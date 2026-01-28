Horoscop 28 ianuarie 2026. Se leagă afaceri, vin bani și apar oportunități noi
Omniapres, 28 ianuarie 2026 07:10
Astăzi accentul cade pe inițiativă și decizii practice. Se discută contracte, se lansează idei de afaceri și se fac pași concreți spre stabilitate materială. Pentru unii nativi apar bani neașteptați, pentru alții – negocieri care pot schimba traiectoria profesională. Este o zi bună pentru acțiune, asumare și planuri făcute cu capul limpede. VĂRSĂTOR Apar noutăți […] The post Horoscop 28 ianuarie 2026. Se leagă afaceri, vin bani și apar oportunități noi appeared first on Omniapres.
Directorul Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, a avertizat că, în urma evaluării și reevaluării bunurilor imobile, suma impozitului pe imobil ar putea crește de până la trei ori, dacă autoritățile publice locale nu vor interveni asupra coeficienților de impozitare, scrie bani.md. Potrivit lui Ivan Danii, comparând valorile stabilite în perioada 2004–2011 cu cele […] The post Impozitul pe imobil ar putea crește de până la trei ori, avertizează șeful Cadastrului appeared first on Omniapres.
17:40
Un nou caz de escrocherie a fost înregistrat în capitală, după ce persoane necunoscute au reușit să obțină acces la datele bancare ale unei victime și să sustragă o sumă de peste 100.000 de lei. Potrivit poliției, suspecții au contactat telefonic victima, prezentându-se drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații. Sub pretextul unor presupuse actualizări […] The post Escrocherie telefonică în Chișinău: peste 100 000 de lei furați printr-un link appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO Guvernul nu declară zi liberă din cauza poleiului. Munteanu:„Nu suntem un guvern de TikTok” # Omniapres
Guvernul nu va declara zi liberă în urma poleiului format în această dimineață, a declarat Alexandru Munteanu, precizând că decizia a fost luată după o analiză a situației la nivel național. Potrivit acestuia, ședința autorităților a fost convocată la ora 7:00, iar prioritatea a fost evaluarea condițiilor din teritoriu și a necesităților autorităților publice locale. […] The post VIDEO Guvernul nu declară zi liberă din cauza poleiului. Munteanu:„Nu suntem un guvern de TikTok” appeared first on Omniapres.
17:10
În perioada 21–26 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Este vorba despre focare de gripă aviară, rabie și pestă porcină africană, depistate în diferite regiuni ale țării. Două focare de gripă aviară au fost înregistrate în fauna sălbatică, […] The post Gripă aviară, rabie și pestă porcină africană: ANSA anunță noi focare în țară appeared first on Omniapres.
16:30
Premierul României, Ilie Bolojan: „Aș vota Da la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova” # Omniapres
Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat că ar vota „da” la un referendum privind unirea cu Republica Moldova, dacă o astfel de consultare populară ar fi organizată, subliniază Agerpres. „Dacă s-ar pune problema organizării unui asemenea referendum şi în România, eu aş vota Da”, a declarat premierul marţi. Oficialul a apreciat că poziţia exprimată de […] The post Premierul României, Ilie Bolojan: „Aș vota Da la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova” appeared first on Omniapres.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic a emis o avertizare meteorologică de Cod Galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul țării. Avertizarea intră în vigoare în această seară, la ora 20:00, și va fi valabilă până mâine, 28 ianuarie, ora 13:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, care va reduce vizibilitatea la 200 de metri […] The post Ceață densă și vizibilitate redusă: avertizare meteo pentru toată țara appeared first on Omniapres.
15:40
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a lansat un mesaj critic la adresa modului în care Republica Moldova este pregătită să facă față situațiilor de criză, afirmând că „reziliența”, termen intens folosit în ultimii ani, a rămas mai mult un slogan decât o realitate. „În acești ani știți care a fost cel mai pronunțat cuvânt […] The post Nemerenco, după haosul provocat de vreme: „Reziliența noastră e ca regele din poveste” appeared first on Omniapres.
15:10
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat pe 26 ianuarie un număr de 2 716 solicitări, dintre care 506 au vizat copii. După acordarea primului ajutor, 1.248 de pacienți — 985 de adulți și 263 de copii — au fost transportați la spitalele din țară pentru îngrijiri suplimentare. Pe parcursul a 24 de ore, […] The post Peste 2 700 de apeluri la Serviciul de Urgență într-o singură zi appeared first on Omniapres.
