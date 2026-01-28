Autoritățile nu exclud că Alexandru Pînzari ar fi fugit în regiunea transnistreană pentru a evita pușcăria

21:30

Spitalele din Chișinău sunt arhipline din cauza poleiului. La Institutul de Medicină Urgentă (IMU), numărul personalului a fost suplimentat, dar holurile Unității Primiri Urgențe sunt oricum pline de pacienți. Poleiul format pe trotuare a creat dificultăți serioase în toată țara. Pe străzile din Bălți nu a fost împrăștiat suficient material antiderapant, spre nemulțumirea locuitorilor. Cei mai ghinioști au ajuns la spital cu fracturi. Și medicii de la Edineț vorbesc despre un flux sporit de pacienți.