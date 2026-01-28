Șoferi, prudență! Cod galben de ceață și drumuri alunecoase
Omniapres, 28 ianuarie 2026 15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins Codul Galben de ceață, avertizarea fiind valabilă până mâine, 29 ianuarie, ora 13:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că pe arii extinse se va menține ceață densă, cu vizibilitate redusă la 200 de metri și, izolat, chiar sub această valoare. Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor
Acum 30 minute
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins Codul Galben de ceață, avertizarea fiind valabilă până mâine, 29 ianuarie, ora 13:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că pe arii extinse se va menține ceață densă, cu vizibilitate redusă la 200 de metri și, izolat, chiar sub această valoare. Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor
Acum o oră
14:40
VIDEO // Ce face Centrul Național de Management al Crizelor: explicațiile lui Radu Marian # Omniapres
Deputatul PAS, Radu Marian, a oferit explicații despre rolul Centrului Național de Management al Crizelor, structură creată recent, precizând că instituția are un mandat diferit de cel al serviciilor care intervin în situații de urgență provocate de vreme. Într-o emisiune la RLIVE TV, parlamentarul a subliniat că intervențiile în caz de intemperii sau calamități naturale
Acum 2 ore
14:10
Schimb de replici între Poliție și deputatul Vasile Costiuc după incidentul armat: Tânărul rănit, inculpat în 19 dosare penale # Omniapres
Tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica are statut de inculpat în 19 procese penale, aflate actualmente în gestiunea instanței de judecată. Oamenii legii susțin că anterior acesta nu a depus plângeri la Poliție și nu a denunțat faptul că s-ar simți amenințat, scrie realitatea.md. Precizările sunt făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a
13:50
Irina Vlah, despre reevaluarea imobilelor: O bună parte din cetăţeni se vor trezi peste noapte plătitori ai impozitului pe lux, chiar dacă au locuinţe destul de modeste # Omniapres
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor" din partea guvernării. Ea spune că, în ultimele două zile, a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni indignaţi de noua valoare a bunurilor lor imobile, stabilită de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi Instituţia Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile": „Valoarea unor apartamente a crescut peste
13:40
Comisia Electorală Centrală a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice în anul 2026, sumele fiind calculate în funcție de voturile obținute la alegeri și de numărul femeilor și tinerilor aleși. Pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, partidele și blocurile electorale vor primi aproximativ
Acum 4 ore
13:10
Procedura de revizuire a tarifelor la gaz este aproape de final, iar o eventuală ieftinire pentru consumatorii casnici ar putea fi decisă în curând de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Întrebat de ce a trecut aproape două luni de la depunerea solicitării de către
12:40
VIDEO // Șeful ASP: Copiii fără acte la 18 ani nu pierd cetățenia, dar trec prin procedură de recunoaștere # Omniapres
Șeful Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, a explicat ce se întâmplă în cazul copiilor moldovenilor născuți în Republica Moldova care ajung la vârsta de 18 ani fără să-și fi perfectat vreun act de identitate. Subiectul a fost abordat după ce, din diaspora, au apărut întrebări legate de riscul ca acești tineri să rămână fără cetățenie.
12:30
Deputații Partidului Nostru cer reducerea urgentă a tarifului la gaz, cu aplicare de la 1 ianuarie # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de
12:10
Fire rupte și stâlpi avariați: probleme la rețelele electrice din Șoldănești și Florești # Omniapres
Depunerile masive de chiciură din nordul țării au provocat avarii la rețelele electrice, lăsând mai multe linii de înaltă tensiune nefuncționale. Î.S. „Moldelectrica" anunță că au fost înregistrate deconectări ale unor linii aeriene de 110 kV, dar și deteriorări la linii de 35 kV. Potrivit specialiștilor, în unele zone stratul de gheață depus pe conductoare
12:00
Un tânăr de 24 de ani, kinetoterapeut din raionul Telenești, a început anul 2026 cu un mare noroc. Ion Cașcaval a câștigat un apartament în municipiul Chișinău, în urma participării la o loterie. În finala extragerii, acesta a concurat cu alți patru pretendenți. Deși nu s-a considerat niciodată o persoană norocoasă, Ion a decis să
11:40
92 de intervenții au fost efectuate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore pentru prevenirea și lichidarea consecințelor situațiilor de risc provocate de condițiile meteo nefavorabile. Cele mai multe misiuni au vizat deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil din cauza ghețușului și poleiului. Totodată, echipele de intervenție au acordat
Acum 6 ore
11:10
VIDEO // Crețu despre plecarea Anastasiei Nichita din Parlament: „Strategia cu persoane publice a funcționat doar la mobilizare” # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a reacționat la retragerea Anastasiei Nichita din Parlament, după ce sportiva olimpică a anunțat că renunță la mandatul de deputat obținut pe lista PAS. Artistul și-a exprimat nedumerirea față de practica de a aduce persoane cunoscute în politică pentru perioade scurte. „Din punctul meu de vedere, strategia actualei guvernări a
10:50
Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a organizat, pentru al doilea an consecutiv, sărbătoarea tradițională bulgărească „Babin den" în Taraclia, eveniment dedicat femeilor și rolului lor în comunitate, dar și păstrării patrimoniului cultural bulgar din Republica Moldova. Evenimentul a reunit femei din educație, cultură, medicină, afaceri și viața publică locală, fiind marcat de
10:40
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și porțiuni cu ghețuș, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pentru prevenirea lunecușului și menținerea traficului în condiții de siguranță. Totodată, echipele de intervenție au înlăturat crengile căzute pe partea carosabilă din cauza depunerilor de chiciură.
