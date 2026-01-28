Prioritățile R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CoE: Sprijin pentru Ucraina, nou Pact pentru Democrație și combaterea dezinformării
Radio Moldova, 28 ianuarie 2026 18:20
Republica Moldova își exercită președinția la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) sub deviza „O Europă a păcii și a rezilienței”, având drept priorități sprijinul ferm pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crimele de agresiune comise de Federația Rusă, susținerea Noului Pact pentru Democrație și consolidarea răspunsului european la dezinformare.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
18:20
Prioritățile R. Moldova la Comitetul de Miniștri al CoE: Sprijin pentru Ucraina, nou Pact pentru Democrație și combaterea dezinformării # Radio Moldova
Republica Moldova își exercită președinția la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (CoE) sub deviza „O Europă a păcii și a rezilienței”, având drept priorități sprijinul ferm pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crimele de agresiune comise de Federația Rusă, susținerea Noului Pact pentru Democrație și consolidarea răspunsului european la dezinformare.
18:10
Seismolog: În cazul unui cutremur cu impact major, pierderile pentru Chișinău ar depăși un miliard de dolari # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-o zonă de risc seismic ridicat, iar statisticile indică faptul că un cutremur major are loc o dată la două generații, regiunea fiind expusă unui seism puternic la un interval mediu de 36 - 37 de ani. Pregătirea instituțională și educarea populației sunt esențiale pentru reducerea riscurilor unor cutremure, a afirmat directorul Institutului de Geologie și Seismologie (IGS), Igor Nicoară, la Moldova 1.
Acum o oră
17:50
R. Moldova își propune să exporte minimum 1.000 de tone de deșeuri electronice pe an # Radio Moldova
R. Moldova a exportat, de la începutul anului curent, 22.6 de tone de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori și ambalaje. Deșeurile au fost sortate, verificate și documentate prin Sistemul de Colectare a Responsabilității Extinse a Producătorului, Pro Rep, autorizat să asigure colectarea, trasabilitatea, raportarea și transferul deșeurilor către reciclare, conform legislației naționale și cerințelor europene.
Acum 2 ore
17:30
Au ignorat probatoriu, au tărăgănat nemotivat cauze penale sau au exercitat presiuni pentru a emite soluții favorabile în anumite dosare. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) i-a demis, în ședința din 28 ianuarie, pe procurorii Elena Panfil, Veaceslav Vacari și Eugeniu Trocin.
17:30
Transportatorii acuză autoritățile de tolerarea curselor ilegale din Calea Moșilor și amenință cu proteste # Radio Moldova
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) avertizează cu organizarea unui protest, pe care îl va anunța săptămâna viitoare, dacă autoritățile nu vor soluționa până atunci problema transportului ilegal de pasageri din strada Calea Moșilor 2A din capitală.
17:20
Au ignorat probatoriu, au tărăgănat nemotivat cauze penale sau au exercitat presiuni pentru a emite soluții favorabile în anumite dosare. Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) i-a demis, în ședința din 28 ianuarie, pe procurorii Elena Panfil, Veaceslav Vacari și Eugeniu Trocin.
17:00
Spre Jocurile Olimpice de iarnă, cu rezultate bune în etapa Cupei Mondiale de schi alpin # Radio Moldova
Elvețianul Loic Meillard a câștigat slalomul uriaș masculin desfășurat în Austria. Sportivul din Țara Cantoanelor a obținut cu această ocazie a doua sa victorie în actuala ediție a Cupei Mondiale de schi alpin. Meillard, dublu campion mondial în 2025, s-a clasat pe locul 2 în prima manșă a concursului, dar a reușit apoi o performanță solidă în manșa secundă, impunându-se cu timpul total de 2 minute, 14 secunde și 38 de sutimi de secundă.
16:40
Amenzile pentru pescuitul ilegal ar putea fi înăsprite pentru a proteja mediul acvatic și speciile pe cale de dispariție # Radio Moldova
Amenzile aplicate pentru pescuitul ilegal sunt prea mici și nu îi descurajează pe cei care practică braconajul în zone cu regim special de protecție, precum râul Prut sau lacul de acumulare Costești–Stânca. În prezent, chiar și în cazul capturării ilegale a unor cantități mari de pește, inclusiv în scop de comercializare, sancțiunea contravențională nu depășește 600 de lei.
