Studenții din India pot aduce virusul Nipah în Moldova? „Sunt niște discuții, niște zvonuri. Teste nu sunt”
Realitatea.md, 28 ianuarie 2026 10:30
Autoritățile din Moldova nu au teste pentru virusul Nipah, precizează ministrul Sănătății Emil Ceban. Oficialul a precizat că actualmente maladia nu reprezintă pericol nici pentru Europa, nici pentru Republica Moldova. Oficialul a menționat că virusul se transmite de la lilieci la porci și poate fi contractat de oameni. Maladia este extrem de contagioasă, iar comunitatea
• • •
10:40
Carnea de pui s-ar putea scumpi după interdicția importurilor din Ucraina? Ce spune șefa de la Agricultură # Realitatea.md
Interdicția privind importul cărnii de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20% din volumul adus anterior pe piața Republicii Moldova, ar putea avea impact asupra prețurilor, însă autoritățile susțin că situația poate fi gestionată prin diversificarea surselor și creșterea producției interne. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că, deși importurile din Ucraina au fost semnificative,
10:40
Munteanu, înainte de ședința Guvernului: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente ” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj înainte de debutul ședinței Guvernului Republicii Moldova care a avut loc astăzi, 28 ianuarie. „Înainte de a începe ședința noastră propriu-zisă, sigur că trebuie să constatăm faptul că iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente. Ne confruntăm cu o situație mai dificilă, decât,
10:40
VIDEO Armata Națională se extinde cu 2000 de militari. Nosatîi explică de ce este necesară măsura # Realitatea.md
Armata Națională se extinde. Astfel, Moldova va avea cu 2000 de militari mai mult, potrivit ministrului Anatolie Nosatîi. Oficialul a relatat că măsura este prevăzută în strategia aprobată în octombrie 2025. Potrivit lui, creșterea numărului de cadre va fi efectuată gradual. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Creșterea planificată pentru numărul
10:30
Autoritățile din Moldova nu au teste pentru virusul Nipah, precizează ministrul Sănătății Emil Ceban. Oficialul a precizat că actualmente maladia nu reprezintă pericol nici pentru Europa, nici pentru Republica Moldova. Oficialul a menționat că virusul se transmite de la lilieci la porci și poate fi contractat de oameni. Maladia este extrem de contagioasă, iar comunitatea
10:30
Peste 800 de locuri bugetare pentru tinerii din Transnistria în instituțiile de pe malul drept al Nistrului # Realitatea.md
856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat, în anul 2025, de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), 511 locuri au fost oferite în învățământul superior, iar 345 în învățământul profesional tehnic. „În prezent, 270 de tineri sunt
10:00
479 de moldoveni au chemat ambulanța marți, după ce au căzut. S-au efectuat 61 de intervenții urgente doar la IMU # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de marți, 27 ianuarie, ambulanța a fost solicitată în 479 de cazuri când cetățenii au căzut și s-au accidentat. La Spitalul de Urgență au apelat 306 persoane, dintre care 178 au suferit traumatisme. Chirurgii de instituția medicală au efectuat 61 de intervenții urgente, urmare a traumatismelor. În trei cazuri pacienții au fost
09:50
Chiciura a lăsat fără curent peste 15.000 de consumatori. Ministerul Energiei: „Se lucrează la remedierea avariilor” # Realitatea.md
Peste 15.000 de consumatori au rămas astăzi dimineață, 28 ianuarie, fără energie electrică din cauza chiciurei, iar circa 100 de localități sunt debranșate de la rețeaua de energie electrică, potrivit datelor oferite de Ministerul Energiei. „Dintre aceștia, 3.811 consumatori din 11 localități sunt în zona de responsabilitate a operatorului sistemului de distribuție ÎCS „Premier Energy
09:30
1000€ i-ar fi costat pe transportatori să aducă mărfuri în țară, fără a le vămui. Percheziții la Leușeni și Cahul # Realitatea.md
Șapte vameși sunt suspectați că ar fi pretins și primit bani de la transportatorii de pasageri și colete, pentru a nu supune controlului mijloacele de transport. Aceștia ar fi cerut și primit sume de până la 1000 de euro, pentru a permite introducerea mărfurilor în țară, fără a le vămui. Ofițerii anticorupție și procurorii au
