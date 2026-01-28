Guvernul: intervenții continue pentru siguranța cetățenilor în condiții meteo dificile
Guvernul informează că, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile responsabile au intervenit prompt, sunt în continuare mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile și a proteja siguranța oamenilor. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe fondul precipitațiilor, predominant sub formă de ploaie, și al temperaturilor sub 0°C, pe arii extinse se menține pericol de polei
• • •
Pe parcursul nopții precedente, echipele de intervenție ale Armatei Naționale au acționat în mai multe localități din raionul Strășeni. La solicitarea Consiliului Raional Strășeni, geniștii militari din Batalionul Geniu "Codru" au intervenit în: Micăuți Tătărăști Gălești Intervenții realizate: Prelucrarea drumurilor cu material antiderapant pe o lungime de aproximativ 10 km; Asigurarea accesului către instituții preșcolare;
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței de astăzi a Guvernului, a declarat că „iarna aceasta e mai puțin blândă decât precedentele. Ne confruntăm cu o situație mai dificilă decât ne-am așteptat", informează PROVINCIAL. „Dar nu suntem unica țară care se confruntă cu natura. Și vreau să le mulțumesc tuturor care au lucrat continuu, cu dedicație,
Peste 850 de tineri din regiunea transnistreană studiază pe locuri bugetare pe malul drept al Nistrului # Provincial
Potrivit datelor pentru anul 2025, furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, 856 de tineri din regiunea transnistreană au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept al Nistrului: 511 locuri în învățământul superior; 345 locuri în învățământul profesional tehnic. În prezent, 270 de tineri sunt înscriși
Condițiile meteo nefavorabile persistă în continuare, fapt ce îngreunează intervențiile de reparații a liniilor electrice afectate. În timp ce unele localități sunt racordate la rețea, altele au rămas fără energie electrică în urma chiciurei. Astfel, în dimineața zilei de 28 ianuarie curent, un total de peste 15 mii de consumatori din cca 100 de localități
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 92 de misiuni pentru prevenire și lichidarea consecințelor situațiilor de risc. Cele mai multe intervenții salvatorii le-au avut la deblocarea mijloacelor de transport care au derapat de pe carosabil, dar și acordarea de ajutor serviciilor de asistență medicală care nu reușeau
Angajații Ministerului Afacerilor Interne rămân non-stop la datorie pentru a acorda sprijin oamenilor în condițiile climatice dificile din ultimele ore, marcate de polei, lapoviță și ghețuș, care afectează circulația și mobilitatea cetățenilor în toată țara. În acest context, în toată țara, echipele MAI acționează coordonat pentru protejarea siguranței populației. Polițiștii, salvatorii, pompierii, carabinierii, polițiștii de
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume
Primăria Chișinău: serviciile municipale continuă prioritar intervenția în curțile de blocuri și cartierele rezidențiale # Provincial
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă prioritar intervenția în curțile de blocuri și cartierele rezidențiale, pentru combaterea poleiului și a ghețușului format ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile de ploaie, pe întreg teritoriul țării. De asemenea, angajații municipalității au intervenit pe parcursul zilei în preajma instituțiilor de menire socială, precum și în zona istorică
Astăzi, 27 ianuarie 2026 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recepționat un autocamion cu benă și sistem de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig (hook-lift) și manipulator. Autocamionul este destinat misiunilor de intervenție la nivel național și internațional și va asigura transportul și manipularea containerelor și echipamentelor, contribuind astfel la eficientizarea dislocării resurselor și la consolidarea