16:40
Kievul, pregătit să ajute R. Moldova în rezolvarea problemei transnistrene: „Ucraina contribuie deja la acest proces” # Radio Moldova
Kievul a salutat inițiativa Chișinăului de a elabora un nou plan de reintegrare a regiunii transnistrene, care ar putea avea la bază un fond de convergență, autoritățile ucrainene declarându-se pregătite să analizeze o eventuală solicitare de sprijin.
16:40
Elvețianul Loic Meillard a câștigat slalomul uriaș masculin desfășurat în Austria. Sportivul din Țara Cantoanelor a obținut cu această ocazie a doua sa victorie în actuala ediție a Cupei Mondiale de schi alpin. Meillard, dublu campion mondial în 2025, s-a clasat pe locul 2 în prima manșă a concursului, dar a reușit apoi o performanță solidă în manșa secundă, impunându-se cu timpul total de 2 minute, 14 secunde și 38 de sutimi de secundă.
Acum 4 ore
16:30
Semifinală de foc în competiția masculină de la Australian Open. Italianul Jannik Sinner îl va înfrunta pe sârbul Novak Djokovic. Campionul ultimelor două ediții își continuă marșul triumfal spre al treilea trofeu consecutiv la Melbourne. Jucătorul clasat pe locul doi în ierarhia mondială s-a calificat în semifinale, după ce a trecut în minimum de seturi de favoritul numărul 8, americanul Ben Shelton, scor 6:3, 6:4, 6:4.
16:20
CRJM: Sistemul judecătoresc se confruntă cu un deficit sever de judecători, iar salariile rămân necompetitive # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o criză severă de personal în sistemul judecătoresc, iar soluțiile nu pot veni doar prin eliminarea judecătorilor compromiși, ci mai ales din capacitatea statului de a face profesia atractivă pentru o nouă generație de magistrați. Potrivit Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), fără salarii competitive, condiții decente de muncă și proceduri de recrutare credibile, sistemul riscă să rămână blocat într-un deficit structural.
16:00
Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaze și aplicarea acestuia din 1 ianuarie 2026. Reacția ANRE # Radio Moldova
Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru (PN) solicită reducerea „urgentă” a tarifului la gazele naturale și aplicarea retroactivă a acestuia, începând cu 1 ianuarie 2026. În replică, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) susține că solicitarea parlamentarilor nu poate fi realizată din punct de vedere juridic.
15:40
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: pate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Radio Moldova
R. Moldova dispune de un aparat performant care poate analiza cu precizie înaltă metalele, aliajele, pulberile, inclusiv de la împușcături, lichidele, precum și materialele solide. Aparatul nu distruge probele și oferă rezultate rapide și precise.
15:40
Cel puțin 79 de persoane au fost supuse, în ultima zi, intervențiilor chirurgicale la spitalele din R. Moldova, după ce au căzut pe gheață. În cazul a trei pacienți, inclusiv unul de la Ștefan Vodă, politraumatismele erau grave.
15:40
Producătorii care cresc porci vor fi încurajați să nu mai taie coada animalelor, o practică aplicată frecvent în fermele din Republica Moldova, deși este contrară recomandărilor Uniunii Europene. Reducerea codotomiei, adică a tăierii cozii porcilor, este reglementată printr-o decizie aprobată de Guvern în ședința din 28 decembrie.
15:10
Mihai Popșoi, la Strasbourg: „Consiliul Europei rămâne un partener esențial pentru R. Moldova în consolidarea statului de drept” # Radio Moldova
Republica Moldova poate miza pe sprijinul ferm al Consiliului Europei, a reafirmat, pe 28 ianuarie, la Strasbourg, secretarul general al organizației, Alain Berset, la întrevederea cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
15:00
Forum electoral 2026 | Lecțiile alegerilor din 2024 - 2025: De la test democratic la test de securitate # Radio Moldova
Procesul electoral din Republica Moldova se desfășoară într-un context tot mai complex, marcat de presiuni externe, riscuri de securitate și adaptări accelerate ale cadrului normativ. Deși alegerile recente au respectat standardele democratice de bază, frecvența intervențiilor legislative și modul de aplicare a unor reguli au generat dezbateri privind stabilitatea, predictibilitatea și echitatea competiției electorale.
