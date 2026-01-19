Reprezentanții lui Trump și Putin vor discuta la Davos planul de pace pentru Ucraina
Albasat, 19 ianuarie 2026 20:20
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin, se va întâlni marți cu reprezentanții președintelui american, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru a discuta încetarea războiului din Ucraina, potrivit surselor publicației Axios, citată de IPN. Oficialul de la Moscova se va întâlni cu emisarii...
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 30 minute
20:30
Uniunea Avocaților din Republica Moldova își desfășoară alegerile pentru funcția de președinte. Votul a început astăzi, 19 ianuarie, și se va încheia pe 21 ianuarie, la ora 17:00, transmite IPN. Congresul UAM are loc în format mixt, majoritatea avocaților participând online. Dreptul la vot este exercitat prin mijloace electronice și...
20:30
Biroul Goethe-Institut, parte a rețelei globale de instituții culturale a Germaniei, a fost deschis la Chișinău. Participanții la eveniment și-au exprimat convingerea că activitatea instituției va consolida parteneriatul moldo-german și va crea teren pentru dezvoltarea proiectelor culturale, educaționale și artistice noi, transmite IPN. Ministrul culturii, Cristian Jardan, a subliniat că...
20:20
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin, se va întâlni marți cu reprezentanții președintelui american, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru a discuta încetarea războiului din Ucraina, potrivit surselor publicației Axios, citată de IPN. Oficialul de la Moscova se va întâlni cu emisarii...
Acum o oră
20:10
Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, a fost reținut la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Totodată, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției...
Acum 12 ore
12:40
Albania susține aderarea Moldovei la UE și vede extinderea ca garanție a securității europene # Albasat
Albania consideră extinderea Uniunii Europene drept unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea securității, stabilității și păcii durabile pe continent și își exprimă sprijinul ferm pentru aderarea Moldovei la UE. Declarația a fost făcută de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șefa statului,...
11:20
Peste două sute de femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară în martie 2023. Potrivit autorităților municipale, nașterile au fost supravegheate de medicale specializate și s-au desfășurat în condiții care au asigurat îngrijirea necesară atât mamelor,...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9446 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1640 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3955 Leu romanesc 946 RON 1 3.9180 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2206 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8216 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6695 Coroana islandeza 352 ISK...
08:50
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # Albasat
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN. Un aviz negativ a fost...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
O dronă a fost descoperită la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești. Potrivit poliției, obiectul a fost observat de un vânător, care a sesizat autoritățile sâmbătă dimineața, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drona are o lungime de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii...
12:10
Școlile din Kiev, închise până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice # Albasat
Toate școlile din Kiev vor fi închise din 19 ianuarie și până pe 1 februarie, din cauza crizei energetice provocate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul Kievului, Vitali Kliciko, care a explicat că pauza forțată va necesita ajustări în calendarul școlar, transmite IPN....
10:10
Diplomația, o misiune și o responsabilitate – mesajul ministrului Popșoi de Ziua Diplomatului # Albasat
Diplomația este mai mult decât o profesie – este o misiune care înseamnă responsabilitate și un angajament neclintit față de stat, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în contextul Zilei Diplomatului, marcată pe 17 ianuarie, transmite IPN. Ministrul a menționat că anul 2025 a fost unul fructuos...
10:00
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua, în perioada 18-20 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Luni, oficialul va fi găzduit de șefa statului, Maia Sandu, la Președinție, unde cei doi vor susține declarații de presă, transmite IPN. Administrația prezidențială de la Chișinău precizează că agenda discuțiilor celor doi șefi...
09:50
Aproape 20 800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova în ultimii trei ani, jumătate dintre acestea obținând cetățenia în 2024. Tot anul trecut, circa 4 500 de solicitanți au primit pașaportul moldovenesc. Într-un răspuns oferit IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că solicitanții sunt preponderent cetățeni ai Federației Ruse,...
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9170 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1241 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3939 Leu romanesc 946 RON 1 3.9145 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2180 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8209 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6655 Coroana islandeza 352 ISK...
16 ianuarie 2026
19:40
Delegația ucraineană pleacă în SUA pentru a definitiva actele privind garanțiile de securitate # Albasat
Delegația Ucrainei se va întâlni în următoarele zile în SUA cu reprezentanți ai administrației președintelui Donald Trump pentru a definitiva actele privind garanțiile de securitate și planul de reconstrucție a țării afectate de război, a anunțat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă la...
19:30
Manipularea informațională pune în pericol parcursul european al Moldovei, Rusia și rețelele sale de influență adaptându-și constant strategiile, cu scopul de a bloca integrarea în UE. Constatarea se conține în raportul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD) despre manipularea informațională și ingerințele străine din Moldova, transmite IPN....
19:20
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a amendat compania Lukoil-Moldova pentru nerespectarea unei decizii anterioare, stabilind o sancțiune de 5% din cifra de afaceri a firmei. Totodată, compania a primit un termen de cinci zile pentru a se conforma, transmite IPN. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a declarat...