09:30
Haos pe drumurile din țară din cauza poleiului: Peste 150 de accidente și un mort în 24 de ore # Realitatea.md
Peste 1.700 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost implicați în misiuni operative desfășurate în întreg teritoriul Republicii Moldova, în ultimele 24 de ore. Din cauza poleiului, în țară s-au produs peste 150 de accidente rutiere, majoritatea soldate cu pagube materiale, iar o persoană, din nefericire, și-a pierdut viața. Totodată, circa 90 de
09:10
Poliția, despre tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica: Este învinuit în 19 procese, aflate pe rol în instanță # Realitatea.md
Tânărul rănit cu focuri de armă la Botanica are statut de inculpat în 19 procese penale, aflate actualmente în gestiunea instanței de judecată. Oamenii legii susțin că anterior acesta nu a depus plângeri la Poliție și nu a denunțat faptul că s-ar simți amenințat. Precizările sunt făcute după ce deputatul Vasile Costiuc a relatat pe
08:40
PSD amenință cu moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan, cu sprijinul AUR: Guvernăm sau nu # Realitatea.md
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat o avertizare publică la adresa premierului Ilie Bolojan, amenințând cu demiterea prin moțiune de cenzură. Declarația survine după ce, în cursul dimineții, Bolojan a declarat la RFI că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, în cazul în care PSD va continua atacurile politice la adresa sa.
08:20
FOTO Peste 18 pacienți au fost salvați în 24 de ore de pompieri și salvatori pe drumurile afectate de polei # Realitatea.md
Peste 18 pacienți au avut nevoie de intervenția salvatorilor în ultimele 24 de ore, după ce echipele medicale nu au reușit să ajungă la ei din cauza ghețușului și poleiului. În total, pompierii și salvatorii IGSU au desfășurat 92 de misiuni pentru a debloca vehicule, a asigura accesul la pacienți și a preveni accidentele pe
08:10
VIDEO Zvonuri de lovitură de stat în China explodează pe rețele, chiar când Starmer ajunge la Beijing # Realitatea.md
Decizia-surpriză de a-l înlătura și a-l pune sub anchetă pentru spionaj și corupție pe al doilea om din lanțul de comandă militară de la Beijing pare să înceapă să-i aibă repercusiuni și asupra lui Xi Jinping. Generalul Zhang Youxia a fost arestat la sfârșitul săptămânii trecute, fiind acuzat că a transmis secrete nucleare către SUA și
07:40
Este o zi în care emoțiile se împletesc cu acțiunea, iar intuiția joacă un rol esențial. Dacă ești dispusă să fii sinceră cu tine și să ieși măcar puțin din tiparele obișnuite, vei descoperi oportunități valoroase. Astrele te încurajează să fii prezentă, să îți asculți intuiția și să acționezi cu încredere. Micile schimbări făcute astăzi
07:30
Meteorologii anunță pentru astăzi cer predominant noros, cu ceață și polei ușor în mai multe zone ale țării. Pe timpul nopții, se așteaptă ploi, iar pe drumuri se va forma ghețuș, astfel că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Ziua se vor înregistra temperaturi maxime de până la +5 grade, iar noaptea mercurul din
07:20
VIDEO Ghețuș pe străzi și trotuare: În capitală este împrăștiat material antiderapant # Realitatea.md
Și pe parcursul acestei nopți, serviciile municipale intervin pentru combaterea ghețușului în stațiile de așteptare, trecerile pietonale și pasajele subterane, curți de blocuri, în parcuri și scuaruri intens circulate de către cetățeni. „De asemenea, sunt prelucrate cu material antiderapant străzile principale și secundare unde circulă transportul public, cele în pantă și accesele către suburbii. Pe
07:10
VIDEO Zelenski condamnă atacul cu drone asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a condamnat atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Un tren a fost lovit marți de drone rusești în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, atac soldat cu cel puțin patru morți, au anunțat autoritățile ucrainene. În tren se aflau peste 200 de persoane. Patru
07:00
De ce kilogramele în plus din jurul taliei pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate # Realitatea.md
Câteva kilograme în plus în zona taliei nu indică doar necesitatea unui regim alimentar și a mai multor exerciții fizice, ci pot semnala o problemă mult mai serioasă. Excesul de grăsime abdominală este, de asemenea, un avertisment pentru un risc mai mare de insuficiență cardiacă, sugerează un studiu citat de Daily Mail. Fiecare centimetru în plus
