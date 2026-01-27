Circulație dificilă în Durlești din cauza gheții și lapoviței

16:20

Politiciana Irina Vlah afirmă că, în spatele reformei administrației publice locale – anunțată de Guvern, se ascunde un scenariu deja cunoscut – păstrarea puterii cu orice preț, iar pentru asta vor plăti primarii, pe care PAS îi va lua sub control total, dar și locuitorii satelor. „Deşi iniţial autorităţile vorbeau despre necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale, în […]