14:40
Croația este aproape de calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal masculin # Radio Moldova
Selecționata Croației a făcut un pas uriaș spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Vicecampioana mondială a învins Slovenia cu scorul de 29:25, în penultimul său meci din grupa a II-a principală. Conduși din teren de Tin Lučin, autor a 7 goluri și David Mandić David, jucător care a punctat de 6 ori, croații au câștigat la 4 goluri diferență.
14:40
Sondaj: Euro-entuziasmul românilor e în scădere, iar euroscepticismul se conservă la 20% # Radio Moldova
Circa 40% dintre români cred că apartenența la Uniunea Europeană limitează suveranitatea națională, dar că, în același timp, această limitare încurajează creșterea nivelului de trai. Acest paradox a fost scos în evidență de o cercetare făcută de INSCOP în perioada 12 - 14 ianuarie.
Acum 6 ore
14:30
Guvernul face un prim pas în lansarea arhivei electronice a Republicii Moldova, prin aprobarea conceptului sistemului informațional e-Arhiva, care va permite trecerea de la documentele pe hârtie la cele în format digital.
14:30
Libertate de decizie pentru profesori: Numărul evaluărilor sumative și al notelor, stabilit în funcție de specificul clasei # Radio Moldova
Numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei, potrivit unui regulament aprobat de autorități. În același timp, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru ca să promoveze clasa, iar situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent vor fi eliminate.
14:20
ANALIZĂ | Alegerile din R. Moldova, un exercițiu practic pentru diplomația cibernetică a Uniunii Europene în fața Rusiei # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, au reprezentat nu doar un moment crucial pentru viitorul politic al țării, ci și un test fără precedent pentru capacitatea Uniunii Europene de a răspunde războiului hibrid purtat de Rusia în vecinătatea sa estică. Potrivit unei analize publicate de [Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown (GIJA),](Revista de Afaceri Internaționale a Universității Georgetown scrutinul din R. Moldova a marcat o nouă etapă în diplomația cibernetică a UE.
14:10
Salarii „în plic”: Inspectorii fiscali au scos la iveală obligații salariale de 1.6 miliarde de lei # Radio Moldova
Lupta împotriva fenomenului muncii nedeclarate și a salariilor plătite „în plic” a generat rezultate financiare-record în anul 2025. Potrivit celor mai recente date furnizate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), companiile vizate de măsurile de conformare fiscală în 2025 au declarat obligații salariale totale de 1.6 miliarde de lei, cu 36.6% mai mult față de anul precedent.
13:40
Agenția Proprietății Publice (APP) va avea, din 29 ianuarie, un nou director adjunct. Este vorba despre Ion Ciumac, eliberat, începând cu 28 ianuarie, din funcția de șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. Deciziile au fost aprobate în ședința de miercuri a Guvernului.
13:30
Grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal: echipele de top luptă pentru un loc în optimile de finală sau în barajul de calificare # Radio Moldova
Seară decisivă în Liga Campionilor! Ultima etapă din grupa unică este programată pentru astăzi, iar toate cele 18 meciuri vor începe concomitent la ora exactă 22. Miza este uriașă pentru majoritatea echipelor forțează calificarea directă în optimile de finală sau cel puțin în play-off. Arsenal Londra și Bayern Munchen sunt singurele echipe care și-au asigurat calificarea directă în optimile de finală.
13:30
Germania are nevoie urgent de muncitori străini care să ocupe locurile de muncă vacante # Radio Moldova
Germania, cea mai mare economie europeană, are nevoie urgent de angajați străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul Muncii, Barbel Bas, transmite DPA.
13:20
„Calea Ferată a Moldovei” rămâne a statului și după divizarea acesteia în două entități, afirmă vicepremierul Bolea # Radio Moldova
Reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) și divizarea acesteia în CFM Infrastructură și CFM Marfă și Pasageri nu va afecta fondatorul, iar statul va continua să investească în modernizare și întreținere, afirmă vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
12:50
Protecție socială pentru freelanceri: peste 500 au ales regimul simplificat de impozitare # Radio Moldova
Peste 500 de persoane care desfășoară activități economice independente, așa-numiții freelanceri, s-au înregistrat până în prezent pentru a putea accesa regimul simplificat de impozitare, introdus din 1 ianuarie 2026. Cifrele au fost comunicate în ședința Guvernului din 28 ianuarie, în cadrul căreia a fost aprobat și pachetul de protecție socială destinat acestei categorii.
