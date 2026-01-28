Încă o țară europeană va interzice accesul minorilor la rețelele sociale: De când intră în vigoare măsura
UNIMEDIA, 28 ianuarie 2026 15:20
Guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia şi planurile recente ale Franţei, scrie digi24.ro.
• • •
Acum 5 minute
15:40
(video) Un tânăr, care a supraviețuit în accidentul groaznic de la Timiș, cu dezvăluiri tulburătoare: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii"
Noi detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tragediei de pe DN E70 în care șapte persoane au murit: unul dintre supraviețuitori le-a spus medicilor că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul unei depășiri, din cauza sistemului de asistență în bandă (lane assist), scrie adevarul.ro.
Acum 15 minute
15:30
Un Opel, răsturnat pe acoperiș, lângă Gura Căinarului: Șoferița ar fi pierdut controlul și a derapat de pe traseu
O șoferiță de 50 de ani a pierdut controlul asupra volanului și s-a răsturnat cu automobilul său Opel Mokka într-un șanț de pe traseul R13, în apropierea localității Gura Căinarului, după ce a derapat pe un sector de drum acoperit cu polei.
Acum 30 minute
15:20
Victime ale gheții: Peste 300 persoane au ajuns la urgență cu diverse traumatisme, în ultimele 24 de ore. 18 pacienți, operați
În ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă au fost înregistrate 306 adresări. Dintre acestea, 178 de pacienți au fost consultați și investigați de către medicii traumatologi, anunță Institutul de Medicină Urgentă.
15:20
Guvernul austriac a anunţat marţi că pregăteşte o lege pentru a interzice utilizarea reţelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 14 ani începând cu luna septembrie, urmând exemplul deja implementat în Australia şi planurile recente ale Franţei, scrie digi24.ro.
Acum o oră
14:50
(video) „Uite ce rezultat!" O tânără de 23 de ani, prinsă beată criță la volan, pe bulevardul Moscova din capitală
O tânără de 23 de ani a fost depistată de polițiști în stare de ebrietate avansată, în dimineața zilei de astăzi, pe bulevardul Moscova din capitală, anunță oamenii legii.
Acum 2 ore
14:40
UE lansează propria alternativă la Starlink. Sistemul este destinat, deocamdată, guvernelor și armatelor europene
Uniunea Europeană a activat, în premieră, elemente ale propriei rețele securizate de comunicații prin satelit, un proiect strategic în valoare de 10,6 miliarde de euro, conceput ca alternativă europeană la Starlink. Inițiativa vizează reducerea dependenței Europei de infrastructura americană, într-un context marcat de tensiuni geopolitice tot mai accentuate, relatează Bloomberg, citat de adevarul.ro.
14:40
(video) „Misiune imposibilă": Un coiot a ajuns înot pe insula Alcatraz, după o traversare spectaculoasă a golfului San Francisco
În apele reci ale golfului San Francisco, un coiot a realizat o performanță nemaivăzută până acum: a traversat înot peste un kilometru de ape agitate și a ajuns pe țărmurile insulei Alcatraz. Acest fenomen rar îi intrigă pe oamenii de știință și pe observatori, ridicând întrebări despre comportamentele de adaptare ale animalelor sălbatice la mediile urbane și insulare, scrie publicația franceză Science et vie, citată de Libertatea.
14:30
(video) Șeful ANRE: Tariful la gaz nu poate fi aplicat retroactiv, din 1 ianuarie, dacă va fi micșorat. E un efort imposibil
Tariful la gaz nu poate fi aplicat retroactiv, în caz că va scădea, declară directorul general al ANRE, Alexei Taran: „Juridic nu este corect. Asta înseamnă că Energocom trebuie să ia acum 830.000 de facturi, pentru că atâția consumatori avem, și să le recalculeze la toți. Și din punct de vedere tehnic este un efort imposibil”.
14:10
„Era glaciară" cu Beijingul s-a încheiat: Keir Starmer, primul premier britanic care face o vizită în China în opt ani
Premierul Keir Starmer a promis că va dezgheța relația Marii Britanii cu China și va pune capăt „erei glaciare”, subliniind că țara este prea puternică pentru a fi ignorată. Starmer este primul șef de guvern britanic care vizitează Beijingul în opt ani, potrivit The Times, citat de digi24.ro.
