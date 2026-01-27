Deputat: în 2024, rata sărăciei absolute a ajuns la 33,6%, adică fiecare al treilea cetățean este sărac, în 2025 acest indicator ar putea ajunge la 40%

10:40

Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate din satul Mateuți, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu. Pentru a nu pierde timp, polițiștii au preluat femeia de acasă și au transportat-o în siguranță până la echipajul medical. Un gest simplu, dar esențial atunci când