VIDEO // Deputat PAS: Modificările la Legea cetățeniei, impuse de riscuri de securitate

12:10

„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a […] The post Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru utilități, iar bătrânii dorm îmbrăcați, președinta țării declară că avem nevoie de mai mulți bani pentru armată appeared first on Omniapres.