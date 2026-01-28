Studenții din India pot aduce virusul Nipah în Moldova? „Sunt niște discuții, niște zvonuri. Teste nu sunt”

09:30

Șapte vameși sunt suspectați că ar fi pretins și primit bani de la transportatorii de pasageri și colete, pentru a nu supune controlului mijloacele de transport. Aceștia ar fi cerut și primit sume de până la 1000 de euro, pentru a permite introducerea mărfurilor în țară, fără a le vămui. Ofițerii anticorupție și procurorii au […] Articolul 1000€ i-ar fi costat pe transportatori să aducă mărfuri în țară, fără a le vămui. Percheziții la Leușeni și Cahul apare prima dată în Realitatea.md.