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 ianuarie 2026. Astfel, euro se apreciază până la 20 de lei și 01 ban, înregistrând o creștere de 3 bani. Dolarul american scade la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de
23:10
Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare” # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Astfel, Adunarea Națională a Franței a aprobat luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care stipulează că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15
22:50
Spania monitorizează un petrolier suspect din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană # Realitatea.md
Spania a anunțat, marți, 27 ianuarie curent, că urmărește îndeaproape situația unui petrolier cu probleme tehnice în Marea Mediterană, suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră" folosită de Rusia pentru exportul de petrol în afara sancțiunilor occidentale, informează antena3.ro. Petrolierul „Chariot Tide", navă sub pavilion mozambican, se deplasează în prezent „cu viteza de
22:30
„O miliție care ucide oameni”: furie în Italia după anunțul SUA că trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice # Realitatea.md
Prezența agenților americani de imigrare și control vamal (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, programate între 6 și 22 februarie, a stârnit controverse puternice. Oficialii italieni și lideri locali critică implicarea lor, evocând incidente violente din Statele Unite, transmite adevărul.ro. Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) urmează să participe la misiuni
22:00
Burse de până la 70.000 de lei: MEC a aprobat lista sportivilor beneficiari, însă nu a făcut-o publică # Realitatea.md
235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republicii Moldova, care au obținut rezultate remarcabile la competiții internaționale majore vor primi burse de performanță din partea Guvernului. Ministerul Educației a aprobat lista acestora, însă nu a făcut-o publică. Cea mai mare indemnizație lunară acordată este de 69.600 de lei, iar cea mai mică este de
21:30
Radu Marian: Modificările la legea cetățeniei au fost necesare pentru securitatea națională # Realitatea.md
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat scandalul legat de modificările operate la Legea cetățeniei, subliniind că problema nu este una recentă, ci are la bază riscuri de securitate națională apărute după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit lui Radu
20:50
NASA trimite din nou oameni pe Lună, într-o navă considerată de mulți nesigură: „E o nebunie, riscul nu e mic” # Realitatea.md
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună, însă misiunea Artemis II pornește cu un semn de întrebare important: capsula Orion are un defect cunoscut la scutul termic, piesa esențială care trebuie să protejeze astronauții la reintrarea în atmosfera Pământului, scrie antena3.ro. Patru astronauți ar urma să plece într-o misiune istorică în jurul
20:30
Restricții temporare pentru camioanele de mare tonaj pe drumurile spre punctele de frontieră # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj poate fi temporar restricționată pe unele sectoare de drum care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei de stat, anunță Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Potrivit autorităților, pe mai multe trasee naționale se formează ghețuș, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor
20:10
Comemorarea victimelor Holocaustului: Pe clădirea Parlamentului Moldovei este proiectată inscripția #WeRemember # Realitatea.md
Pe clădirea Parlamentului Moldovei a fost proiectată inscripția #WeRemember în seara de 27
19:40
De la „avem probleme în jur”, până la „respectăm suveranitatea”. Premierul și speakerul comentează problema Groenlandei # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a ezitat să comenteze intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Oficialul a menționat că doar că „avem prea multe probleme în jurul nostru”, fiind întrebat de jurnaliști despre subiect. Ulterior, șeful Guvernului i-a sugerat lui Igor Grosu să vorbească la subiect. Speakerul s-a referit la discuțiile de la Davos și a […] Articolul De la „avem probleme în jur”, până la „respectăm suveranitatea”. Premierul și speakerul comentează problema Groenlandei apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
