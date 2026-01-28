Cum s-au desfășurat cursurile în școli la 28 ianuarie 2026
Provincial, 28 ianuarie 2026 15:20
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 28 ianuarie 2026. Astfel, procesul educațional s-a desfășurat după cum urmează: – 530 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional online; – 28 de instituții au desfășurată activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online; – 48 de instituții
• • •
Acum 5 minute
15:40
Igor Grosu, în discuții cu Audrone Perkauskiene: ne concentrăm pe reintegrarea economică și socială a cetățenilor din stânga Nistrului # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu Audrone Perkauskiene, director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală al Serviciului European de Acțiune Externă, reprezentantă a UE în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. „Reglementarea pașnică a conflictului transnistrean rămâne prioritatea zero. Ne concentrăm pe reintegrarea economică și socială a cetățenilor din stânga Nistrului.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Astăzi, 28 ianuarie 2026, la sediul Consiliului raional a fost convocată o ședință comună cu scop de examinare a situației existente privind clarificarea aspectelor ce țin de procedura de transmitere a bunurilor imobile din proprietatea statului în proprietatea Consiliului raional Rîșcani, bunuri aflate în prezent în gestiunea Muzeului Național de Istorie a Moldovei și amplasate
Acum 2 ore
14:40
Igor Dodon: fiecare primar din partea PSRM va prezenta un raport de activitate pentru doi ani # Provincial
Fiecare primar din partea PSRM — iar reprezentanții Partidului Socialiștilor conduc 16 orașe, inclusiv 10 centre raionale, precum și aproximativ 150 de sate — va prezenta, în perioada următoare, un raport de activitate pentru doi ani, adică pentru jumătate din durata mandatului, și va împărtăși planurile de viitor. Declarația a fost făcută de președintele PSRM,
14:10
Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (IGC) și-au consolidat relațiile de cooperare în domeniul securității la meciurile de fotbal prin semnarea unui acord de colaborare. Documentul a fost parafat de Leonid Oleinicenco, Președintele FMF și Dumitru Scurtu, Comandantul general al IGC. Acordul prevede un șir de acţiuni comune privind stabilirea principiilor, responsabilităților
14:10
Pe 28 ianuarie curent, la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice din Ungheni au fost aduse 6 laptopuri pentru zecile de beneficiari ai instituției. Potrivit Primăriei, donația a fost făcută de YMCA Moldova, o organizație națională de tineret, aceasta fiind parte a uneia dintre cele mai mari și mai vechi mișcări de tineret din lume,
Acum 4 ore
13:40
Clădirile vor fi izolate termic, dotate cu sisteme moderne de încălzire și ventilație, iluminate eficient, cu ferestre și uși noi, iar soluțiile de energie regenerabilă – panouri fotovoltaice și solare termice – vor contribui la reducerea consumului de energie. Investiția totală este de 31,1 milioane de euro, asigurată printr-un mix de finanțare: 7 milioane de
13:20
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au destructurat activitatea infracțională a unui cuplu de cetățeni străini, membri activi ai unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor. Timp de o lună, ofițerii Antidrog au documentat activitatea infracțională a celor doi, cu vârstele de 29 și 35 de ani, care au
13:10
Angajații și vizitatorii Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri" din municipiul Bălți vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru activități culturale, odată cu demararea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului edificiului – monument de arhitectură de importanță națională și singurul teatru cu statut național din nordul țării. Potrivit unui comunicat, proiectul „Salvgardarea monumentului arhitectural de importanță națională Teatrul Național de
13:10
Consultări instituționale pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Chișinăului # Provincial
Primăria municipiului Chișinău informează despre continuarea ședințelor instituționale de lucru privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Chișinău. Ședințele sunt organizate de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare. Primele consultări au avut loc pe 27 ianuarie 2026, la Pretura sectorului Râșcani. La întâlnire au participat reprezentanți ai Direcției generale arhitectură, urbanism și relații
12:30
Trei instituții medicale publice din raionul Soroca au fost dotate cu dispozitive medicale moderne în cadrul unui proiect investițional înaintat de Centrul de Sănătate Rudi „Ion Vasilachi" și finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de
12:20
Conceptul Sistemului Informațional e-Arhiva a fost aprobat în ședința Guvernului de astăzi. Aceasta reprezintă prima etapă în crearea și lansarea arhivei electronice. Sistemul Informațional e-Arhiva va permite trecerea de la documentele pe hârtie la cele în format digital și va asigura: evidența coordonată a documentelor de arhivă; optimizarea proceselor de arhivare; acces electronic simplificat la
12:10
Creșterea păsărilor în gospodărie nu mai este demult o activitate bazată doar pe noroc, pe cloști sau predicțiile vremii. Tehnologia a simplificat mult acest proces, iar incubatoarele au devenit un ajutor de încredere pentru cei care își doresc pui sănătoși, la momentul potrivit. Indiferent dacă ești la început sau ai deja experiență, este important să
12:10
Irina Vlah – sesizată de cetățeni: Sunt indignați de noua valoare a imobilelor. Visul de a avea propriul apartament pur şi simplu va deveni irealizabil # Provincial
Politiciana Irina Vlah denunță „o nouă schemă de jefuire a cetățenilor" din partea guvernării. Ea spune că, în ultimele două zile, a fost sesizată de mai mulţi cetăţeni indignaţi de noua valoare a bunurilor lor imobile, stabilită de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi Instituţia Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile": „Valoarea unor apartamente a crescut peste
