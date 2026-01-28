Energie electrică întreruptă în circa 100 de localități

11:40

În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență medicală pentru 2.716 cetățeni, dintre care 506 sunt copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1.248 de pacienți (985 de adulți și 263 de copii) au fost transportați la spitalele din țară. Echipele AMU au fost solicitate pentru următoarele urgențe: 587