15:00
Valeriu Cojocaru a sesizat Interpol: fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale acuză persecuții politice din partea autorităților de la Chișinău # Omniapres
Colonelul în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGP, anunță că a depus o sesizare oficială la Interpol, la sediul central din Lyon, Franța. Potrivit acestuia, demersul vizează prezentarea unui set amplu de probe care ar demonstra nevinovăția sa și caracterul politic al dosarelor penale inițiate pe numele său în […] The post Valeriu Cojocaru a sesizat Interpol: fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale acuză persecuții politice din partea autorităților de la Chișinău appeared first on Omniapres.
14:40
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ din țară să desfășoare activitățile didactice în regim online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor adoptate la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. Autoritățile din educație precizează că acolo unde procesul educațional poate fi organizat cu prezență fizică, se recomandă ca orele […] The post Vremea schimbă programul școlilor: MEC recomandă învățământ la distanță appeared first on Omniapres.
14:30
Prețurile la carburanți continuă să crească, iar benzina standard COR 95 a ajuns la 23 de lei pentru un litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 28 ianuarie. Și motorina se scumpește. Prețul maxim de comercializare al motorinei standard este de 19,76 lei pe […] The post Noi scumpiri la pompă: benzina atinge pragul de 23 de lei appeared first on Omniapres.
14:10
Rusia ar fi încercat să slăbească instituțiile Republicii Moldova și să influențeze direcția politică a țării pentru a instala o guvernare loială Moscovei, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit șefei statului, scopul acestor acțiuni ar fi fost atragerea Moldovei în sfera de influență a Kremlinului și utilizarea sa […] The post Sandu avertizează la APCE: Moldova, țintă a operațiunilor rusești appeared first on Omniapres.
13:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, care a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Pe două capete de acuzare – trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită –, a fost achitat ca a expirat termenul de prescripție, scrie […] The post Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO De la coregrafie la dosar penal: Bărbat din Comrat, arestat pentru migrație ilegală # Omniapres
Trei persoane din Comrat sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează organizarea transportării ilegale a migranților din Asia și Africa spre state ale Uniunii Europene, după ce ar fi racolat șoferi prin anunțuri false de angajare publicate pe rețelele sociale. Potrivit anchetei, suspecții cu vârstele de 30, 33 și 35 de ani ar fi convins […] The post VIDEO De la coregrafie la dosar penal: Bărbat din Comrat, arestat pentru migrație ilegală appeared first on Omniapres.
13:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că elevii din municipiu vor trece la învățământ online până la sfârșitul săptămânii, în contextul problemelor generate de condițiile meteo dificile. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online”, a declarat edilul. Acesta a făcut apel și către autoritățile centrale să intervină la nivel […] The post Ion Ceban: Elevii din Chișinău trec la învățământ online până la sfârșitul săptămânii appeared first on Omniapres.
12:40
Fostul vicepremier Andrei Spînu a comentat situația dificilă provocată de ghețuș, menționând că, dincolo de disconfortul creat, discuția publică ar trebui să se concentreze pe modul în care țara se pregătește pentru astfel de episoade pe viitor, nu doar pe reacția imediată a autorităților. „E ghețuș și e periculos. Pentru mulți dintre noi, această situație […] The post Spînu propune „carantină de iarnă” în loc de investiții masive în deszăpezire appeared first on Omniapres.
12:10
Jurnalista Natalia Morari nu a fost lăsată să intre pe teritoriul României, după ce polițiștii de frontieră de la punctul Albița i-au comunicat existența unei interdicții de intrare, potrivit documentelor oficiale care i-au fost prezentate la frontieră, scrie canalul de Telegram Morari News. Conform actelor emise de autoritățile române, măsura a fost aplicată în baza […] The post Natalia Morari, oprită la Albița: Autoritățile române indică o interdicție de 5 ani appeared first on Omniapres.
12:10
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […] The post Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei appeared first on Omniapres.
12:10
Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru utilități, iar bătrânii dorm îmbrăcați, președinta țării declară că avem nevoie de mai mulți bani pentru armată # Omniapres
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a […] The post Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru utilități, iar bătrânii dorm îmbrăcați, președinta țării declară că avem nevoie de mai mulți bani pentru armată appeared first on Omniapres.