11:50
Guvernul a aprobat astăzi modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, în scopul îmbunătățirii bunăstării animalelor și pentru alinierea sectorului zootehnic la normele de referință ale Uniunii Europene. Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă câteva măsuri practice pentru îmbunătățirea practicilor de creștere și gestionarea porcinelor în exploatații, și anume: evitarea codotomiei
11:50
În ultimele 24 de ore, Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a înregistrat 2670 solicitări, inclusiv la 401 copii. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 1357 pacienți au fost transportați la instituțiile spitalicești din țară. La data de 27 ianuarie curent, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru pacienții cu următoarele urgențe: 542 respiratorii 524
11:50
Platforma națională de administrare digitală a orașelor se extinde în localitățile din țară. Pe 26 ianuarie 2026 organizația Mediapoint a lansat platforma Alerte.md în a 9-a localitate din țară și în al 4-lea oraș din regiunea de nord al țării – Municipiul Edineț. Aceasta va permite administrarea inteligentă a municipiului prin diverse instrumente digitale și
Acum 6 ore
11:40
100 000 de țigarete, depistate de Echipele Mobile în linia a doua de control vamal, la Cimișlia # Provincial
Tentativa de transportare ilicită a produselor din tutun a fost contracarată de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în orașul Cimișlia, în cadrul controlului efectuat în linia a doua de control vamal. Pentru verificări a fost stopat un mijloc de transport de model Renault Megane, condus de un conațional în vârstă de 30 de ani.
11:40
Petr Vlah: Bazele pentru funcţionarea Autonomiei Găgăuze sunt bune, iar tot ce se cere este să aplicăm întocmai legea # Provincial
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultimele zile, în spaţiul public au răsunat diferite declaraţii (atât de la Comrat, cât şi de la Chişinău) despre Autonomia Găgăuză. Unii au declarat că Autonomia este în pericol şi că trebuie apărată, alţii – că „nu poate exista un stat în stat" şi trebuie de văzut ce acţiuni
11:30
Președintele PSRM, Igor Dodon, a condamnat acțiunile Mitropoliei Basarabiei, care, cu sprijinul și cu permisiunea conducerii țării, continuă tentativele de preluare forțată a bisericilor Mitropoliei Moldovei. „Sunt indignat de evenimentele care au avut loc ieri la Dereneu, unde un preot al Mitropoliei Basarabiei a încercat să preia cu forța controlul asupra unei biserici ce aparține
11:20
Aseară, Poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul G88 Ungheni – Cornești – Condrătești – Năpădeni, soldat cu tamponarea unui pieton. La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că o tânǎrǎ de 22 de ani, aflată la volanul unui Audi A6, la intrarea în satul Mircești, direcția spre
11:20
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, de dimineață, a avut ședință cu primarii de suburbii, unde au discutat de ce au ei nevoie și au luat decizia să ajute cu material antiderapant, pentru a putea interveni pe drumurile locale. „Pe cele care sunt în gestiunea noastră, noi am intervenit. Acum trebuie și la nivel
11:10
În ultimele zile, au fost publicate o mulţime de materiale atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare care arată clar că declinul de pe piaţa imobiliară se aprofundează. Astfel, în trimestrul patru al anului trecut s-au vândut doar 999 apartamente, ceea ce e cu 78,5% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului
10:40
Pe parcursul nopții precedente, echipele de intervenție ale Armatei Naționale au acționat în mai multe localități din raionul Strășeni. La solicitarea Consiliului Raional Strășeni, geniștii militari din Batalionul Geniu "Codru" au intervenit în: Micăuți Tătărăști Gălești Intervenții realizate: Prelucrarea drumurilor cu material antiderapant pe o lungime de aproximativ 10 km; Asigurarea accesului către instituții preșcolare;
10:40
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței de astăzi a Guvernului, a declarat că „iarna aceasta e mai puțin blândă decât precedentele. Ne confruntăm cu o situație mai dificilă decât ne-am așteptat", informează PROVINCIAL. „Dar nu suntem unica țară care se confruntă cu natura. Și vreau să le mulțumesc tuturor care au lucrat continuu, cu dedicație,
10:30
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare pe malul drept al Nistrului # Provincial
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului: 511 locuri în învățământul superior; 345 locuri în învățământul profesional tehnic. În prezent, 270 de tineri sunt înscriși
10:30
Condițiile meteo nefavorabile persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice afectate. În timp ce unele localități sunt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei. Astfel, în dimineața zilei de 28 ianuarie curent, un total de peste 15 mii de consumatori din cca 100 de localități
10:30
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în continuare mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța oamenilor. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe fondul precipitațiilor, predominant sub formă de ploaie, și al temperaturilor sub 0°C, pe arii extinse se menține pericol de polei
10:20
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 92 de misiuni pentru prevenire și lichidarea consecințelor situațiilor de risc. Cele mai multe intervenții salvatorii le-au avut la deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și acord
10:20
Angajații Ministerului Afacerilor Interne rămân non-stop la datorie pentru a acorda sprijin oamenilor în condițiile climatice dificile din ultimele ore, marcate de polei, lapoviță și ghețuș, care afectează circulația și mobilitatea cetățenilor în toată țara. În acest context, în toată țara, echipele MAI acționează coordonat pentru protejarea siguranței populației. Polițiștii, salvatorii, pompierii, carabinierii, polițiștii de […] Post-ul MAI: sute de intervenții pentru sprijinirea cetățenilor în condiții de iarnă apare prima dată în Provincial.
