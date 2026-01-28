Prioritățile R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CoE: Sprijin pentru Ucraina, nou Pact pentru Democrație și combaterea dezinformării

09:50

Presa națională își focalizează atenția asupra discursului rostit de președinta Maia Sandu în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), cu prilejul exercitării de către R. Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe primele pagini ale publicațiilor este readus în actualitate unul dintre cele mai tragice episoade ale secolului trecut, Holocaustul, în care milioane de evrei au fost uciși de regimul nazist.