STOP CADRU Despre Codruț s-a vorbit și la Consiliul Europei. Maia Sandu a dezvăluit că a mai adoptat un patruped # Realitatea.md
Maia Sandu a vorbit despre Codruț la Consiliul Europei. Președinta Republicii Moldova a dezvăluit că a mai adoptat un patruped. Precizarea a fost făcută în timp ce șefa statului vorbea despre protecția și adoptarea animalelor fără stăpân. În context, președinta a îndemnat să avem grijă de patrupezi. „Eu am adoptat un câine cu trei labe. […] Articolul STOP CADRU Despre Codruț s-a vorbit și la Consiliul Europei. Maia Sandu a dezvăluit că a mai adoptat un patruped apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Natalia Morari susține că are interdicție de a intrat în România. Ea a publicat un video, în care apare și Gheorghe Gonța, în care autoritățile de frontieră din România i-ar comunica că nu poate trece Prutul. În secvența video se aude un funcționar care o întreabă pe Natalia Morari dacă are cetățenie și îi comunică […] Articolul VIDEO Natalia Morari afirmă că are interdicție de a intra în România apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO „Fac acest video nu ca să caut mila voastră…”. Ghinion pentru Nina Crețu: I s-a furat iar bagajul în Italia # Realitatea.md
Nina Crețu trăiește pentru a treia oară același ghinion în Italia – rămâne fără bagaje. De această dată, valiza tinerei a fost furată din mașină. Hoții au spart vehiculul și au furat lucrurile tinerei. Din spusele Ninei, în geantă erau mai multe lucruri personale valoroase, iar influencera consideră că hoțiile persistă, pentru că nu sunt pedepsite. […] Articolul VIDEO „Fac acest video nu ca să caut mila voastră…”. Ghinion pentru Nina Crețu: I s-a furat iar bagajul în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
AND, despre situația de pe traseele naționale: Drumurile sunt practicabile și fără blocaje # Realitatea.md
La această oră, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare de drum, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Drumurile sunt practicabile și fără blocaje, iar echipele de drumari rămân mobilizate non-stop. Toate arterele naționale sunt monitorizate continuu, iar intervențiile se efectuează prompt și operativ, atât manual, […] Articolul AND, despre situația de pe traseele naționale: Drumurile sunt practicabile și fără blocaje apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Zelenski numește un nou ambasador în Georgia după mai bine de doi ani de tensiuni diplomatice: cine preia noua funcție # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit, pe 26 ianuarie, un nou ambasador al Ucrainei în Georgia, pentru prima dată din 2022. Prin decretul prezidențial, Mihail Brodovici a fost desemnat să ocupe această funcție diplomatică, scrie Kyiv Post. Brodovici activează în Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei din 1996 și anterior a fost ambasador în Slovenia între […] Articolul Zelenski numește un nou ambasador în Georgia după mai bine de doi ani de tensiuni diplomatice: cine preia noua funcție apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
VIDEO Munteanu: Restricțiile Franței asupra alimentelor cu pesticide nu vizează direct Moldova # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franței de a interzice anumite produse alimentare care conțin reziduuri de pesticide neaprobate în Uniunea Europeană nu este de natură să afecteze direct Republica Moldova, scrie BANI.MD. Întrebat despre impactul măsurii, șeful Guvernului a precizat că subiectul a fost discutat inclusiv la nivel guvernamental, în cadrul întrevederilor de […] Articolul VIDEO Munteanu: Restricțiile Franței asupra alimentelor cu pesticide nu vizează direct Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