Premierul: Astăzi ne plecăm capul în fața victimelor Holocaustului, dar, în același timp, ridicăm vocea pentru viitor # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat în memoria celor șase milioane de victime ale Holocaustului. Șeful Executivului a menționat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat. „Trăim din nou într-o lume marcată de
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 47 de ani, găsit vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie. Instanța l-a condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 12 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis și i-a interzis să ocupe funcții sau să desfășoare activități ce implică gestionarea bunurilor materiale și a
Primarul de Bălți și-a cerut scuze față de locuitorii orașului pentru activitatea nesatisfăcătoare a serviciilor comunale în condiții de polei # Provincial
Astăzi, în cadrul unei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a examinat situația privind tratarea trotuarelor și a teritoriilor adiacente blocurilor cu amestec nisip-sare în condiții de polei. În cadrul ședinței, administratorii interimari ai ÎM „AT și SV" și ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală" au prezentat rapoarte privind lucrările efectuate. În
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal continuă acțiunile de control pe traseele naționale, în linia a doua de control vamal, în vederea prevenirii și combaterii transportului ilegal de mărfuri. În acest context, pe traseul R9, în localitatea Grigoreuca, raionul Soroca, a fost stopat regulamentar un mijloc de transport de model Renault Scenic, condus de un
Licitația cu strigare pentru valorificarea bunurilor proprietate de stat organizată de Agenția Proprietății Publice la 27 ianuarie 2026 s-a încheiat cu valorificarea a patru loturi. Statul a obținut 13 553 500 lei, în urma competiției deschise dintre participanți. Lotul nr. 13, două complexe de bunuri și terenuri din orașul Drochia, a fost expus la 1
Astăzi a avut loc evenimentul de lansare a Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar (GL10), platformă consultativă creată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. Inițiativa are ca scop consolidarea dialogului dintre autorități și sectorul privat, în parcursul de apropiere a sectorului agroalimentar de standardele Uniunii Europene și valorificarea oportunităților oferite de
Deputat: în 2024, rata sărăciei absolute a ajuns la 33,6%, adică fiecare al treilea cetățean este sărac, în 2025 acest indicator ar putea ajunge la 40% # Provincial
Deputatul PSRM, Petru Burduja, a declarat la briefingul de astăzi că Republica Moldova se confruntă cu provocări socio-economice de amploare, iar populația a fost lăsată singură în fața creșterii tarifelor și a prețurilor, fără protecție din partea statului. Creșterea datoriei de stat în lipsa creșterii economice Petru Burduja a atras atenția asupra creșterii accentuate a
Astăzi, 27 ianuarie, într-o zi ce ne amintește de cele mai negre pagini din istoria omenirii, cahulenii au comemorat victimele Holocaustului – şase milioane de evrei, de toate vîrstele masacrați de regimul nazist în timpul celui de al Doilea Război Mondial. La monumentul din str. Ştefan cel Mare au fost rostite discursuri de rememorare a
Comitetul organizatoric al turneului național „Fotbal în Școli – Liga Futsal", ediția 2025/2026, a decis reprogramarea etapei a 7-a din cadrul grupelor A și B. Cele 8 meciuri, programate inițial pentru astăzi, dar care au fost amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, vor avea loc joi, 29 ianuarie 2026, după următorul program: Programul meciurilor din 29 ianuarie:
Astăzi, 27 ianuarie 2026, în municipiul Bălți a fost marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 2005. Cu acest prilej, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, împreună cu consilieri municipali, reprezentanți ai Primăriei și ai comunității evreiești, zeci de bălțeni, a participat la ceremonia de
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, în intervalul 27.01.2026, ora 20:00 – 28.01.2026, ora 13:00.
