Ce aduce horoscopul zilei de astăzi 28 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie
Realitatea.md, 28 ianuarie 2026 07:40
Este o zi în care emoțiile se împletesc cu acțiunea, iar intuiția joacă un rol esențial. Dacă ești dispusă să fii sinceră cu tine și să ieși măcar puțin din tiparele obișnuite, vei descoperi oportunități valoroase. Astrele te încurajează să fii prezentă, să îți asculți intuiția și să acționezi cu încredere. Micile schimbări făcute astăzi
• • •
Acum 15 minute
07:40
Acum 30 minute
07:30
Meteorologii anunță pentru astăzi cer predominant noros, cu ceață și polei ușor în mai multe zone ale țării. Pe timpul nopții, se așteaptă ploi, iar pe drumuri se va forma ghețuș, astfel că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Ziua se vor înregistra temperaturi maxime de până la +5 grade, iar noaptea mercurul din
Acum o oră
07:20
VIDEO Ghețuș pe străzi și trotuare: În capitală este împrăștiat material antiderapant # Realitatea.md
Și pe parcursul acestei nopți, serviciile municipale intervin pentru combaterea ghețușului în stațiile de așteptare, trecerile pietonale și pasajele subterane, curți de blocuri, în parcuri și scuaruri intens circulate de către cetățeni. „De asemenea, sunt prelucrate cu material antiderapant străzile principale și secundare unde circulă transportul public, cele în pantă și accesele către suburbii. Pe
07:10
VIDEO Zelenski condamnă atacul cu drone asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a condamnat atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov. Un tren a fost lovit marți de drone rusești în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, atac soldat cu cel puțin patru morți, au anunțat autoritățile ucrainene. În tren se aflau peste 200 de persoane. Patru
07:00
De ce kilogramele în plus din jurul taliei pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate # Realitatea.md
Câteva kilograme în plus în zona taliei nu indică doar necesitatea unui regim alimentar și a mai multor exerciții fizice, ci pot semnala o problemă mult mai serioasă. Excesul de grăsime abdominală este, de asemenea, un avertisment pentru un risc mai mare de insuficiență cardiacă, sugerează un studiu citat de Daily Mail. Fiecare centimetru în plus
Acum 2 ore
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 ianuarie 2026. Astfel, euro se apreciază până la 20 de lei și 01 ban, înregistrând o creștere de 3 bani. Dolarul american scade la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de
Acum 12 ore
23:10
Franța interzice rețelele sociale pentru minorii sub 15 ani. Macron: „Creierul copiilor noștri nu este de vânzare” # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Astfel, Adunarea Națională a Franței a aprobat luni, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care stipulează că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15
22:50
Spania monitorizează un petrolier suspect din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană # Realitatea.md
Spania a anunțat, marți, 27 ianuarie curent, că urmărește îndeaproape situația unui petrolier cu probleme tehnice în Marea Mediterană, suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră" folosită de Rusia pentru exportul de petrol în afara sancțiunilor occidentale, informează antena3.ro. Petrolierul „Chariot Tide", navă sub pavilion mozambican, se deplasează în prezent „cu viteza de
22:30
„O miliție care ucide oameni”: furie în Italia după anunțul SUA că trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice # Realitatea.md
Prezența agenților americani de imigrare și control vamal (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, programate între 6 și 22 februarie, a stârnit controverse puternice. Oficialii italieni și lideri locali critică implicarea lor, evocând incidente violente din Statele Unite, transmite adevărul.ro. Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) urmează să participe la misiuni
22:00
Burse de până la 70.000 de lei: MEC a aprobat lista sportivilor beneficiari, însă nu a făcut-o publică # Realitatea.md