10:10
Șapte funcționari vamali de la posturile Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Acțiunile au fost desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Potrivit CNA, cauza penală vizează fapte de corupție sistemică, iar angajații Serviciului Vamal sunt bănuiți că ar fi pretins
10:10
Unirea Republicii Moldova cu România este un scenariu nerealist și riscant, care ar putea genera un conflict regional de amploare, a declarat președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. În cadrul unei emisiuni difuzate de TVC21, Furtună a susținut că Federația Rusă nu ar accepta extinderea indirectă a NATO printr-o eventuală unire și că acest scenariu
09:40
Începând cu 31 ianuarie, un val de aer rece va traversa teritoriul țării, determinând o răcire accentuată a vremii și revenirea precipitațiilor de iarnă. Meteorologii anunță lapoviță și ninsoare slabă, iar temperaturile vor scădea rapid sub valorile normale pentru această perioadă, scrie alerta.md. Potrivit prognozelor, în cursul zilei de 31 ianuarie, maximele vor atinge aproximativ
Acum 8 ore
09:10
Deputatul PAS, Radu Marian, a venit cu explicații în legătură cu controversele apărute după modificările aduse Legii cetățeniei, afirmând că situația își are originea în contextul de securitate creat după invazia Rusiei în Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV. Potrivit acestuia, începând cu anul 2022, autoritățile de la
Acum 12 ore
07:10
Astăzi accentul cade pe inițiativă și decizii practice. Se discută contracte, se lansează idei de afaceri și se fac pași concreți spre stabilitate materială. Pentru unii nativi apar bani neașteptați, pentru alții – negocieri care pot schimba traiectoria profesională. Este o zi bună pentru acțiune, asumare și planuri făcute cu capul limpede. VĂRSĂTOR Apar noutăți
Acum 24 ore
18:10
Directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a avertizat că, în urma evaluării și reevaluării bunurilor imobile, suma impozitului pe imobil ar putea crește de până la trei ori, dacă autoritățile publice locale nu vor interveni asupra coeficienților de impozitare, scrie bani.md. Potrivit lui Ivan Danii, comparând valorile stabilite în perioada 2004–2011 cu cele
17:40
Un nou caz de escrocherie a fost înregistrat în capitală, după ce persoane necunoscute au reușit să obțină acces la datele bancare ale unei victime și să sustragă o sumă de peste 100.000 de lei. Potrivit poliției, suspecții au contactat telefonic victima, prezentându-se drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații. Sub pretextul unor presupuse actualizări
17:10
VIDEO Guvernul nu declară zi liberă din cauza poleiului. Munteanu:„Nu suntem un guvern de TikTok” # Omniapres
Guvernul nu va declara zi liberă în urma poleiului format în această dimineață, a declarat Alexandru Munteanu, precizând că decizia a fost luată după o analiză a situației la nivel național. Potrivit acestuia, ședința autorităților a fost convocată la ora 7:00, iar prioritatea a fost evaluarea condițiilor din teritoriu și a necesităților autorităților publice locale.