12:50
CNEJ, dotat cu un aparat de ultimă generație: Poate detecta într-un minut procentul de aur curat dintr-o bijuterie # Radio Moldova
R. Moldova dispune de un aparat performant care poate analiza cu precizie înaltă metalele, aliajele, pulberile, inclusiv de la împușcături, lichidele, precum și materialele solide. Aparatul nu distruge probele și oferă rezultate rapide și precise.
Acum 8 ore
12:30
Deficitul de carne de pasăre, acoperit prin importuri din alte state și producție internă. Catlabuga: Prețurile nu pot fi estimate deocamdată # Radio Moldova
Piața din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit de carne de pasăre de aproximativ 30%, după suspendarea temporară a importurilor din Ucraina, însă acesta poate fi acoperit atât prin diversificarea importurilor, cât și prin sporirea producției interne, afirmă Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare.
12:20
S-a stabilit careul de ași în concursul feminin la Australian Open! Elena Rîbakina și Jessica Pegula au devenit ultimele semifinaliste ale primului turneu de Mare Șlem al anului. Rîbakina a eliminat-o din competiție pe Iga Swiatek, iar Pegula s-a impus în fața Amandei Anisimova. Rîbakina, favorita numărul 6 a turneului de la Melbourne, a învins-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 în clasamentul mondial, cu scorul d 7:5, 6:1, într-o partidă ce a durat o oră și 36 de minute.
12:20
Autoritățile nu exclud că Alexandru Pînzari ar fi fugit în regiunea transnistreană pentru a evita pușcăria # Radio Moldova
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, condamnat pe 19 ianuarie la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), este de negăsit de nouă zile. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, admite că acesta ar fi putut fugi în regiunea transnistreană.
12:00
R. Moldova prelungește protecția temporară pentru refugiații ucraineni: statutul va fi confirmat prin cerere # Radio Moldova
Persoanele strămutate din Ucraina în Republica Moldova vor beneficia de protecție temporară încă un an, până pe 1 martie 2027. Perioada a fost prelungită prin decizie de Guvern, însă nu se va aplica în mod automat, așa cum a fost între anii 2024–2025, ci în bază de cerere.
11:50
Energocom va solicita ANRE-ului să revizuiască tariful la gaze: Cererea, expediată până la finele săptămânii curente # Radio Moldova
Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), până la finele săptămânii curente, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 28 ianuarie.
11:20
Prins în Spania și extrădat la Chișinău, după ce a trimis acasă droguri de un milion de lei: Ce pedeapsă riscă bărbatul de la Rezina # Radio Moldova
A trimis în R. Moldova, prin intermediul unui microbuz care transporta colete din Spania, un televizor plin cu cocaină în valoare de circa un milion de lei. La patru ani de la captură, organizatorul schemei a fost dat pe mâna judecătorilor.
11:10
Revista presei internaționale | Planul de pace pentru Ucraina, separat în două documente; UE-India, acord strategic împotriva războiului comercial al SUA # Radio Moldova
Presa internațională continuă să urmărească evoluțiile războiului ruso-ucrainean, comentând cauzele impasului în care au ajuns negocierile diplomatice mediate de Statele Unite. În paralel, atenția mass-media se concentrează asupra tensiunilor economice globale și a noilor acorduri comerciale, precum cel încheiat între Uniunea Europeană și India.
11:00
Accidente cauzate de ghețuș: Sistem de distribuire a pacienților între instituțiile spitalicești, pus în aplicare de Ministerul Sănătății # Radio Moldova
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău este, în ultimele zile, supraaglomerat, holurile Unității de Primiri Urgențe fiind pline cu pacienți care au suferit accidente pe drumurile acoperite cu gheață. Situația a determinat autoritățile să suplimenteze personalul medical și să organizeze un sistem de distribuire a pacienților între instituțiile spitalicești.