14:00
(video) Ion Ceban anunță alocarea a peste 360 de tone de material antiderapant pentru suburbii: Mulțumesc locuitorilor și pentru critică și pentru înțelegere
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că, dimineața, a avut o ședință cu primarii suburbiilor, pentru a identifica necesitățile acestora în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. „Am luat decizia că vom aloca suburbiilor peste 360 de tone de material antiderapant”, a declarat edilul pe rețele.
14:00
Nu scăpăm de ceață și polei: Meteorologii au prelungit codul galben în toată țara. Până când este valabilă alerta
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de ceață pentru întreaga țară. Avertizarea este valabilă până pe 29 ianuarie, ora 13:00.
13:50
Vladimir Putin se întâlnește cu noul președinte al Siriei: Liderul de la Damasc cere extrădarea fostului dictator Bashar al-Assad
Preşedintele rus Vladimir Putin îl primeşte miercuri pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, fiind deja a doua întâlnire dintre cei doi lideri de la răsturnarea în 2024 a lui Bashar al-Assad, aliat al Kremlinului, într-un moment în care Moscova încearcă să-şi păstreze bazele militare din Siria, scrie digi24.ro.
Acum 4 ore
13:40
„Cu un leu, poate doi." Dorin Junghietu nu știe exact cu cât va scădea tariful la gaz: Așteptăm decizia ANRE, după ce Energocom va transmite cifrele
Compania Energocom va transmite în această săptămână cererea referitoare la ajustarea tarifului la gaze, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, astăzi. „E greu să spunem cu cât se va ieftini, un leu - doi, vom aștepta după ce ANRE se va expune”, a precizat ministrul.
13:30
(video) Cu „nota de plată" în fața Președinției: Partidul MAN, la protest cu facturi, în cadrul campaniei „Plătește tu"
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat astăzi, 28 ianuarie, un nou flashmob în cadrul campaniei „Plătește tu”, în care au cerut ajustarea imediată a tarifelor la energie.
13:30
O moldoveancă, închisă într-un apartament din Turcia, lipsită de acte și exploatată sexual: Un bărbat, trimis după gratii
Un bărbat care a recrutat o femeie vulnerabilă pentru exploatare sexuală în Turcia a fost condamnat la 8 ani de pușcărie.
13:30
(video) „Ai fost un pămpălău". Momentul în care Eva Măruță „l-a pus la punct" pe tatăl său, Cătălin. Ce reacție a avut acesta
Relația dintre Cătălin Măruță și fiica sa, Eva, a intrat într-o nouă etapă odată cu lansarea primului podcast moderat chiar de mezina familiei. Formatul „Acasă la Măruță” s-a transformat, pentru o ediție specială, în „Acasă la Eva”, iar prezentatorul de la Pro TV a trecut pentru prima dată în postura de invitat, scrie Can Can.
13:30
(foto) Un tablou cu Trump și Putin, fotografiați la întâlnirea din Alaska, expus în vestibulul Casei Albe: „Ceva ce nu văzusem până atunci"
O imagine surprinsă în timpul summitului americano-rus din Alaska, în care Donald trump apare alături de Vladimir Putin, a fost amplasată recent în Casa Albă, în zona care face legătura între Aripa de Vest și reședința prezidențială, relatează jurnalista Elizabeth Landers de la PBS, potrivit Ukraine Breaking News, scrie adevarul.ro.
13:00
(video) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Trei procurori, dați afară din sistem. Cine sunt aceștia
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit în ședință, astăzi, cu 8 contestații pe ordinea de zi. În urma examinării acestora, CSP a decis eliberarea din funcție a trei procurori: Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari.
13:00
(live/update) Cu „nota de plată" în fața Președinției: Partidul MAN organizează un prostest cu facturi, în cadrul campaniei „Plătește tu"
Partidul Mișcarea Alternativa Națională organizează astăzi, 28 ianuarie, un nou flashmob în cadrul campaniei „Plătește tu”.
12:40
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Trei procurori, dați afară din sistem. Cine sunt aceștia
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:40
(live) De la ANRE, la Președinție: Partidul MAN organizează un nou flashmob, în cadrul campaniei „Plătește tu"
Partidul Mișcarea Alternativa Națională organizează astăzi, 28 ianuarie, un nou flashmob în cadrul campaniei „Plătește tu”.
12:40
(video) Demiteri pe bandă rulantă în Procuratură: Încă un acuzator de stat, eliberat din funcție de CSP. Cine este procurorul
Procurorul Veaceslav Vacari este al treilea acuzator de stat eliberat din funcție, la decizia CSP. Consiliul a aprobat hotărârea după ce i-a examinat, în ședință închisă, contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 28.11.2025.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru mâine, 29 ianuarie 2026.
