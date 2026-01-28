Kievul, pregătit să ajute R. Moldova în rezolvarea problemei transnistrene: „Ucraina contribuie deja la acest proces”

14:30

Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei, potrivit unui regulament aprobat de autorități. În același timp, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru ca să promoveze clasa, iar situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent vor fi eliminate.