STOP CADRU Munteanu, indignat că i s-a spus să lucreze cu lopata: Mă îndemnau să mă ocup cu asta. Mă ocupam cu altceva # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a rămas indignat pentru că internauții l-au îndemnat să curățe zăpada. Premierul a spus că au apărut mai multe postări în care erau criticate intervențiile autorităților, în contextul poleiului și gheții. Prim-ministrul a menționat că ședința de la Guvern a fost convocată la ora 7:00, pentru a analiza situația. În același timp, el […] Articolul STOP CADRU Munteanu, indignat că i s-a spus să lucreze cu lopata: Mă îndemnau să mă ocup cu asta. Mă ocupam cu altceva apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
FOTO IGSU a recepționat un autocamion de 280.000 de euro pentru misiuni de intervenție # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat astăzi, 27 ianuarie, un autocamion cu benă și sistem de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig și manipulator. Autovehiculul în valoare de 280.000 de euro este destinat misiunilor de intervenție la nivel național și internațional și va asigura transportul și manipularea containerelor și echipamentelor, contribuind astfel la eficientizarea […] Articolul FOTO IGSU a recepționat un autocamion de 280.000 de euro pentru misiuni de intervenție apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Premierul Ilie Bolojan susține unirea cu Republica Moldova, în cazul unui referendum # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a răspuns marți, 27 ianuarie, întrebărilor jurnaliștilor postului RFI, în cadrul unui dialog care a abordat și subiecte sensibile de politică externă și relații bilaterale. În acest context, liderul de la București a fost chestionat cu privire la declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar vota „da” […] Articolul Premierul Ilie Bolojan susține unirea cu Republica Moldova, în cazul unui referendum apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost întrebat când va avea loc prima ședință a Legislativului din acest an. Speakerul a anunțat că joi, 5 februarie, se va desfășura prima ședință plenară. „Săptămâna viitoare ne convocăm. Marți vom avea o ședință solemnă, pentru că vor veni în vizită trei președinți ai statelor baltice. Iar joi revenim […] Articolul Igor Grosu anunță când va avea loc prima ședință plenară din acest an apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Pericol pe drumurile Moldovei! Doar în ultimele 2 zile, cel puțin 60 de șoferi circulau pe gheață cu anvelope de vară # Realitatea.md
Poliția a identificat mai mulți șoferi care circulau cu mașini echipate cu anvelope de vară în condiții de gheață, chiciură și polei. Serviciul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică a precizat pentru Realitatea că este vorba cel puțin 60 de cazuri, înregistrate în ultimele două zile. „Reamintim că exploatarea unui vehicul neechipat corespunzător […] Articolul Pericol pe drumurile Moldovei! Doar în ultimele 2 zile, cel puțin 60 de șoferi circulau pe gheață cu anvelope de vară apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Alertă în raionul Taraclia! Liceul din satul Corten a trecut în regim de învățământ online, după ce în rândul elevilor și cadrelor didactice au fost depistate 46 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii. „În perioada 19 – 26 ianuarie curent, în Sistemul Informațional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile, au fost înregistrate 62 de […] Articolul Focar de infecții respiratorii la liceul din Corten: Elevii învață de la distanță apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat în ședința de astăzi a Senatului Universitar că nu va candida pentru un nou mandat. În declarația sa, Șarov a spus că a făcut anunțul la începutul perioadei de depunere a actelor pentru a încuraja o competiție reală, onestă și corectă și a menționat că […] Articolul Rectorul Igor Șarov nu va candida pentru al doilea mandat la USM apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Igor Grosu, apel către cetățeni în contextul poleiului: „Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj public în contextul condițiilor meteo dificile, marcate de polei și drumuri periculoase, subliniind că serviciile responsabile intervin continuu pentru a gestiona situația. Potrivit acestuia, drumarii și echipele de intervenție „muncesc zi și noapte”, iar toate serviciile sunt mobilizate pentru a reduce riscurile provocate de ghețuș. Oficialul a […] Articolul Igor Grosu, apel către cetățeni în contextul poleiului: „Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Programul MoveUp, primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova, a fost lansat oficial la data de 26 ianuarie 2026, la Chișinău. La program s-au înscris aproximativ 120 de manageri și specialiști din sectoarele transport, logistică, operațiuni, achiziții, producție, retail și e‑commerce. Programul, oferit gratuit, este implementat de Supply […] Articolul Primul program de competențe în logistică lansat în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Pericol pentru vizitatori! Accesul la rezervația Țîpova, restricționat până nu se topește zăpada și gheața # Realitatea.md