235 de sportivi, membri ai loturilor naționale ale Republicii Moldova, care au obținut rezultate remarcabile la competiții internaționale majore vor primi burse de performanță din partea Guvernului. Ministerul Educației a aprobat lista acestora, însă nu a făcut-o publică. Cea mai mare indemnizație lunară acordată este de 69.600 de lei, iar cea mai mică este de
21:30
Radu Marian: Modificările la legea cetățeniei au fost necesare pentru securitatea națională # Realitatea.md
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a comentat scandalul legat de modificările operate la Legea cetățeniei, subliniind că problema nu este una recentă, ci are la bază riscuri de securitate națională apărute după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit lui Radu
20:50
NASA trimite din nou oameni pe Lună, într-o navă considerată de mulți nesigură: „E o nebunie, riscul nu e mic” # Realitatea.md
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună, însă misiunea Artemis II pornește cu un semn de întrebare important: capsula Orion are un defect cunoscut la scutul termic, piesa esențială care trebuie să protejeze astronauții la reintrarea în atmosfera Pământului, scrie antena3.ro. Patru astronauți ar urma să plece într-o misiune istorică în jurul
20:30
Restricții temporare pentru camioanele de mare tonaj pe drumurile spre punctele de frontieră # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj poate fi temporar restricționată pe unele sectoare de drum care duc spre sau dinspre punctele de trecere a frontierei de stat, anunță Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Potrivit autorităților, pe mai multe trasee naționale se formează ghețuș, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor
20:10
Comemorarea victimelor Holocaustului: Pe clădirea Parlamentului Moldovei este proiectată inscripția #WeRemember # Realitatea.md
Pe clădirea Parlamentului Moldovei a fost proiectată inscripția #WeRemember în seara de 27 ianuarie. Legislativul comemorează astfel cele peste șase milioane de victime ale Holocaustului. Inițiativa face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Ministerul Culturii, în parteneriat cu mai multe instituții. Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la promovarea toleranței. Autoritățile
19:40
De la „avem probleme în jur”, până la „respectăm suveranitatea”. Premierul și speakerul comentează problema Groenlandei # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a ezitat să comenteze intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Oficialul a menționat că doar că „avem prea multe probleme în jurul nostru", fiind întrebat de jurnaliști despre subiect. Ulterior, șeful Guvernului i-a sugerat lui Igor Grosu să vorbească la subiect. Speakerul s-a referit la discuțiile de la Davos și a
19:20
STOP CADRU Despre Codruț s-a vorbit și la Consiliul Europei. Maia Sandu a dezvăluit că a mai adoptat un patruped # Realitatea.md
Maia Sandu a vorbit despre Codruț la Consiliul Europei. Președinta Republicii Moldova a dezvăluit că a mai adoptat un patruped. Precizarea a fost făcută în timp ce șefa statului vorbea despre protecția și adoptarea animalelor fără stăpân. În context, președinta a îndemnat să avem grijă de patrupezi. „Eu am adoptat un câine cu trei labe.
19:00
Natalia Morari susține că are interdicție de a intrat în România. Ea a publicat un video, în care apare și Gheorghe Gonța, în care autoritățile de frontieră din România i-ar comunica că nu poate trece Prutul. În secvența video se aude un funcționar care o întreabă pe Natalia Morari dacă are cetățenie și îi comunică
Acum 24 ore
18:20
VIDEO „Fac acest video nu ca să caut mila voastră…”. Ghinion pentru Nina Crețu: I s-a furat iar bagajul în Italia # Realitatea.md
Nina Crețu trăiește pentru a treia oară același ghinion în Italia – rămâne fără bagaje. De această dată, valiza tinerei a fost furată din mașină. Hoții au spart vehiculul și au furat lucrurile tinerei. Din spusele Ninei, în geantă erau mai multe lucruri personale valoroase, iar influencera consideră că hoțiile persistă, pentru că nu sunt pedepsite.