11:40
O nouă ședință în dosarul ”Moldova Mare”. Avocat: SIS nu a avut nicio întrebare la martori # Omniapres
Curtea de Apel Centru a audiat patru martori ai apărării în cauza civilă privind limitarea activității partidului Moldova Mare. Avocatul Igor Hlopețchi afirmă că ”toți martorii au recunoscut în fața instanței de judecată că nu au primit bani de la nici un concurent electoral, nu au fost implicați în acte de corupere electorală și sunt […] The post O nouă ședință în dosarul ”Moldova Mare”. Avocat: SIS nu a avut nicio întrebare la martori appeared first on Omniapres.
11:20
Premierul Munteanu: Toate instituțiile statului, mobilizate pentru gestionarea situației din țară # Omniapres
Instituțiile statului sunt mobilizate în toată țara și acționează coordonat pentru a face față situației dificile provocate de condițiile meteo, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, prioritatea autorităților este curățarea drumurilor, menținerea funcționării serviciilor esențiale și protejarea cetățenilor. „În toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține […] The post Premierul Munteanu: Toate instituțiile statului, mobilizate pentru gestionarea situației din țară appeared first on Omniapres.
11:10
Costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în anul 2026 au fost aprobate la nivelul de 73,3 milioane de lei, cu aproximativ 41 de milioane de lei mai puțin decât suma solicitată inițial de companie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat că reducerea a rezultat din evaluarea […] The post ANRE taie 41 de milioane de lei din costurile cerute de Energocom appeared first on Omniapres.
10:50
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Astfel, subliniază edilul, vor putea fi evitate riscurile, oamenii nu se vor porni la drum, iar serviciile speciale, la […] The post Ion Ceban cere convocarea CSE naționale și îndeamnă oamenii să rămână acasă appeared first on Omniapres.
10:40
Militari și unități de tehnică ale Armatei Naționale vor interveni, la nevoie, în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale, la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din țară. Măsura face parte din planul de acțiuni coordonate la nivel național pentru gestionarea situațiilor excepționale cu caracter natural. Potrivit Centrului Operațional […] The post Armata Națională, gata să intervină în sprijinul autorităților din cauza vremii appeared first on Omniapres.
10:30
Patru echipaje de ambulanță aflate în misiune au rămas blocate pe drumurile din țară din cauza poleiului format pe carosabil, fiind necesară intervenția salvatorilor pentru tractarea autospecialelor. Cazurile au fost înregistrate pe parcursul zilei de 26 ianuarie 2026, în mai multe raioane. Una dintre intervenții a avut loc în localitatea Acui, raionul Cantemir, unde o […] The post Patru ambulanțe au rămas blocate din cauza ghețușului, salvatorii au intervenit appeared first on Omniapres.
10:00
Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă activează pentru a doua zi consecutiv în regim extrem de solicitat, pe fondul numărului foarte mare de pacienți care s-au adresat pentru îngrijiri medicale. Cel mai mare flux este înregistrat în rândul persoanelor traumatizate, cele mai multe accidentări fiind provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Doar luni, […] The post Val de răniți din cauza ghețușului: sute de oameni au ajuns la Urgență appeared first on Omniapres.
09:20
Centrul Național de Management al Crizelor a convocat ședință de urgență din cauza vremii, activând protocoalele de criză # Omniapres
Condițiile meteorologice nefavorabile din Republica Moldova au determinat convocarea, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, a unei ședințe operative la Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), la care a participat și prim-ministrul, alături de conducerea instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de criză. În urma evaluării situației din teren, autoritățile au anunțat un set […] The post Centrul Național de Management al Crizelor a convocat ședință de urgență din cauza vremii, activând protocoalele de criză appeared first on Omniapres.
09:00
Circulația autovehiculelor de mare tonaj prin punctele de trecere a frontierei de stat este sistată temporar, atât la ieșirea, cât și la intrarea în Republica Moldova, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a formării ghețușului pe mai multe sectoare de drum. Măsura a fost anunțată de Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Poliție, care precizează […] The post Circulația camioanelor de mare tonaj, suspendată în toate punctele de frontieră appeared first on Omniapres.
08:40
Circulația pe mai multe rute interurbane din nordul Republicii Moldova a fost sistată temporar din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că măsura are drept scop prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții pasagerilor și șoferilor. Potrivit autorităților, a fost oprit traficul pe direcțiile Cotova–Chișinău, Cosăuți–Chișinău, Băxani–Chișinău, Scăieni–Chișinău și […] The post Trafic interurban oprit în nordul țării: Poliția recomandă să stați acasă appeared first on Omniapres.