În contextul condițiilor meteorologice dificile și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Pentru instituțiile de învățământ în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, se recomandă ca orele să înceapă
Trei bărbați, cu vârstele de 28, 33 și 35 de ani, au fost reținuți, fiind suspectați de furturi din locuințe, comise în raioanele Telenești, Șoldănești, Bălți, Ungheni, Soroca, Florești și Cahul. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Telenești și cu sprijinul polițiștilor din BPDS
Bălți: În perioada 28–30 ianuarie, liceele și gimnaziile vor sista procesul educațional cu prezență fizică, iar primirea copiilor în grădinițe se va face până la ora 09:00 # Provincial
Primăria municipiului Bălți informează cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei, și în scopul asigurării siguranței și securității vieții și sănătății elevilor și cadrelor didactice, a fost dispusă sistarea temporară a procesului educațional cu prezență fizică în instituțiile de învățământ primar și secundar, din subordinea Direcției Învățământ, Tineret și Sport a municipiului
Dan Perciun: comemorarea victimelor Holocaustului reprezintă nu doar un exercițiu de memorie istorică, dar și un angajament pentru prezent și viitor # Provincial
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a participat marți, 27 ianuarie, la acțiunea de comemorare „Fiecare flacără e un nume", organizată de Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, în contextul Săptămânii Memoriei Victimelor Holocaustului. „Comemorarea victimelor Holocaustului reprezintă nu doar un exercițiu de memorie istorică, dar și un angajament pentru prezent și viitor.
Calea Ferată din Moldova a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video # Provincial
La 27 ianuarie 2026, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video, creat în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin Programul EXBS, în contextul Planului Comun de Acțiune Republica Moldova–SUA. În prezența Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, Atașatul […] Post-ul Calea Ferată din Moldova a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere video apare prima dată în Provincial.
Orașul Durlești se confruntă cu dificultăți de circulație din cauza poleiului căzut în ultimele 48 de ore, afectând atât traficul auto, cât și cel pietonal. Potrivit primarului Eleonora Șaran, două utilaje – un tractor cu sărăriță și o autobasculantă – împreună cu patru muncitori, intervin continuu pe străzile și trotuarele din oraș. Până acum, 50 […] Post-ul Circulație dificilă în Durlești din cauza gheții și lapoviței apare prima dată în Provincial.
În urma precipitațiilor sub formă de ploaie și a scăderii ulterioare a temperaturilor, s-a format polei, fapt ce creează condiții periculoase pentru circulația pietonilor și a transportului. Primăria Municipiului Soroca informează că, în prezent, toate serviciile municipale lucrează în regim de alertă, pentru a asigura funcționalitatea urbei. Doar în ultimile 12 ore, au fost împrăștiate […] Post-ul Serviciile municipale din Soroca acționează non-stop pentru siguranța locuitorilor apare prima dată în Provincial.
La data de 31 decembrie 2025, în registrele Agenției Servicii Publice (ASP) figurau 2 478 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană, înregistrați permanent sau luați în evidență provizorie. În 2023 erau înregistrați 2 371 agenți economici (din care 1 931 în evidență provizorie și 440 în mod permanent), iar în 2025 numărul a […] Post-ul 2 478 agenți economici din regiunea transnistreană sunt luați la evidența ASP apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră din punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați au identificat, la data de 22 ianuarie 2026, o persoană fără documente de identitate, ascunsă într-un autocar care se deplasa din București către Kiev. Autocarul, înmatriculat în Ucraina, era condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 48 de ani și s-a prezentat pentru efectuarea […] Post-ul Persoană fără acte, depistată într-un autocar la PTF Giurgiulești-Galați apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Edilul capitalei: elevii din Chișinău trec la studii online în această săptămână # Provincial
Elevii din municipiul Chișinău trec la studii online în această săptămână. Despre aceasta a anunțat primarul general al municipiului, Ion Ceban. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât în sistemul educațional, cât și […] Post-ul (VIDEO) Edilul capitalei: elevii din Chișinău trec la studii online în această săptămână apare prima dată în Provincial.
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, beneficiază de condiții moderne de studiu, grație sprijinului oferit de Guvernul Republicii Cehe, prin proiectul „ProMILK: Promovarea modernizării și industrializării sectorului produselor lactate prin învățare și cunoaștere”. Proiectul este implementat de organizația People in Need Moldova și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, […] Post-ul Colegiul din Brătușeni, modernizat cu sprijinul Guvernului Ceh și proiectului ProMILK apare prima dată în Provincial.
