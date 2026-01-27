Sandu avertizează la APCE: Moldova, țintă a operațiunilor rusești

13:00

La două zile după ce un tânăr a fost rănit prin împușcare, în sectorul Botanica al capitalei, Poliția a confirmat incidentul. "La 22 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre tragerea unor focuri de armă în curtea unui bloc de pe bd. Dacia din capital. La fața locului s-a stabilit că un tânăr de 26 de