10:20
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume […] Post-ul Percheziții și rețineri la posturile vamale Leușeni și Cahul apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:00
Primăria Chișinău: serviciile municipale continuă prioritar intervenția în curțile de blocuri și cartierele rezidențiale # Provincial
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă prioritar intervenția în curțile de blocuri și cartierele rezidențiale, pentru combaterea poleiului și a ghețușului format ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile de ploaie, pe întreg teritoriul țării. De asemenea, angajații municipalității au intervenit pe parcursul zilei în preajma instituțiilor de menire socială, precum și în zona istorică […] Post-ul Primăria Chișinău: serviciile municipale continuă prioritar intervenția în curțile de blocuri și cartierele rezidențiale apare prima dată în Provincial.
17:00
Astăzi, 27 ianuarie 2026 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat un autocamion cu benă și sistem de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig (hook-lift) și manipulator. Autocamionul este destinat misiunilor de intervenție la nivel național și internațional și va asigura transportul și manipularea containerelor și echipamentelor, contribuind astfel la eficientizarea dislocării resurselor și la consolidarea […] Post-ul IGSU a recepționat un autocamion cu benă și sistem hidraulic hook-lift apare prima dată în Provincial.
16:50
Premierul: Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat. „Trăim din nou într-o lume marcată de […] Post-ul Premierul: Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor apare prima dată în Provincial.
16:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale și a […] Post-ul Escrocherii de milioane: 12 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:10
Primarul de Bălți și-a cerut scuze față de locuitorii orașului pentru activitatea nesatisfăcătoare a serviciilor comunale în condiții de polei # Provincial
Astăzi, în cadrul unei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a examinat situația privind tratarea trotuarelor și a teritoriilor adiacente blocurilor cu amestec nisip-sare în condiții de polei. În cadrul ședinței, administratorii interimari ai ÎM „AT și SV” și ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală” au prezentat rapoarte privind lucrările efectuate. În […] Post-ul Primarul de Bălți și-a cerut scuze față de locuitorii orașului pentru activitatea nesatisfăcătoare a serviciilor comunale în condiții de polei apare prima dată în Provincial.
16:10
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal continuă acțiunile de control pe traseele naționale, în linia a doua de control vamal, în vederea prevenirii și combaterii transportului ilegal de mărfuri. În acest context, pe traseul R9, în localitatea Grigoreuca, raionul Soroca, a fost stopat regulamentar un mijloc de transport de model Renault Scenic, condus de un […] Post-ul Mărfuri fără acte, depistate pe traseele R1 și R9 de ofițerii vamali apare prima dată în Provincial.
15:50
Licitația cu strigare pentru valorificarea bunurilor proprietate de stat organizată de Agenția Proprietății Publice la 27 ianuarie 2026 s-a încheiat cu valorificarea a patru loturi. Statul a obținut 13 553 500 lei, în urma competiției deschise dintre participanți. Lotul nr. 13, două complexe de bunuri și terenuri din orașul Drochia, a fost expus la 1 […] Post-ul Peste 13,5 milioane de lei atrași în bugetul de stat din licitația APP apare prima dată în Provincial.
15:50
Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), platformă consultativă creată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. Inițiativa are ca scop consolidarea dialogului dintre autorități și sectorul privat, în parcursul de apropiere a sectorului agroalimentar de standardele Uniunii Europene și valorificarea oportunităților oferite de […] Post-ul A fost lansat Grupul de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar apare prima dată în Provincial.
