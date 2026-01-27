Spînu propune „carantină de iarnă” în loc de investiții masive în deszăpezire
Omniapres, 27 ianuarie 2026 12:40
Fostul vicepremier Andrei Spînu a comentat situația dificilă provocată de ghețuș, menționând că, dincolo de disconfortul creat, discuția publică ar trebui să se concentreze pe modul în care țara se pregătește pentru astfel de episoade pe viitor, nu doar pe reacția imediată a autorităților. „E ghețuș și e periculos. Pentru mulți dintre noi, această situație […]
Acum 15 minute
12:40
Fostul vicepremier Andrei Spînu a comentat situația dificilă provocată de ghețuș, menționând că, dincolo de disconfortul creat, discuția publică ar trebui să se concentreze pe modul în care țara se pregătește pentru astfel de episoade pe viitor, nu doar pe reacția imediată a autorităților. „E ghețuș și e periculos. Pentru mulți dintre noi, această situație […]
Acum o oră
12:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, după ce polițiștii de frontieră de la punctul Albița i-au comunicat existența unei interdicții de intrare, potrivit documentelor oficiale care i-au fost prezentate la frontieră, scrie canalul de Telegram Morari News. Conform actelor emise de autoritățile române, măsura a fost aplicată în baza […]
12:10
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […]
12:10
Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru utilități, iar bătrânii dorm îmbrăcați, președinta țării declară că avem nevoie de mai mulți bani pentru armată # Omniapres
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată". Declarația a […]
Acum 2 ore
11:40
O nouă ședință în dosarul ”Moldova Mare”. Avocat: SIS nu a avut nicio întrebare la martori # Omniapres
Curtea de Apel Centru a audiat patru martori ai apărării în cauza civilă privind limitarea activității partidului Moldova Mare. Avocatul Igor Hlopețchi afirmă că "toți martorii au recunoscut în fața instanței de judecată că nu au primit bani de la nici un concurent electoral, nu au fost implicați în acte de corupere electorală și sunt […]
11:20
Premierul Munteanu: Toate instituțiile statului, mobilizate pentru gestionarea situației din țară # Omniapres
Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara și acționează coordonat pentru a face față situației dificile provocate de condițiile meteo, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, prioritatea autorităților este curățarea drumurilor, menținerea funcționării serviciilor esențiale și protejarea cetățenilor. „În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține […]
11:10
Costurile de bază ale S.A. „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în anul 2026 au fost aprobate la nivelul de 73,3 milioane de lei, cu aproximativ 41 de milioane de lei mai puțin decât suma solicitată inițial de companie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat că reducerea a rezultat din evaluarea […]
Acum 4 ore
10:50
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Astfel, subliniază edilul, vor putea fi evitate riscurile, oamenii nu se vor porni la drum, iar serviciile speciale, la […]
10:40
Militari și unități de tehnică ale Armatei Naționale vor interveni, la nevoie, în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale, la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din țară. Măsura face parte din planul de acțiuni coordonate la nivel național pentru gestionarea situațiilor excepționale cu caracter natural. Potrivit Centrului Operațional […]
10:30
Patru echipaje de ambulanță aflate în misiune au rămas blocate pe drumurile din țară din cauza poleiului format pe carosabil, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru tractarea autospecialelor. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026, în mai multe raioane. Una dintre intervenții a avut loc în localitatea Acui, raionul Cantemir, unde o […]
10:00
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă activează pentru a doua zi consecutiv în regim extrem de solicitat, pe fondul numărului foarte mare de pacienți care s-au adresat pentru îngrijiri medicale. Cel mai mare flux este înregistrat în rândul persoanelor traumatizate, cele mai multe accidentări fiind provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Doar luni, […]
09:20
Centrul Național de Management al Crizelor a convocat ședință de urgență din cauza vremii, activând protocoalele de criză # Omniapres
Condițiile meteorologice nefavorabile din Republica Moldova au determinat convocarea, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, a unei ședințe operative la Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), la care a participat și prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză. În urma evaluării situației din teren, autoritățile au anunțat un set […]
09:00
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin punctele de trecere a frontierei de stat este sistată temporar, atât la ieșirea, cât și la intrarea în Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului pe mai multe sectoare de drum. Măsura a fost anunțată de Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Poliție, care precizează […]
Acum 6 ore
08:40
Circulația pe mai multe rute interurbane din nordul Republicii Moldova a fost sistată temporar din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că măsura are drept scop prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții pasagerilor și șoferilor. Potrivit autorităților, a fost oprit traficul pe direcțiile Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăieni–Chișinău și […]