17:10
În perioada 21–26 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Este vorba despre focare de gripă aviară, rabie și pestă porcină africană, depistate în diferite regiuni ale țării. Două focare de gripă aviară au fost înregistrate în fauna sălbatică,
16:30
Premierul României, Ilie Bolojan: „Aș vota Da la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova” # Omniapres
Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat că ar vota „da" la un referendum privind unirea cu Republica Moldova, dacă o astfel de consultare populară ar fi organizată, subliniază Agerpres. „Dacă s-ar pune problema organizării unui asemenea referendum şi în România, eu aş vota Da", a declarat premierul marţi. Oficialul a apreciat că poziţia exprimată de
16:10
Serviciul Hidrometeorologic a emis o avertizare meteorologică de Cod Galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare în această seară, la ora 20:00, și va fi valabilă până mâine, 28 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, care va reduce vizibilitatea la 200 de metri
15:40
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a lansat un mesaj critic la adresa modului în care Republica Moldova este pregătită să facă față situațiilor de criză, afirmând că „reziliența", termen intens folosit în ultimii ani, a rămas mai mult un slogan decât o realitate. „În acești ani știți care a fost cel mai pronunțat cuvânt
Ieri
15:10
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat pe 26 ianuarie un număr de 2 716 solicitări, dintre care 506 au vizat copii. După acordarea primului ajutor, 1.248 de pacienți — 985 de adulți și 263 de copii — au fost transportați la spitalele din țară pentru îngrijiri suplimentare. Pe parcursul a 24 de ore,
15:00
Valeriu Cojocaru a sesizat Interpol: fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale acuză persecuții politice din partea autorităților de la Chișinău # Omniapres
Colonelul în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGP, anunță că a depus o sesizare oficială la Interpol, la sediul central din Lyon, Franța. Potrivit acestuia, demersul vizează prezentarea unui set amplu de probe care ar demonstra nevinovăția sa și caracterul politic al dosarelor penale inițiate pe numele său în
14:40
Ministerul Educației și Cercetării recom
14:30
Prețurile la carburanți continuă să crească, iar benzina standard COR 95 a ajuns la 23 de lei pentru un litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 28 ianuarie. Și motorina se scumpește. Prețul maxim de comercializare al motorinei standard este de 19,76 lei pe […] The post Noi scumpiri la pompă: benzina atinge pragul de 23 de lei appeared first on Omniapres.
14:10
Rusia ar fi încercat să slăbească instituțiile Republicii Moldova și să influențeze direcția politică a țării pentru a instala o guvernare loială Moscovei, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit șefei statului, scopul acestor acțiuni ar fi fost atragerea Moldovei în sfera de influență a Kremlinului și utilizarea sa […] The post Sandu avertizează la APCE: Moldova, țintă a operațiunilor rusești appeared first on Omniapres.
13:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, care a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Pe două capete de acuzare – trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită –, a fost achitat ca a expirat termenul de prescripție, scrie […] The post Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO De la coregrafie la dosar penal: Bărbat din Comrat, arestat pentru migrație ilegală # Omniapres
Trei persoane din Comrat sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează organizarea transportării ilegale a migranților din Asia și Africa spre state ale Uniunii Europene, după ce ar fi racolat șoferi prin anunțuri false de angajare publicate pe rețelele sociale. Potrivit anchetei, suspecții cu vârstele de 30, 33 și 35 de ani ar fi convins […] The post VIDEO De la coregrafie la dosar penal: Bărbat din Comrat, arestat pentru migrație ilegală appeared first on Omniapres.
13:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că elevii din municipiu vor trece la învățământ online până la sfârșitul săptămânii, în contextul problemelor generate de condițiile meteo dificile. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online”, a declarat edilul. Acesta a făcut apel și către autoritățile centrale să intervină la nivel […] The post Ion Ceban: Elevii din Chișinău trec la învățământ online până la sfârșitul săptămânii appeared first on Omniapres.
12:40
Fostul vicepremier Andrei Spînu a comentat situația dificilă provocată de ghețuș, menționând că, dincolo de disconfortul creat, discuția publică ar trebui să se concentreze pe modul în care țara se pregătește pentru astfel de episoade pe viitor, nu doar pe reacția imediată a autorităților. „E ghețuș și e periculos. Pentru mulți dintre noi, această situație […] The post Spînu propune „carantină de iarnă” în loc de investiții masive în deszăpezire appeared first on Omniapres.
12:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, după ce polițiștii de frontieră de la punctul Albița i-au comunicat existența unei interdicții de intrare, potrivit documentelor oficiale care i-au fost prezentate la frontieră, scrie canalul de Telegram Morari News. Conform actelor emise de autoritățile române, măsura a fost aplicată în baza […] The post Natalia Morari, oprită la Albița: Autoritățile române indică o interdicție de 5 ani appeared first on Omniapres.
12:10
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […] The post Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei appeared first on Omniapres.
12:10
Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru utilități, iar bătrânii dorm îmbrăcați, președinta țării declară că avem nevoie de mai mulți bani pentru armată # Omniapres
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a […] The post Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru utilități, iar bătrânii dorm îmbrăcați, președinta țării declară că avem nevoie de mai mulți bani pentru armată appeared first on Omniapres.