12:30
Accidentul teribil cu șapte morți din România. Mărturia șoferului din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva"
Microbuzul distrus în accidentul devastator din județul Timiș, România, transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, bilanțul tragediei fiind unul dramatic: șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, în cel mai grav eveniment rutier produs în zonă în ultimii cel puțin 20 de ani. Șoferul polonez al TIR-ului în care a intrat microbuzul în care se aflau suporterii lui Paok Salonic a declarat că în 34 de ani de carieră și milioane de kilometri parcurși nu a văzut așa ceva, scrie libertatea.ro.
12:20
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Trei procurori, dați afară din sistem
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:20
Irina Vlah: Un nou jaf al populației! Schema PAS este simplă - majorarea impozitelor pe locuințe de 2–3 ori pentru a acoperi găurile din buget
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor” din partea guvernării. Ea spune că, în ultimele două zile, a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni indignaţi de noua valoare a bunurilor lor imobile, stabilită de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi Instituţia Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”: „Valoarea unor apartamente a crescut peste noapte cu peste 1 milion de lei, a altora – cu şi mai mult. Chiar dacă Guvernul spune că acestea nu sunt decizii finale şi că cetăţenii au dreptul de a verifica şi de a participa la validarea noilor cifre care indică valoarea imobilelor lor”. Guvernul nu a comentat deocamdată această siuație.
12:20
(video) „Iarna aceasta este mai dificilă decât ne-am așteptat". Alexandru Munteanu cere sprijinul cetățenilor în contextul situației din țară: „Avem resurse limitate"
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, echipelor de intervenție — salvatori, drumarilor, energeticienilor, polițiștilor și personalului medical — pentru efortul depus în condiții dificile și a îndemnat cetățenii la prudență, subliniind că iarna abia a început și că este posibil să apară noi situații dificile.
12:20
Constantin Cuiumju, deputat: Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare din 1 ianuarie
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de scăzute din această iarnă.
12:10
(video) Procurorul reținut de CNA pentru corupție, în iulie 2025, a fost eliberat din funcție: CSP a luat decizia după ce i-a examinat contestația
Procurorul Eugeniu Trocin, reținut de CNA pentru suspiciuni de corupție, în iulie 2025, urmează a fi eliberat din funcție. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Procurorilor, în ședința de astăzi, după ce a examinat, cu ușile închise, contestația formulată de acuzator împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică.
12:10
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie.
12:00
(video) Igor Dodon nu a aplaudat discursul Maiei Sandu la Strasbourg: Momentul în care Usatîi îi face semn să se ridice. Reacția liderului PSRM
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a aplaudat în picioare discursul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la încheierea intervenției sale în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
11:50
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, sărbătoarea tradițională bulgărească „Babin den” în Taraclia, eveniment dedicat femeilor și rolului lor în comunitate, dar și păstrării patrimoniului cultural bulgar din Republica Moldova.
11:50
Petr Vlah, despre situația cu alegerile din Găgăuzia: Aceste probleme trebuie soluţionate constructiv, în comun de către reprezentanţii Chişinăului şi Comratului
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultimele zile, în spaţiul public au răsunat diferite declaraţii (atât de la Comrat, cât şi de la Chişinău) despre Autonomia Găgăuză. Unii au declarat că Autonomia este în pericol şi că trebuie apărată, alţii – că „nu poate exista un stat în stat” şi trebuie de văzut ce acţiuni se impun din acest punct de vedere etc. Potrivit spuselor sale, toate aceste discuţii şi declaraţii inflamează spiritele şi fac şi mai complicată situaţia legată de Găgăuzia, de aceea că se impun câteva accente importante.
11:50
Fost senator francez condamnat la 4 ani de închisoare după ce a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare, dintre care un an și jumătate cu executare, pentru că i-a administrat ecstasy unei colege parlamentare, Sandrine Josso, fără știrea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual. Avocații bărbatului au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării, susținând că a fost un „gest de neatenție”, scrie digi24.ro.
Acum 6 ore
11:40
„Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni constante". Maia Sandu condamnă atacul asupra unui tren cu civili din Ucraina: Transporta bărbați și femei, care își vedeau de viața lor
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul asupra unui tren care transporta civili în Ucraina, calificând incidentul drept o încălcare gravă a dreptului internațional. „Cei responsabili trebuie trași la răspundere”, a scris șefa statului pe X.