19:10
Mau mulți oficiali din cadrul Ministerului Afacerilor Externe au primit ranguri diplomatice. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret în acest sens, transmite IPN. Nicu Popescu, fost ministru de externe și în prezent emisar special prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, a primit rangul diplomatic de ambasador. În...
17:30
Amatorii pescuitului la copcă sunt îndemnați să evite aflarea pe gheața subțire a bazinelor acvatice. Pentru sporirea nivelului de conștientizare a riscurilor, în toate raioanele țării salvatorii vor organiza activități de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață. Primul exercițiu demonstrativ cu salvarea sinistraților a fost organizat vineri în parcul...
15:30
CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Albasat
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat 19 cauze privind pretinse încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cauzele au fost transmise Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse și vizează, în principal, plângeri depuse de cetățeni și entități din stânga Nistrului privind lipsa accesului la instanțe legale și independente, fiind...
11:00
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, i-a transmis distincția președintelui american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă, care îl râvnise, l-a acceptat, transmite IPN. María Corina Machado i-a înmânat distincția președintelui american joi, în cadrul vizitei sale la Casa Albă, explicând că...
10:10
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. La această oră, drumurile sunt practicabile, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor precizează că, în zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează porțiuni de drum înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții,...
15 ianuarie 2026
23:20
Prioritățile de dezvoltare în Soroca, discutate de premierul Munteanu cu autoritățile locale # Albasat
Prioritățile de dezvoltare în raionul Soroca au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile locale. Șeful executivului a subliniat importanța cooperării și a apreciat proiectele realizate prin programele „Satul European” și „Europa este aproape”, care vizează aprovizionarea cu apă, iluminatul public, reabilitarea clădirilor și dezvoltarea infrastructurii locale, transmite IPN....
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.9036 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0905 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3962 Leu romanesc 946 RON 1 3.9109 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2179 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8216 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6637 Coroana islandeza 352 ISK...
14 ianuarie 2026
14:00
Tinerii francezi și din Spațiul Economic European, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, vor putea participa la misiuni de stagiu profesional la filialele companiilor franceze sau ale partenerilor acestora în Moldova. Acordul care facilitează această cooperare profesională a fost aprobat azi la ședința Guvernului, transmite IPN. Ministra...
12:40
Impozitul imobiliar va fi actualizat. „Autoritățile vor stabili taxele mai exact”, ministru # Albasat
Impozitul imobiliar va fi actualizat, iar, ca rezultat, autoritățile locale vor putea stabili mai exact și corect valoarea taxelor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul conferinței care a precedat ședința de azi a Guvernului, transmite IPN. Andrian Gavriliță s-a referit la noul document de actualizare...
10:50
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat în ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii completului, care au decis ca ședința să fie desfășurată cu ușile închise, transmite IPN. Completul urmează să...
10:20
Ninsorile căzute recent sunt benefice pentru agricultură, ele protejează culturile de toamnă în sezonul rece, precum grâul, orzul sau rapița. Iar agricultorii salută căderea precipitațiilor, deoarece sunt necesare în această perioadă a anului, afirmă secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Contactat de IPN, oficialul...
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8628 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0233 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3944 Leu romanesc 946 RON 1 3.9027 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2161 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8189 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6581 Coroana islandeza 352 ISK...
13 ianuarie 2026
20:20
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministrului educației, Daniel David, iar interimatul va fi asigurat de premier, transmite IPN. Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al educației printr-o postare pe rețele de socializare, pe 23 decembrie. Guvernul de...
20:10
Țările care cooperează în afaceri cu Iranul vor fi supuse unor tarife vamale de 25% în comerțul cu SUA, a anunțat președintele american, Donald Trump. Anunțul vine pe fondul evaluărilor făcute la Washington pentru un răspuns potențial la situația din Iran, unde au loc cele mai mari proteste antiguvernamentale din...
20:00
Agenții economici din regiunea transnistreană exportă 71% din totalul activităților comerciale pe piața UE. Principalele destinații sunt România, Polonia și Italia, transmite IPN. Potrivit Biroului politici de reintegrare, în anul trecut au fost eliberate 3 894 de certificate de origine a mărfurilor pentru agenții economici din stânga Nistrului, dintre care...
19:50
Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs în regiunea Emilia-Romagna din Italia. Potrivit presei locale, mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost oprită temporar pe mai multe rute, transmite IPN. Prima undă a seismului a avut 4,3 grade și a...
11 ianuarie 2026
20:50
Dealul Bălănești, drum betonat și pistă pentru bicicliști: „Un proiect care devine realitate” # Albasat
Drumul din Dealul Bălănești, cel mai înalt punct din Moldova, va fi betonat și va fi amenajată și o pistă pentru bicicliști. Agenția de Dezvoltare Regională Centru a anunțat licitația pentru desfășurarea lucrărilor, ofertele urmând să fie depuse în perioada 19-29 ianuarie, transmite IPN. Licitația vizează 2,7 km de drum,...
17:30
La Nisporeni este organizat un eveniment cultural-spiritual. Duminică, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, grupul coral „Ai lui Ștefan noi oșteni” și ansamblul „Dacii” susțin un concert de cântece religioase și tradiționale.