11:40
O nouă ședință în dosarul ”Moldova Mare”. Avocat: SIS nu a avut nicio întrebare la martori # Omniapres
Curtea de Apel Centru a audiat patru martori ai apărării în cauza civilă privind limitarea activității partidului Moldova Mare. Avocatul Igor Hlopețchi afirmă că ”toți martorii au recunoscut în fața instanței de judecată că nu au primit bani de la nici un concurent electoral, nu au fost implicați în acte de corupere electorală și sunt […] The post O nouă ședință în dosarul ”Moldova Mare”. Avocat: SIS nu a avut nicio întrebare la martori appeared first on Omniapres.
11:20
Premierul Munteanu: Toate instituțiile statului, mobilizate pentru gestionarea situației din țară # Omniapres
Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara și acționează coordonat pentru a face față situației dificile provocate de condițiile meteo, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, prioritatea autorităților este curățarea drumurilor, menținerea funcționării serviciilor esențiale și protejarea cetățenilor. „În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține […] The post Premierul Munteanu: Toate instituțiile statului, mobilizate pentru gestionarea situației din țară appeared first on Omniapres.
11:10
Costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în anul 2026 au fost aprobate la nivelul de 73,3 milioane de lei, cu aproximativ 41 de milioane de lei mai puțin decât suma solicitată inițial de companie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat că reducerea a rezultat din evaluarea […] The post ANRE taie 41 de milioane de lei din costurile cerute de Energocom appeared first on Omniapres.
10:50
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Astfel, subliniază edilul, vor putea fi evitate riscurile, oamenii nu se vor porni la drum, iar serviciile speciale, la […] The post Ion Ceban cere convocarea CSE naționale și îndeamnă oamenii să rămână acasă appeared first on Omniapres.
10:40
Militari și unități de tehnică ale Armatei Naționale vor interveni, la nevoie, în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale, la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din țară. Măsura face parte din planul de acțiuni coordonate la nivel național pentru gestionarea situațiilor excepționale cu caracter natural. Potrivit Centrului Operațional […] The post Armata Națională, gata să intervină în sprijinul autorităților din cauza vremii appeared first on Omniapres.
10:30
Patru echipaje de ambulanță aflate în misiune au rămas blocate pe drumurile din țară din cauza poleiului format pe carosabil, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru tractarea autospecialelor. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026, în mai multe raioane. Una dintre intervenții a avut loc în localitatea Acui, raionul Cantemir, unde o […] The post Patru ambulanțe au rămas blocate din cauza ghețușului, salvatorii au intervenit appeared first on Omniapres.
10:00
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă activează pentru a doua zi consecutiv în regim extrem de solicitat, pe fondul numărului foarte mare de pacienți care s-au adresat pentru îngrijiri medicale. Cel mai mare flux este înregistrat în rândul persoanelor traumatizate, cele mai multe accidentări fiind provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Doar luni, […] The post Val de răniți din cauza ghețușului: sute de oameni au ajuns la Urgență appeared first on Omniapres.
09:20
Centrul Național de Management al Crizelor a convocat ședință de urgență din cauza vremii, activând protocoalele de criză # Omniapres
Condițiile meteorologice nefavorabile din Republica Moldova au determinat convocarea, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, a unei ședințe operative la Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), la care a participat și prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză. În urma evaluării situației din teren, autoritățile au anunțat un set […] The post Centrul Național de Management al Crizelor a convocat ședință de urgență din cauza vremii, activând protocoalele de criză appeared first on Omniapres.
09:00
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin punctele de trecere a frontierei de stat este sistată temporar, atât la ieșirea, cât și la intrarea în Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului pe mai multe sectoare de drum. Măsura a fost anunțată de Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Poliție, care precizează […] The post Circulația camioanelor de mare tonaj, suspendată în toate punctele de frontieră appeared first on Omniapres.
08:40
Circulația pe mai multe rute interurbane din nordul Republicii Moldova a fost sistată temporar din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că măsura are drept scop prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții pasagerilor și șoferilor. Potrivit autorităților, a fost oprit traficul pe direcțiile Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăieni–Chișinău și […] The post Trafic interurban oprit în nordul țării: Poliția recomandă să stați acasă appeared first on Omniapres.
08:40
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi, 27 ianuarie, procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații abundente și carosabil dificil, prioritatea fiind siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Administrațiile școlilor vor […] The post Școlile din raionul Ialoveni trec în regim online din cauza vremii appeared first on Omniapres.
07:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită Guvernului să ia în considerare declararea unei zile în care oamenii să rămână acasă, din cauza condițiilor meteo periculoase. Edilul anunță că și astăzi elevii nu vor merge la școală, din motive de siguranță. „Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă”, a declarat Ceban, subliniind […] The post Elevii din Chișinău rămân acasă. Ceban către Guvern: Opriți oamenii să rămână acasă appeared first on Omniapres.