08:40
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi, 27 ianuarie, procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații abundente și carosabil dificil, prioritatea fiind siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Administrațiile școlilor vor […]
07:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită Guvernului să ia în considerare declararea unei zile în care oamenii să rămână acasă, din cauza condițiilor meteo periculoase. Edilul anunță că și astăzi elevii nu vor merge la școală, din motive de siguranță. „Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă", a declarat Ceban, subliniind […]
07:10
Horoscop 27 ianuarie 2026. Apar bani, se rezolvă plăți și se conturează oportunități financiare # Omniapres
Ziua aduce clarificări în plan financiar pentru multe zodii: se recuperează sume așteptate, se fac plăți restante și apar șanse de investiții sau surse noi de venit. În paralel, se leagă proiecte, apar oferte de job și decizii care pot aduce mai multă stabilitate. Este un moment bun pentru ordine în buget, dar și pentru […]
Acum 24 ore
18:10
Poleiul va persista la estul țării, unde temperaturile se vor menține în jur de zero grade. La sud și centru, temperaturile pozitive vor îmbunătăți treptat situația, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Marți sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, vineri vor cădea precipitații mixte, iar sâmbătă va ninge. De marți până vineri se anunță ceață, […]
17:40
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, ar deține două funcții incompatibile. Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), susținând că acesta ar fi concomitent parlamentar și director artistic al orchestrei „Lăutarii", din cadrul instituției publice Moldova-Concert, fapt ce ar contraveni legislației. În replică, Nicolae Botgros a declarat pentru TV8 că […]
17:40
Opt companii de construcții din mai multe țări au depus oferte pentru realizarea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii" Târgu Neamț – Iași – Ungheni, sectorul de drum care va asigura și continuarea autostrăzii pe teritoriul Republicii Moldova. Contractul este unul strategic, atât prin valoare, cât și prin rolul său în conectarea directă a celor două […]
16:40
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal începând de marți, 27 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Primăria capitalei, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS). Potrivit autorităților, instituțiile de educație timpurie, școlile primare și gimnaziile, precum și liceele (clasele I–XII) vor relua integral procesul educațional, […]
16:10
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că autoritățile analizează soluții pentru situațiile sensibile apărute în urma aplicării noii Legi a cetățeniei, după ce în spațiul public a fost prezentat cazul unui tânăr născut în Republica Moldova, care a efectuat serviciul militar, dar care figurează acum ca apatrid. Instituția precizează că mesajele și îngrijorările apărute în societate […]
15:40
Reprezentantul Moldovei la Eurovision, Satoshi nu s-a abținut și a sărutat o blondă, într-un moment de euforie, iar internetul a explodat, scrie cancan.md. S-a întâmplat la finala Selecției Naționale, în momentul anunțării rezultatelor, artistul a sărutat pe tâmplă una dintre dansatoarele sale, pe Lana Caraush. Momentul a înduioșat internauții și mulți au presupus că tânăra […]
15:10
VIDEO // Un deputat PN cere schimbarea Legii cetățeniei și audieri în Parlament: ”Tinerii riscă să devină apatrizi” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […]
14:40
Bugetul de stat a încasat mai mulți bani din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările au ajuns la 95,3 milioane de lei, în creștere cu 27,2% față de anul precedent. Creșterea este pusă pe seama acțiunilor de […]
14:10
Suspiciuni privind bullyingul în armată, după moartea unui militar. Avocatul Poporului s-a autosesizat # Omniapres
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract din Armata Națională, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a decedat pe 24 ianuarie 2026, după ce, pe 20 ianuarie, s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare. Sesizarea din oficiu a fost inițiată „având […]
13:40
Ministerul Apărării a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații despre cazul unui tânăr care a fost încorporat în Armata Națională fără a deține buletin de identitate, iar ulterior ar fi fost declarat apatrid. Instituția precizează că încorporarea în serviciul militar nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate. Potrivit […]
13:10
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana V
Ieri
12:30
Deputat PN, despre Centrul de Management al Crizelor: „Crize avem, management nu. Tăcere totală” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, critică activitatea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), acuzând instituția că nu a avut o reacție vizibilă în contextul dificultăților provocate de condițiile meteo din ultima perioadă. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul a amintit că instituția a fost creată toamna trecută, iar pentru funcționarea acesteia au fost alocate […] The post Deputat PN, despre Centrul de Management al Crizelor: „Crize avem, management nu. Tăcere totală” appeared first on Omniapres.