14:20
Venitul impozabil, adică cel din care se plătesc impozitele, poate fi diminuat prin deducerea mai multor tipuri de cheltuieli, cum ar fi contribuțiile obligatorii, cheltuielile medicale, asigurările de viață sau anumite cheltuieli pentru educație, transmite IPN. Vicepreședinta Comisiei pentru economie, buget și finanțe a Parlamentului, Victoria Belous, precizează că, pentru...
11:00
Studiu alarmant: 4 din 10 adolescenți apelează la AI pentru sprijin emoțional înainte de a merge la psiholog. Avertismentul experților: „AI nu poate înlocui inteligența emoțională” # Albasat
Aproape patru din zece adolescenți cer sprijin emoțional de la chatboți bazați pe inteligență artificială înainte de a apela la un psiholog, arată un studiu recent realizat în Anglia și în Țara Galilor. Tinerii spun că preferă să discute mai întâi cu AI atunci când se confruntă cu anxietate, singurătate...
10:40
Experții recomandă OMS măști respiratorii în locul celor chirurgicale pentru personalul medical # Albasat
Măștile chirurgicale nu oferă suficientă protecție împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, afirmă un grup de experți internaționali care solicită modificarea ghidurilor privind echipamentul de protecție utilizat de personal medical, transmite IPN. Într-o scrisoare adresată Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), autorii arată că nu există o justificare rațională pentru...
10 ianuarie 2026
19:50
Un autocar cu 47 de pasageri a luat foc sâmbătă, 10 ianuarie, pe o șosea din județul Mureș, România. Echipajele de salvare care s-au deplasat la fața locului au anunțat că nu au fost înregistrate victime, toți pasagerii fiind evacuați în siguranță, transmite IPN. Incidentul s-a produs în localitatea Soromiclea...
19:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat solidaritatea cu poporul Iranului, transmite IPN. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran, care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și dreptul la o alegere democratică. Determinarea lor de a-și modela propriul viitor răsună mult dincolo de granițele țării lor. Moldova este solidară”,...
9 ianuarie 2026
17:20
Președinta Maia Sandu condamnă lansarea de către Rusia a rachetei Oreșnik asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura energetică și locuințele civile. Șefa statului susține că războiul reprezintă un pericol pentru toți, transmite IPN. „Acest act de teroare are scopul de a intimida Ucraina și partenerii săi. Războiul se apropie de...
16:50
Ministerul Energiei a venit cu date actualizate cu privire la numărul de consumatori care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi. Potrivit instituției, este vorba despre mai bine de 7 800 de consumatori, care au fost reconectați integral la rețeaua electrică, transmite...
16:50
Vremea se răcește semnificativ în următoarele zile, iar nopțile vor deveni tot mai geroase, cu temperaturi ce vor ajunge până la -18 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează ninsori slabe pentru sâmbătă și luni, iar din cauza frigului intens se va forma ghețuș pe drumuri. Contactată de IPN, șefa...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7504 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8720 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3963 Leu romanesc 946 RON 1 3.8805 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2080 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6430 Coroana islandeza 352 ISK...
8 ianuarie 2026
11:20
Maia Sandu, la Nicosia: Moldova e pregătită să facă următorii pași în procesul de aderare la UE # Albasat
Extinderea Uniunii Europene înseamnă mai multă securitate și stabilitate pentru Europa, iar Republica Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace și să facă următorii pași în procesul de aderare la UE. Declarațiile au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu, la Nicosia, unde a participat la lansarea...
7 ianuarie 2026
11:20
Crăciun pe stil vechi la Nisporeni: slujbă de sărbătoare la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” # Albasat
Creștinii ortodocși de stil vechi din Nisporeni au sărbătorit Nașterea Domnului printr-o slujbă religioasă oficiată de părintele Petru la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Zeci de credincioși s-au adunat în lăcașul sfânt pentru a participa la Sfânta Liturghie, într-o atmosferă de reculegere, rugăciune și profundă încărcătură spirituală. Slujba a fost marcată...
6 ianuarie 2026
17:20
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat, în anul trecut, un trafic de aproape 6 milioane de pasageri, în creștere cu 46,8% față de 2024, transmite IPN. Potrivit datelor raportate de aerogară pentru perioada ianuarie-decembrie 2025, în total au fost deservite 6 080 431 de persoane, cifra depășind cu 6,8%...
17:10
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și și soția sa, Cilia Flores, au compărut pentru prima dată în fața instanței din Statele Unite ale Americii. Liderul din Venezuela e acuzat de narcoterorism, dar pledează nevinovat, transmite IPN. Judecătorul federal Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, a dispus ca liderul de...
17:00
Naționala de tineret a Suediei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial U20 de hochei pe gheață din 2026, după ce a învins Cehia cu scorul de 4-2 în finala disputată la Saint Paul, Minnesota, SUA, transmite IPN. Suedezii au condus cu 3-0 până în ultimele minute ale meciului,...
16:40
Exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere considerabilă în perioada ianuarie-septembrie a anului trecut. Acestea reprezintă aproximativ 16% din PIB și au depășit cu circa 5% exporturile de bunuri, transmite IPN. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că serviciile IT au consemnat în perioada ianuarie-septembrie un avans...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.