Accesul la rezervația Saharna-Țîpova va restricționat până nu se topește zăpada și gheața. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală precizează că traseele implică drumuri înguste și zone cu risc sporit. Totodată, responsabilii menționează că și drumul Chișinău – Rezina este lunecos și există risc major de accidente. Sunt raportate incidente cu arbori înghețați care […] Articolul Pericol pentru vizitatori! Accesul la rezervația Țîpova, restricționat până nu se topește zăpada și gheața apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Momentul în care un microbuz s-a spulberat într-un TIR la Timiș: șapte morți și trei răniți # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs marți, 27 ianuarie, pe o stradă din apropierea localității Lugojel, în județul Timiș, soldat cu șapte persoane decedate și trei rănite. Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, toate persoanele care și-au pierdut viața se aflau într-un microbuz implicat în accident. Sursele citate precizează că microbuzul venea din Grecia […] Articolul VIDEO Momentul în care un microbuz s-a spulberat într-un TIR la Timiș: șapte morți și trei răniți apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Emil Ceban a ajuns la Spitalul de Urgență. Ministrul a inspectat instituția pentru o inspecție, urmare a fluxului mare de pacienți traumatizați pe gheață. Oficialul susține că a vizitat spitalul, pentru a „susține colegii” și pentru „a vedea cum este organizată activitatea și cum sunt gestionate situațiile”. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul VIDEO cu ministrul Sănătății la Spitalul de Urgență. De ce a ajuns acolo apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Doi străini, reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău. Prejudiciu de peste 348.000 lei # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor autovehicule în orașul Chișinău. Potrivit poliției, în timpul nopții, cei doi ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte, pe fondul unor neînțelegeri apărute între părți. În urma acțiunilor, a […] Articolul Doi străini, reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău. Prejudiciu de peste 348.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
O barcă cu turiști francezi s-a răsturnat în Oman: trei persoane și-au pierdut viața # Realitatea.md
O barcă turistică cu 25 de turiști francezi la bord s-a răsturnat marți, 27 ianuarie, în largul coastei Omanului, incidentul soldându-se cu trei persoane decedate, relatează Sky News. Potrivit autorităților locale, ambarcațiunea s-a răsturnat la aproximativ două mile și jumătate marine de Muscat, capitala Omanului, iar cele trei victime s-au înecat în urma incidentului. Poliția […] Articolul O barcă cu turiști francezi s-a răsturnat în Oman: trei persoane și-au pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Reforma teritorial-administrativă Stimularea amalgamării voluntare Ajustarea […] Articolul Vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
ASP își scurtează cu o oră programul pentru public. Programul instituției, în contextul condițiilor meteo # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice scurtează programul pentru public cu o oră. Cetățenii vor putea perfecta actele între 9:00 și 17:00 Angajații instituției vor activa de la 9:00 până la 17:30, în perioada 28-30 ianuarie 2026. Decizia vine după dispoziția Centrului de Management al Crizelor, emisă în contextul condițiilor meteorologice. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul ASP își scurtează cu o oră programul pentru public. Programul instituției, în contextul condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