12:10
Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din municipiul Chișinău înregistrează în prezent scurgeri nedeterminate de agent termic, estimate la 16–18 metri cubi pe oră, după o avarie produsă în rețeaua electrică, anunță Termoelectrica S.A. Potrivit companiei, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 25 ianuarie, la ora 07:23, când o cădere de […] The post Scurgeri de agent termic în Chișinău după o avarie electrică appeared first on Omniapres.
11:30
Condițiile de polei din 25 ianuarie 2026 au afectat grav intervențiile serviciilor de urgență din Republica Moldova. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 47 de situații de risc, o parte semnificativă dintre acestea vizând sprijinirea echipajelor de ambulanță, care nu […] The post Poleiul a blocat ambulanțele: zeci de intervenții ale salvatorilor în toată țara appeared first on Omniapres.
11:10
Nouă localități, parțial fără energie electrică din cauza avariilor provocate de vremea rea # Omniapres
Nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la energia electrică luni dimineață, la ora 09:30, din cauza defecțiunilor apărute în rețeaua de medie tensiune pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, anunță Premier Energy Distribution. Potrivit operatorului, întreruperile au fost provocate de avarii produse în urma intemperiilor, iar echipele […] The post Nouă localități, parțial fără energie electrică din cauza avariilor provocate de vremea rea appeared first on Omniapres.
10:10
Republica Moldova a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina, în urma unor investigații care au ridicat semne de întrebare privind siguranța acestor produse. Măsura a fost aplicată „în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe […] The post Moldova suspendă temporar importurile de carne de pasăre din Ucraina appeared first on Omniapres.
10:10
Anastasia Nichita își depune mandatul de deputat: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” # Omniapres
Deputata PAS și vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a anunțat că își retrage mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, unde sportiva a explicat motivele care au stat la baza deciziei. „Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat”, a transmis […] The post Anastasia Nichita își depune mandatul de deputat: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” appeared first on Omniapres.
09:20
Un polițist din Fălești a decedat într-un grav accident rutier produs din cauza poleiului # Omniapres
Un polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești, și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, în raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel, când, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul […] The post Un polițist din Fălești a decedat într-un grav accident rutier produs din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
09:10
Numărul persoanelor traumatizate este în creștere constantă din cauza poleiului format pe străzi și trotuare, potrivit informațiilor oferite de serviciile de urgență, anunță Poliția. Oamenii legii avertizează că situația este periculoasă atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi, și îndeamnă populația la maximă prudență. Polițiștii sunt mobilizați în teren, monitorizează permanent situația, intervin activ și […] The post VIDEO // Chișinăul sub gheață: Serviciile intervin continuu, autoritățile cer prudență appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua vine cu un accent clar pe finanțe, proiecte și repoziționare profesională. Pentru multe zodii, se echilibrează bugete, se recuperează sume așteptate sau se iau decizii legate de credite, investiții și colaborări care pot aduce bani și recunoaștere. Contextul este favorabil inițiativelor curajoase, asocierilor inspirate și pașilor făcuți cu capul limpede spre stabilitate și creștere. […] The post Horoscop 26 ianuarie. Apar câștiguri financiare și decizii legate de investiții appeared first on Omniapres.
25 ianuarie 2026
22:00
Școlile din municipiul Chișinău nu vor activa luni, iar lecțiile vor fi recuperate ulterior, pe parcursul semestrului. Anunțul a fost făcut de către primarul general, Ion Ceban, ținând cont de recomandările Ministerului Educației, în condițiile vremii nefavorabile. Totodată, Ceban vine cu recomandare către Guvern și către angajatori să fie înțelegători cu părinții ale căror copii […] The post ULTIMA ORĂ / Școlile din Chișinău nu vor activa luni, din cauza poleiului appeared first on Omniapres.
20:30
Consecințele poleiului: Sute de oameni au ajuns la urgență. fluxul de pacienți este în continuă creștere # Omniapres
Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău se confruntă, pe parcursul zilei de astăzi, cu un aflux extrem de mare de pacienți, majoritatea prezentând traumatisme produse în urma condițiilor meteorologice nefavorabile. Până la ora 18:00, la UPU au fost deserviți 270 de pacienți, dintre care 250 au solicitat consultația medicului […] The post Consecințele poleiului: Sute de oameni au ajuns la urgență. fluxul de pacienți este în continuă creștere appeared first on Omniapres.