11:30
Ultima oră! Procuroarea Elena Panfil, alungată din sistem. CSP a admis contestația ex-PG Ion Munteanu
Procuroarea Elena Panfil urmează a fi eliberată din funcție, la decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Decizia vine după ce CSP a admis, în ședința de astăzi, contestația ex-Procurorului General Ion Munteanu, și a adjunctului PG, Sergiu Rusu.
11:20
(video) Ședința Guvernului: Un aviz pentru modificarea legii declarațiilor de avere, respins de miniștri
Guvernul s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 14 subiecte, printre care și un aviz la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport.
11:10
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Cea a ex-Procurorului General, Ion Munteanu, printre ele
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:10
(video) Fenomen bizar la Marea Neagră, care nu s-a mai petrecut de zece ani. Cum arată acum plajele, după o furtună care a schimbat complet peisajul
O furtună a schimbat complet peisajul la Mamaia. Valurile au înaintat mult pe nisip şi au dus cu ele tone de vietăţi marine. Plajele sunt acoperite acum cu un strat gros de scoici şi melci, scrie observatornews.ro.
11:10
(video) „ E un nonsens." Dispute aprinse între Caraman, Mitrofan și Miron la CSM, pe Legea pe vettingul magistraților „anticorupție": Încalcă independența judecătorilor
Dispute la ședința de ieri a CSM, între președintele Sergiu Caraman și membrele Livia Mitrofan și Aliona Miron. Mărul discordiei l-a constituit subiectul privind remiterea către Comisia de evaluare externă a Listei judecătorilor din cadrul Judecătoriei Chişinău care, începând cu 1 ianuarie 2017, au fost şi/sau sunt membri ai completelor specializate în cauze de corupţie şi în cele conexe corupției.
11:00
Un bărbat de 48 de ani și-a pierdut viața într-un accident produs la Ungheni. Potrivit informațiilor, acesta a fost lovit mortal de un Audi, în timp ce se deplasa pe carosabil.
11:00
(video) „Regret". Prima reacție a ministrului Apărării, după ce un militar din Florești s-a împușcat în timpul serviciului
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a comentat cazul militarului din Florești, care s-a împușcat în timpul serviciului, fiind întrebat dacă este vorba despre bullying sau un incident izolat.
10:50
Cabinetul de miniștri a votat în cadrul ședinței de astăzi pentru mai multe schimbări de personal în cadrul administrației publice centrale, deciziile urmând să intre în vigoare începând cu 29 ianuarie 2026.
10:40
(live) CSP, în ședință cu 8 contestații pe ordinea de zi: Cea a Procurorului General, printre ele
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință, la această oră, cu 8 contestații pe ordinea de zi. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, condamnată la un an și opt luni de închisoare pentru luare de mită
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an și opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată de acceptarea de mită de la oficiali ai Bisericii Unite, în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters, citată de adevărul.ro.
10:20
(live) Guvernul, în ședință. Munteanu: Suntem la mijlocul iernii, cred că ne vom mai confrunta cu asemenea situații
Guvernul se întrunește astăzi, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte, printre care și un aviz la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport.
10:10
Serviciul Vamal a inițiat o anchetă internă, după ce 7 angajați ai instituției au fost reținuți pentru corupție: „Colaborăm cu organele de urmărire penală"
Serviciul Vamal a venit cu o reacție publică, după ce șapte angajați de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți, fiind suspectați de corupție sistemică. Potrivit instituției, a fost inițiată o anchetă internă.
10:10
Ceață densă și carosabil alunecos în mai multe zone din țară: Șoferii, îndemnați să evite deplasările
Poliția Națională informează că, pe teritoriul țării, în mai multe zone, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, iar carosabilul este alunecos.
10:10
Peste 15 mii de case din întreaga țară, fără lumină din cauza chiciurei: Zeci de stâlpi căzuți la sol și conductoare rupte. Ce spune ministrul Energiei
Peste 15 mii de consumatori din circa 100 de localități nu au energie electrică astăzi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care persistă și îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice afectate. „În timp ce unele localități sunt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei”, informează Ministerul Energiei.
10:10
(live) Guvernul, în ședință: Un aviz la proiectul de lege privind importul mijloacelor de transport, pe agendă
Guvernul se întrunește astăzi, 28 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 subiecte, printre care și un aviz la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport.