15:40
Deputat: în 2024, rata sărăciei absolute a ajuns la 33,6%, adică fiecare al treilea cetățean este sărac, în 2025 acest indicator ar putea ajunge la 40% # Provincial
Deputatul PSRM, Petru Burduja, a declarat la briefingul de astăzi că Republica Moldova se confruntă cu provocări socio-economice de amploare, iar populația a fost lăsată singură în fața creșterii tarifelor și a prețurilor, fără protecție din partea statului. Creșterea datoriei de stat în lipsa creșterii economice Petru Burduja a atras atenția asupra creșterii accentuate a […] Post-ul Deputat: în 2024, rata sărăciei absolute a ajuns la 33,6%, adică fiecare al treilea cetățean este sărac, în 2025 acest indicator ar putea ajunge la 40% apare prima dată în Provincial.
15:40
Astăzi, 27 ianuarie, într-o zi ce ne amintește de cele mai negre pagini din istoria omenirii, cahulenii au comemorat victimele Holocaustului – şase milioane de evrei, de toate vîrstele masacrați de regimul nazist în timpul celui de al Doilea Război Mondial. La monumentul din str. Ştefan cel Mare au fost rostite discursuri de rememorare a […] Post-ul Victimele Holocaustului, comemorate la Cahul apare prima dată în Provincial.
15:20
Comitetul organizatoric al turneului național „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, a decis reprogramarea etapei a 7-a din cadrul grupelor A și B. Cele 8 meciuri, programate inițial pentru astăzi, dar care au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, vor avea loc joi, 29 ianuarie 2026, după următorul program: Programul meciurilor din 29 ianuarie: […] Post-ul Fotbal în Școli – Liga Futsal. Etapa 7 transferată pentru 29 ianuarie apare prima dată în Provincial.
15:20
Astăzi, 27 ianuarie 2026, în municipiul Bălți a fost marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 2005. Cu acest prilej, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, împreună cu consilieri municipali, reprezentanți ai Primăriei și ai comunității evreiești, zeci de bălțeni, a participat la ceremonia de […] Post-ul Bălți a comemorat victimele Holocaustului apare prima dată în Provincial.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, în intervalul 27.01.2026, ora 20:00 – 28.01.2026, ora 13:00. Post-ul Cod Galben de ceață apare prima dată în Provincial.
15:00
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Pentru instituțiile de învățământ în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, se recomandă ca orele să înceapă […] Post-ul Școlile din țară trec la ore online din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Provincial.
14:50
Trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Telenești și cu sprijinul polițiștilor din BPDS […] Post-ul Trei bărbați – reținuți pentru peste 12 furturi în mai multe raioane apare prima dată în Provincial.
14:40
Bălți: În perioada 28–30 ianuarie, liceele și gimnaziile vor sista procesul educațional cu prezență fizică, iar primirea copiilor în grădinițe se va face până la ora 09:00 # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei, și în scopul asigurării siguranței și securității vieții și sănătății elevilor și cadrelor didactice, a fost dispusă sistarea temporară a procesului educațional cu prezență fizică în instituțiile de învățământ primar și secundar, din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport a municipiului […] Post-ul Bălți: În perioada 28–30 ianuarie, liceele și gimnaziile vor sista procesul educațional cu prezență fizică, iar primirea copiilor în grădinițe se va face până la ora 09:00 apare prima dată în Provincial.
14:40
Dan Perciun: comemorarea victimelor Holocaustului reprezintă nu doar un exercițiu de memorie istorică, dar și un angajament pentru prezent și viitor # Provincial
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a participat marți, 27 ianuarie, la acțiunea de comemorare „Fiecare flacără e un nume”, organizată de Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, în contextul Săptămânii Memoriei Victimelor Holocaustului. „Comemorarea victimelor Holocaustului reprezintă nu doar un exercițiu de memorie istorică, dar și un angajament pentru prezent și viitor. […] Post-ul Dan Perciun: comemorarea victimelor Holocaustului reprezintă nu doar un exercițiu de memorie istorică, dar și un angajament pentru prezent și viitor apare prima dată în Provincial.
14:10
Calea Ferată din Moldova a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video # Provincial
La 27 ianuarie 2026, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video, creat în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA. În prezența Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, Atașatul […] Post-ul Calea Ferată din Moldova a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video apare prima dată în Provincial.
14:10
Orașul Durlești se confruntă cu dificultăți de circulație din cauza poleiului căzut în ultimele 48 de ore, afectând atât traficul auto, cât și cel pietonal. Potrivit primarului Eleonora Șaran, două utilaje – un tractor cu sărăriță și o autobasculantă – împreună cu patru muncitori, intervin continuu pe străzile și trotuarele din oraș. Până acum, 50 […] Post-ul Circulație dificilă în Durlești din cauza gheții și lapoviței apare prima dată în Provincial.
