, operați

12:20

Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea spune că, în ultimele două zile, a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni indignaţi de noua valoare a bunurilor lor imobile, stabilită de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi Instituţia Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”: „Valoarea unor apartamente a crescut peste noapte cu peste 1 milion de lei, a altora – cu şi mai mult. Chiar dacă Guvernul spune că acestea nu sunt decizii finale şi că cetăţenii au dreptul de a verifica şi de a participa la validarea noilor cifre care indică valoarea imobilelor lor”. Guvernul nu a comentat deocamdată această siuație.