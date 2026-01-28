Corespondență Dan Alexe | Comisia Europeană aprobă noua lege franceză de interzicere a rețelelor sociale pentru copii
Radio Moldova, 28 ianuarie 2026 10:30
Adunarea Națională franceză a adoptat în noaptea de luni spre marți, 26–27 ianuarie, un proiect de lege care interzice rețelele de socializare pentru copiii și tinerii sub 15 ani, inclusiv Snapchat, Instagram, TikTok și Facebook, o măsură ce vizează protejarea sănătății adolescenților, susținută din toate puterile de guvern și de Emmanuel Macron.
„Situația este sub control”: Locuitorii satelor afectate de suspendarea circulației bacului peste Nistru, asigurați cu produsele necesare # Radio Moldova
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova din raionul Dubăsari, situate pe malul stâng al Nistrului, sunt asigurați cu produsele necesare, însă există probleme la alimentarea cu lei a bancomatelor din zonă. Autoritățile promit să rezolve această situație „în următoarele zile”.
Numărul instituțiilor medicale care vor fi autorizate drept centre de prelevare de organe și țesuturi umane va fi majorat, pentru a spori accesibilitatea sistemului de transplant pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Centrele vor fi propuse Ministerului Sănătății de către Agenția de Transplant și vor fi integrate într-o rețea unică de coordonare.
10:40
Olivia Sanduleac, unicul specialist chinolog din R. Moldova: Cine a inspirat-o să-și aleagă profesia # Radio Moldova
Olivia Sanduleac conduce, la doar 27 de ani, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, fiind unicul specialist din Republica Moldova cu studii de specialitate în Chinologie. Povestea ei este una despre pasiune, vocație și continuitate profesională, transmise din generație în generație.
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului.
Peste 15.000 de consumatori fără curent, 500 de unități de transport mobilizate și sute de apeluri la 112, în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au avut consecințe directe asupra alimentării cu energie electrică, mobilității și siguranței populației, mii de consumatori rămânând temporar fără curent, iar serviciile de urgență fiind solicitate în sute de cazuri. Autoritățile anunță că situația este gestionată, iar intervențiile continuă.
Republica Moldova se află în centrul unei confruntări geopolitice care îi depășește granițele, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici de securitate Andrei Curăraru în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, cu referire la discursul președintei Maia Sandu susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).
Sportivii de performanță ai Republicii Moldova care fac parte din loturile naționale și au obținut rezultate notabile la competiții internaționale majore vor beneficia, în acest an, de indemnizații lunare de performanță. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și include 235 de sportivi.
Carosabilul umed, pe alocuri cu ghețuș și ceață, continuă să afecteze și pe 28 ianuarie circulația rutieră și siguranța pietonilor. Administrația Națională a Drumurilor anunță că drumarii au intervenit pe tot parcursul nopții pentru a combate lunecușul și a menține siguranța rutieră.
Circulația pe drumurile naționale, în dimineața zilei de miercuri, 28 ianuarie, se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș, informează Administrația Națională a Drumurilor. În contextul condițiilor meteorologice actuale, drumarii au intervenit pe parcursul nopții cu lucrări preventive pentru combaterea lunecușului și menținerea siguranței rutiere.
Curăraru: R. Moldova riscă să rămână într-o zonă gri, oferind Rusiei șansa să corupă opțiunea proeuropeană a electoratului # Radio Moldova
Republica Moldova se află în centrul unei confruntări geopolitice care îi depășește granițele, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici de securitate Andrei Curăraru în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, cu referire la discursul președintei Maia Sandu susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).
Președintele ucrainean Volodimir Zelenskyy a anunțat că țara sa își propune să adere la Uniunea Europeană în 2027, scrie Euronews. Obiectivul ambițios al lui Zelenski îl depășește pe cel al autorităților de la Chișinău care și-au propus semnarea tratatului de aderare în 2028 și aderarea propriu-zisă a R. Moldova la UE în 2030.
Peste 190 de mii de cetățeni au beneficiat, în decembrie 2025, de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului digitalizat „eRețeta”.
Călătoriile către Turcia vin, din ianuarie 2026, la pachet cu un set de reglementări stricte care vizează atât conduita în timpul zborului, cât și aspecte logistice esențiale pentru turiștii străini, inclusiv pentru cetățenii R. Moldova.
Paris Saint-Germain l-a transferat pe puștiul-minune de la FC Barcelona, „Dro” Fernández! Mijlocașul are 18 ani și a semnat cu PSG un contract valabil până în 2030. Fernández avea o clauză de reziliere de 6 milioane de euro, dar PSG a plătit 8,2 milioane de euro. Puștiul va juca la noua sa echipă în tricoul cu numărul 27. Pedro Fernández Sarmiento, cunoscut drept „Dro”, care este nume de alint sau poreclă, a ajuns la academia Barcelona în 2022.
Vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă de politica în domeniul concurenței a dat, pe 27 ianuarie, un semnal de alarmă față de o dependența „prea mare” a blocului comunitar de importurile de gaze naturale lichefiate din SUA, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să își diversifice sursele de aprovizionare cu energie, transmite Bloomberg.
Fiul fostului internațional brazilian Marcelo a semnat primul său contract de fotbalist profesionist cu Real Madrid. Enzo Alves îl cheamă pe puștiul. Tânărul atacant de 16 ani, care are dublă cetățenie, braziliană și spaniolă, va continua să joace pentru echipele de categorie inferioară de vârstă ale clubului regal spaniol.
Actualul rector al Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat de rector. Decizia a fost comunicată în cadrul ședinței Senatului Universitar și făcută publică pe 27 ianuarie, pe pagina de Facebook a instituției.