08:40
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni vor desfășura astăzi, 27 ianuarie, procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații abundente și carosabil dificil, prioritatea fiind siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Administrațiile școlilor vor […] The post Școlile din raionul Ialoveni trec în regim online din cauza vremii appeared first on Omniapres.
07:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită Guvernului să ia în considerare declararea unei zile în care oamenii să rămână acasă, din cauza condițiilor meteo periculoase. Edilul anunță că și astăzi elevii nu vor merge la școală, din motive de siguranță. „Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă”, a declarat Ceban, subliniind […] The post Elevii din Chișinău rămân acasă. Ceban către Guvern: Opriți oamenii să rămână acasă appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 27 ianuarie 2026. Apar bani, se rezolvă plăți și se conturează oportunități financiare # Omniapres
Ziua aduce clarificări în plan financiar pentru multe zodii: se recuperează sume așteptate, se fac plăți restante și apar șanse de investiții sau surse noi de venit. În paralel, se leagă proiecte, apar oferte de job și decizii care pot aduce mai multă stabilitate. Este un moment bun pentru ordine în buget, dar și pentru […] The post Horoscop 27 ianuarie 2026. Apar bani, se rezolvă plăți și se conturează oportunități financiare appeared first on Omniapres.
18:10
Poleiul va persista la estul țării, unde temperaturile se vor menține în jur de zero grade. La sud și centru, temperaturile pozitive vor îmbunătăți treptat situația, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Marți sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, vineri vor cădea precipitații mixte, iar sâmbătă va ninge. De marți până vineri se anunță ceață, […] The post Poleiul rămâne un pericol în estul țării. Ce prognozează meteorologii appeared first on Omniapres.
17:40
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, ar deține două funcții incompatibile. Partidul Național Moldovenesc (PNM) a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), susținând că acesta ar fi concomitent parlamentar și director artistic al orchestrei „Lăutarii”, din cadrul instituției publice Moldova-Concert, fapt ce ar contraveni legislației. În replică, Nicolae Botgros a declarat pentru TV8 că […] The post Botgros, acuzat de PNM că ar fi deținut funcții incompatibile. Reacția deputatului PAS appeared first on Omniapres.
17:40
Opt companii de construcții din mai multe țări au depus oferte pentru realizarea ultimului tronson al Autostrăzii „Unirii” Târgu Neamț – Iași – Ungheni, sectorul de drum care va asigura și continuarea autostrăzii pe teritoriul Republicii Moldova. Contractul este unul strategic, atât prin valoare, cât și prin rolul său în conectarea directă a celor două […] The post Miză uriașă pentru autostrada care leagă România de R. Moldova: opt oferte depuse appeared first on Omniapres.
16:40
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal începând de marți, 27 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de Primăria capitalei, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS). Potrivit autorităților, instituțiile de educație timpurie, școlile primare și gimnaziile, precum și liceele (clasele I–XII) vor relua integral procesul educațional, […] The post Școlile și grădinițele din Chișinău revin la program normal din 27 ianuarie appeared first on Omniapres.
16:10
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că autoritățile analizează soluții pentru situațiile sensibile apărute în urma aplicării noii Legi a cetățeniei, după ce în spațiul public a fost prezentat cazul unui tânăr născut în Republica Moldova, care a efectuat serviciul militar, dar care figurează acum ca apatrid. Instituția precizează că mesajele și îngrijorările apărute în societate […] The post ASP, după cazul tânărului apatrid: Se caută remedii fără a crea breșe în legislație appeared first on Omniapres.
15:40
Reprezentantul Moldovei la Eurovision, Satoshi nu s-a abținut și a sărutat o blondă, într-un moment de euforie, iar internetul a explodat, scrie cancan.md. S-a întâmplat la finala Selecției Naționale, în momentul anunțării rezultatelor, artistul a sărutat pe tâmplă una dintre dansatoarele sale, pe Lana Caraush. Momentul a înduioșat internauții și mulți au presupus că tânăra […] The post Cine este tânăra pe care Satoshi a sărutat-o la finala națională Eurovision appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Un deputat PN cere schimbarea Legii cetățeniei și audieri în Parlament: ”Tinerii riscă să devină apatrizi” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] The post VIDEO // Un deputat PN cere schimbarea Legii cetățeniei și audieri în Parlament: ”Tinerii riscă să devină apatrizi” appeared first on Omniapres.