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova susțin pe deplin reforma administrației publice locale, vor oferi expertiza și asistența necesară pentru a sprijini realizarea acesteia și construirea unor comunități mai puternice, care asigură o viață mai bună oamenilor. Mesajul a fost transmis la întrevederea de astăzi a Secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, cu donatorii externi. […] Post-ul Consultări pentru reforma administrației publice locale cu partenerii de dezvoltare apare prima dată în Provincial.
Elevii din municipiul Chișinău trec la studii online în această săptămână. Despre aceasta a anunțat primarul general al municipiului, Ion Ceban. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online. Rog și Guvernul să aibă o abordare complexă, probleme grave sunt în toată țara, atât în sistemul educațional, cât și […] Post-ul Elevii din Chișinău trec la studii online apare prima dată în Provincial.
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, anunță lansarea Concursului Național de Book Trailer-e, o inițiativă cultural-educativă adresată elevilor de gimnaziu și liceu din întreaga țară. În cadrul concursului, elevii sunt încurajați să realizeze materiale video verticale, cu o durată maximă de 90 de secunde, prin care să prezinte, într-o manieră creativă, […] Post-ul Concurs Național de Book Trailer-e pentru elevii din Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din cursul zilei de astăzi, Administrația Grădinii Zoologice a decis ca, din motive de siguranță pentru vizitatori, Grădina Zoologică din Chișinău să fie închisă. “Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag în zilele următoare, când vremea va permite reluarea activității în condiții normale,” menționează administrația Grădinii Zoologice. Post-ul Grădina Zoologică din Chișinău închisă pentru siguranța vizitatorilor apare prima dată în Provincial.
MIDR monitorizează în continuu situația de pe drumurile publice naționale și coordonează intervențiile desfășurate de Administraţia Națională a Drumurilor. La această oră, echipele de drumari acționează pe întreg teritoriul țării pentru combaterea lunecușului. În ultimele 24 de ore, pe drumurile naționale au fost răspândite aproximativ 1050 tone de sare tehnică și 300 tone de material […] Post-ul CNMC și MIDR coordonează intervențiile pe drumurile afectate de ghețuș apare prima dată în Provincial.
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista sportivilor beneficiari de indemnizații lunare (burse) de performanță, acordate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2014 privind modul de stabilire și de plată a indemnizațiilor lunare ale sportivilor de performanță. Lista aprobată cuprinde 235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republicii Moldova, care au obținut rezultate remarcabile […] Post-ul MEC a aprobat lista sportivilor care vor beneficia de bursele de performanță apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău informează că, în prezent, toate serviciile municipale lucrează în regim de alertă, intervenind neîntrerupt cu întreg efectivul de autospeciale și personal pentru a asigura funcționalitatea orașului. În acest context, municipalitatea face un apel repetat către populație pentru a preveni incidentele neplăcute. Pietonii sunt sfătuiți să manifeste o prudență maximă la deplasarea pe trotuare […] Post-ul Primăria Chișinău: toate serviciile municipale lucrează în regim de alertă apare prima dată în Provincial.
Primăria Bălți a organizat consultări publice privind Regulamentul de amplasare a publicității exterioare # Provincial
Astăzi, 27 ianuarie 2026, la sediul Primăriei municipiului Bălți, au avut loc consultările publice pe marginea proiectului de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amplasarea publicității exterioare în municipiul Bălți, în redacție nouă”. Evenimentul a fost organizat în scopul informării și consultării părților interesate asupra actualizării cadrului normativ local, necesar […] Post-ul Primăria Bălți a organizat consultări publice privind Regulamentul de amplasare a publicității exterioare apare prima dată în Provincial.
Poliția a fost sesizată cu privire la un nou caz de escrocherie comis în capitală. Persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații și, sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, au transmis victimei un link. Accesarea acestuia a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele bancare și să sustragă peste […] Post-ul Escrocherie în Chișinău: peste 100.000 de lei furați printr-un link fals apare prima dată în Provincial.
