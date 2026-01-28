De la Cancelaria de Stat la APP: numiri noi aprobate de Guvern

20:00

Paris Saint-Germain l-a transferat pe puștiul-minune de la FC Barcelona, „Dro” Fernández! Mijlocașul are 18 ani și a semnat cu PSG un contract valabil până în 2030. Fernández avea o clauză de reziliere de 6 milioane de euro, dar PSG a plătit 8,2 milioane de euro. Puștiul va juca la noua sa echipă în tricoul cu numărul 27. Pedro Fernández Sarmiento, cunoscut drept „Dro”, care este nume de alint sau poreclă, a ajuns la academia Barcelona în 2022.