10:50
„Situația este sub control”: Locuitorii satelor afectate de suspendarea circulației bacului peste Nistru, asigurați cu produsele necesare # Radio Moldova
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Vasilevca și Corjova din raionul Dubăsari, situate pe malul stâng al Nistrului, sunt asigurați cu produsele necesare, însă există probleme la alimentarea cu lei a bancomatelor din zonă. Autoritățile promit să rezolve această situație „în următoarele zile”.
10:50
Numărul instituțiilor medicale care vor fi autorizate drept centre de prelevare de organe și țesuturi umane va fi majorat, pentru a spori accesibilitatea sistemului de transplant pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Centrele vor fi propuse Ministerului Sănătății de către Agenția de Transplant și vor fi integrate într-o rețea unică de coordonare.
10:40
Olivia Sanduleac, unicul specialist chinolog din R. Moldova: Cine a inspirat-o să-și aleagă profesia # Radio Moldova
Olivia Sanduleac conduce, la doar 27 de ani, Centrul Chinologic al Serviciului Vamal, fiind unicul specialist din Republica Moldova cu studii de specialitate în Chinologie. Povestea ei este una despre pasiune, vocație și continuitate profesională, transmise din generație în generație.
Acum 12 ore
10:30
Corespondență Dan Alexe | Comisia Europeană aprobă noua lege franceză de interzicere a rețelelor sociale pentru copii # Radio Moldova
Adunarea Națională franceză a adoptat în noaptea de luni spre marți, 26–27 ianuarie, un proiect de lege care interzice rețelele de socializare pentru copiii și tinerii sub 15 ani, inclusiv Snapchat, Instagram, TikTok și Facebook, o măsură ce vizează protejarea sănătății adolescenților, susținută din toate puterile de guvern și de Emmanuel Macron.
10:00
Un număr de 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului.
10:00
Peste 15.000 de consumatori fără curent, 500 de unități de transport mobilizate și sute de apeluri la 112, în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele 24 de ore au avut consecințe directe asupra alimentării cu energie electrică, mobilității și siguranței populației, mii de consumatori rămânând temporar fără curent, iar serviciile de urgență fiind solicitate în sute de cazuri. Autoritățile anunță că situația este gestionată, iar intervențiile continuă.
09:50
Republica Moldova se află în centrul unei confruntări geopolitice care îi depășește granițele, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute de expertul în politici de securitate Andrei Curăraru în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, cu referire la discursul președintei Maia Sandu susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).
09:50
Revista presei | R. Moldova - în centrul unei confruntări geopolitice, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană # Radio Moldova
Presa națională își focalizează atenția asupra discursului rostit de președinta Maia Sandu în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), cu prilejul exercitării de către R. Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe primele pagini ale publicațiilor este readus în actualitate unul dintre cele mai tragice episoade ale secolului trecut, Holocaustul, în care milioane de evrei au fost uciși de regimul nazist.
09:40
Sportivii de performanță ai Republicii Moldova care fac parte din loturile naționale și au obținut rezultate notabile la competiții internaționale majore vor beneficia, în acest an, de indemnizații lunare de performanță. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și include 235 de sportivi.
09:40
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți # Radio Moldova
Șapte funcționari vamali de la punctele de trecere a frontierei Leușeni - Albița și Cahul - Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore. Vameșii sunt suspectați că ar fi cerut bani de la transportatorii de pasageri și colete.
09:30
Sportivii de performanță ai Republicii Moldova care fac parte din loturile naționale și au obținut rezultate notabile la competiții internaționale majore vor beneficia, în acest an, de indemnizații lunare de performanță. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării și include 235 de sportivi.
09:30
Revista presei | R. Moldova - în centrul unei confruntări geopolitice care îi depășește granițele, iar succesul țării va depinde de menținerea unui parcurs accelerat de integrare europeană # Radio Moldova
Presa națională își focalizează atenția asupra discursului rostit de președinta Maia Sandu în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), cu prilejul exercitării de către R. Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe primele pagini ale publicațiilor este readus în actualitate unul dintre cele mai tragice episoade ale secolului trecut, Holocaustul, în care milioane de evrei au fost uciși de regimul nazist.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.