Igor Grosu: Oamenii din stânga Nistrului merită să facă parte dintr-un stat democrat, dezvoltat, care respectă drepturile fiecărui cetățean # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a întâlnit cu Izabela Sylwia Hartmann, șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova. În cadrul întrevederii, Igor Grosu a reiterat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean. „Monitorizăm cu atenție situația privind respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, unde persistă restricții și practici care contravin standardelor internaționale. […] Post-ul Igor Grosu: Oamenii din stânga Nistrului merită să facă parte dintr-un stat democrat, dezvoltat, care respectă drepturile fiecărui cetățean apare prima dată în Provincial.
Din punctele de monitorizare, polițiștii transmit că circulația transportului este reluată treptat pe traseele naționale, traficul fiind practic peste tot accesibil. În continuare, rămân mai problematice drumurile locale. Inspectorii de patrulare recomandă șoferilor să circule în continuare cu prudență sporită. Post-ul Circulația transportului, reluată treptat pe traseele naționale apare prima dată în Provincial.
Alexandru Munteanu: în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că, în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor. „Mulțumesc tuturor echipelor din teren – salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în condiții dificile. 91 de autospeciale și 319 angajați […] Post-ul Alexandru Munteanu: în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile apare prima dată în Provincial.
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au oferit asistență medicală pentru 2.716 cetățeni, dintre care 506 sunt copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1.248 de pacienți (985 de adulți și 263 de copii) au fost transportați la spitalele din țară. Echipele AMU au fost solicitate pentru următoarele urgențe: 587 […] Post-ul Peste 2.700 de cetățeni au primit asistență medicală urgentă în ultimele 24 de ore apare prima dată în Provincial.
În perioada 21.01.2026 – 26.01.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale: Două focare de gripa aviară: 1 focar, în fauna sălbatică, în mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă; 1 focar, în fauna sălbatică, în raionul Criuleni, localitatea Slobozia-Dușca Două focare de rabie: 1 focar, la porcină, în raionul Nisporeni, Șendreni ; […] Post-ul ANSA: focare de PPA, rabie și gripă aviară active în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în contextul condițiilor meteorologice persistente, caracterizate de ploi înghețate, polei și carosabil extrem de alunecos, toate subdiviziunile MAI sunt mobilizate și acționează în teren, intervenind permanent pentru sprijinirea populației și menținerea siguranței publice. Încă din dimineața zilei de astăzi, polițiștii, carabinierii, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Poliția de […] Post-ul Angajații MAI, în teren pentru siguranța cetățenilor apare prima dată în Provincial.
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat modificări în desfășurarea procesului educațional în mai multe instituții de învățământ primar și secundar din țară. Astfel, la data de 27 ianuarie 2026, procesul educațional s-a desfășurat după cum urmează: – 265 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional online; – 54 de instituții au desfășurată activitatea în format […] Post-ul Procesul educațional, ajustat în mai multe școli din țară apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 27 ianuarie 2026, conducerea raionului și a municipiului Orhei, alături de angajații Consiliului Raional Orhei, ai Primăriei Municipiului Orhei și reprezentanți ai comunității evreiești, au participat la evenimentul de comemorare a victimelor Holocaustului, marcând Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Evenimentul a avut drept scop cinstirea memoriei milioanelor de oameni nevinovați care și-au […] Post-ul Orhei a comemorat victimele Holocaustului apare prima dată în Provincial.
Biroul relații cu diaspora, din cadrul Cancelariei de Stat, lansează apelul de finanțare a proiectelor în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, ediția 2026. În cadrul Programului sunt invitate să aplice autoritățile publice locale de nivelul I, în parteneriat cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau […] Post-ul Programul „DAR 1+3” revine în 2026: autoritățile locale pot aplica pentru finanțare apare prima dată în Provincial.