20:00
Ministerul Educației și Cercetării recomandă școlilor să decidă singure dacă luni e nevoie de un regim special de desfășurare a lecțiilor, de exemplu online. Ministerul a emis o circulară, duminică seara, în contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei. ”Deciziile trebuie să aibă drept prioritate siguranța și sănătatea elevilor și cadrelor didactice”, precizează Ministerul. The post Din cauza poleiului, unele școli ar putea desfășura luni lecțiile online appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Poliția a confirmat afirmațiile lui Costiuc despre focuri de armă la Botanica, dar îl acuză indirect că a scăpat un suspect din cauza ”difuzării premature a unor informații în spațiul public” # Omniapres
La două zile după ce un tânăr a fost rănit prin împușcare, în sectorul Botanica al capitalei, Poliția a confirmat incidentul. ”La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capital. La fața locului s-a stabilit că un tânăr de 26 de […] The post Poliția a confirmat afirmațiile lui Costiuc despre focuri de armă la Botanica, dar îl acuză indirect că a scăpat un suspect din cauza ”difuzării premature a unor informații în spațiul public” appeared first on Omniapres.
10:20
Militarul Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare în cap în data de 20 ianuarie, a murit la spital. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. ”Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, curent, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Tânărul avea 24 […] The post Militarul care s-a împușcat în cap la începutul săptămânii, a murit la spital appeared first on Omniapres.
10:00
După decizia CtCEDO în favoarea sa, Valeriu Cojocaru, într-o intervenție video din Berlin, anunță că a depus dosarul pentru azil politic în Germania # Omniapres
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a Valeriu Cojocaru a venit cu o nouă reacție după ce Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpol o cerere de darea în căutare internațională a sa și a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5 a Inspectoratului Național de Investigații. Cojocaru […] The post După decizia CtCEDO în favoarea sa, Valeriu Cojocaru, într-o intervenție video din Berlin, anunță că a depus dosarul pentru azil politic în Germania appeared first on Omniapres.
23 ianuarie 2026
17:40
VIDEO // Un tânăr ar fi ajuns la spital după împușcături în Botanica. Costiuc: Domnule Cernăuțeanu, cine a tras? # Omniapres
Un tânăr ar fi ajuns la spital după ce, în noaptea de joi spre vineri, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, ar fi fost trase mai multe focuri de armă. Despre aceasta a declarat deputatul Vasile Costiuc, care solicită explicații din partea Poliției cu privire la circumstanțele producerii incidentului. Potrivit politicianului, victima, născută […] The post VIDEO // Un tânăr ar fi ajuns la spital după împușcături în Botanica. Costiuc: Domnule Cernăuțeanu, cine a tras? appeared first on Omniapres.
17:10
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată la 23 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a mai dispus aplicarea unei amenzi de 300 000 de lei, precum și privarea de dreptul de a ocupa […] The post Polițist, condamnat la închisoare și amendă de 300 de mii de lei pentru corupție appeared first on Omniapres.
16:50
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu corespund realității. Nu este niciun audit […] The post Gazprom cere demisia lui Vadim Ceban de la conducerea Moldovagaz appeared first on Omniapres.
16:20
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, susține că a fost reținută astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu fiica sa. Anunțul despre incident a fost postat pe rețele de socializare de către politician, care nu a oferit detalii. Furtună a scris doar că fiica sa a fost speriată de situație. ”Dacă o mamă ajunge să-și […] The post Furtună, reținută la aeroport, împreună cu copilul său appeared first on Omniapres.
15:10
IGP solicită Interpolului căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru, condamnați în dosarul angajărilor fictive # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5, scrie IPN. Reprezentanții IGP au […] The post IGP solicită Interpolului căutarea internațională a lui Pînzari și Cojocaru, condamnați în dosarul angajărilor fictive appeared first on Omniapres.
14:40
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES. Potrivit documentului, Vladislav Schimbin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, Ion Bocan […] The post Maia Sandu a numit cinci judecători în instanțe din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Cum a fost înșelată o pensionară cu 550 000 de lei: doi cetățeni străini, în arest # Omniapres
O femeie în vârstă de 75 de ani a devenit victima unei escrocherii de proporții, după ce a fost contactată telefonic de persoane care s-au dat drept angajați ai instituțiilor de drept. Sub pretextul prevenirii unor presupuse fraude bancare, necunoscuții au convins-o să transmită suma de 550 de mii de lei. În urma investigațiilor desfășurate […] The post VIDEO // Cum a fost înșelată o pensionară cu 550 000 de lei: doi cetățeni străini, în arest appeared first on Omniapres.