14:40
Bugetul de stat a încasat mai mulți bani din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie–decembrie 2025, încasările au ajuns la 95,3 milioane de lei, în creștere cu 27,2% față de anul precedent. Creșterea este pusă pe seama acțiunilor de […] The post Aproape 100 de milioane de lei au ajuns la buget din impozitul pe chirii în 2025 appeared first on Omniapres.
14:10
Suspiciuni privind bullyingul în armată, după moartea unui militar. Avocatul Poporului s-a autosesizat # Omniapres
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat în cazul decesului unui militar prin contract din Armata Națională, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul a decedat pe 24 ianuarie 2026, după ce, pe 20 ianuarie, s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare. Sesizarea din oficiu a fost inițiată „având […] The post Suspiciuni privind bullyingul în armată, după moartea unui militar. Avocatul Poporului s-a autosesizat appeared first on Omniapres.
13:40
Ministerul Apărării a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut informații despre cazul unui tânăr care a fost încorporat în Armata Națională fără a deține buletin de identitate, iar ulterior ar fi fost declarat apatrid. Instituția precizează că încorporarea în serviciul militar nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate. Potrivit […] The post Tânăr încorporat fără buletin și declarat apatrid: Ce spune Ministerul Apărării appeared first on Omniapres.
13:10
Tatiana Rotari ar putea prelua mandatul de deputată, după demisia Anastasiei Nichita. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas. Conform paginii sale de Facebook, actualmente funcționara este angajată la Cancelaria de Stat. Rotari este născută în 1994 și are studii juridice. Ea are domiciliul în satul Peticeni, […] The post Cine este tânăra de pe lista PAS care va lua locul Anastasiei Nichita în Parlament appeared first on Omniapres.
12:30
Deputat PN, despre Centrul de Management al Crizelor: „Crize avem, management nu. Tăcere totală” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, critică activitatea Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), acuzând instituția că nu a avut o reacție vizibilă în contextul dificultăților provocate de condițiile meteo din ultima perioadă. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul a amintit că instituția a fost creată toamna trecută, iar pentru funcționarea acesteia au fost alocate […] The post Deputat PN, despre Centrul de Management al Crizelor: „Crize avem, management nu. Tăcere totală” appeared first on Omniapres.
12:10
Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din municipiul Chișinău înregistrează în prezent scurgeri nedeterminate de agent termic, estimate la 16–18 metri cubi pe oră, după o avarie produsă în rețeaua electrică, anunță Termoelectrica S.A. Potrivit companiei, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 25 ianuarie, la ora 07:23, când o cădere de […] The post Scurgeri de agent termic în Chișinău după o avarie electrică appeared first on Omniapres.
11:30
Condițiile de polei din 25 ianuarie 2026 au afectat grav intervențiile serviciilor de urgență din Republica Moldova. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 47 de situații de risc, o parte semnificativă dintre acestea vizând sprijinirea echipajelor de ambulanță, care nu […] The post Poleiul a blocat ambulanțele: zeci de intervenții ale salvatorilor în toată țara appeared first on Omniapres.
11:10
Nouă localități, parțial fără energie electrică din cauza avariilor provocate de vremea rea # Omniapres
Nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă erau parțial deconectate de la energia electrică luni dimineață, la ora 09:30, din cauza defecțiunilor apărute în rețeaua de medie tensiune pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, anunță Premier Energy Distribution. Potrivit operatorului, întreruperile au fost provocate de avarii produse în urma intemperiilor, iar echipele […] The post Nouă localități, parțial fără energie electrică din cauza avariilor provocate de vremea rea appeared first on Omniapres.
10:10
Republica Moldova a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina, în urma unor investigații care au ridicat semne de întrebare privind siguranța acestor produse. Măsura a fost aplicată „în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe […] The post Moldova suspendă temporar importurile de carne de pasăre din Ucraina appeared first on Omniapres.
10:10
Anastasia Nichita își depune mandatul de deputat: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” # Omniapres
Deputata PAS și vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a anunțat că își retrage mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, unde sportiva a explicat motivele care au stat la baza deciziei. „Vreau să fiu sinceră cu voi și să vă anunț că am luat decizia de a-mi retrage mandatul de deputat”, a transmis […] The post Anastasia Nichita își depune mandatul de deputat: „Nu pot fi în toate locurile în același timp” appeared first on Omniapres.