17:50
AND, despre situația de pe traseele naționale: Drumurile sunt practicabile și fără blocaje # Realitatea.md
La această oră, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare de drum, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Drumurile sunt practicabile și fără blocaje, iar echipele de drumari rămân mobilizate non-stop. Toate arterele naționale sunt monitorizate continuu, iar intervențiile se efectuează prompt și operativ, atât manual,
17:30
Zelenski numește un nou ambasador în Georgia după mai bine de doi ani de tensiuni diplomatice: cine preia noua funcție # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit, pe 26 ianuarie, un nou ambasador al Ucrainei în Georgia, pentru prima dată din 2022. Prin decretul prezidențial, Mihail Brodovici a fost desemnat să ocupe această funcție diplomatică, scrie Kyiv Post. Brodovici activează în Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei din 1996 și anterior a fost ambasador în Slovenia între
17:30
VIDEO Munteanu: Restricțiile Franței asupra alimentelor cu pesticide nu vizează direct Moldova # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franței de a interzice anumite produse alimentare care conțin reziduuri de pesticide neaprobate în Uniunea Europeană nu este de natură să afecteze direct Republica Moldova, scrie BANI.MD. Întrebat despre impactul măsurii, șeful Guvernului a precizat că subiectul a fost discutat inclusiv la nivel guvernamental, în cadrul întrevederilor de
17:10
STOP CADRU Munteanu, indignat că i s-a spus să lucreze cu lopata: Mă îndemnau să mă ocup cu asta. Mă ocupam cu altceva # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a rămas indignat pentru că internauții l-au îndemnat să curățe zăpada. Premierul a spus că au apărut mai multe postări în care erau criticate intervențiile autorităților, în contextul poleiului și gheții. Prim-ministrul a menționat că ședința de la Guvern a fost convocată la ora 7:00, pentru a analiza situația. În același timp, el
17:00
FOTO IGSU a recepționat un autocamion de 280.000 de euro pentru misiuni de intervenție # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat astăzi, 27 ianuarie, un autocamion cu benă și sistem de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig și manipulator. Autovehiculul în valoare de 280.000 de euro este destinat misiunilor de intervenție la nivel național și internațional și va asigura transportul și manipularea containerelor și echipamentelor, contribuind astfel la eficientizarea
16:50
Premierul Ilie Bolojan susține unirea cu Republica Moldova, în cazul unui referendum # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a răspuns marți, 27 ianuarie, întrebărilor jurnaliștilor postului RFI, în cadrul unui dialog care a abordat și subiecte sensibile de politică externă și relații bilaterale. În acest context, liderul de la București a fost chestionat cu privire la declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar vota „da"
16:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost întrebat când va avea loc prima ședință a Legislativului din acest an. Speakerul a anunțat că joi, 5 februarie, se va desfășura prima ședință plenară. „Săptămâna viitoare ne convocăm. Marți vom avea o ședință solemnă, pentru că vor veni în vizită trei președinți ai statelor baltice. Iar joi revenim
16:40
Pericol pe drumurile Moldovei! Doar în ultimele 2 zile, cel puțin 60 de șoferi circulau pe gheață cu anvelope de vară # Realitatea.md
Poliția a identificat mai mulți șoferi care circulau cu mașini echipate cu anvelope de vară în condiții de gheață, chiciură și polei. Serviciul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică a precizat pentru Realitatea că este vorba cel puțin 60 de cazuri, înregistrate în ultimele două zile. „Reamintim că exploatarea unui vehicul neechipat corespunzător
16:30
Alertă în raionul Taraclia! Liceul din satul Corten a trecut în regim de învățământ online, după ce în rândul elevilor și cadrelor didactice au fost depistate 46 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii. „În perioada 19 – 26 ianuarie curent, în Sistemul Informațional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile, au fost înregistrate 62 de
16:30
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat în ședința de astăzi a Senatului Universitar că nu va candida pentru un nou mandat. În declarația sa, Șarov a spus că a făcut anunțul la începutul perioadei de depunere a actelor pentru a încuraja o competiție reală, onestă și corectă și a menționat că
16:30
Igor Grosu, apel către cetățeni în contextul poleiului: „Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj public în contextul condițiilor meteo dificile, marcate de polei și drumuri periculoase, subliniind că serviciile responsabile intervin continuu pentru a gestiona situația. Potrivit acestuia, drumarii și echipele de intervenție „muncesc zi și noapte", iar toate serviciile sunt mobilizate pentru a reduce riscurile provocate de ghețuș. Oficialul a
16:20
Programul MoveUp, primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova, a fost lansat oficial la data de 26 ianuarie 2026, la Chișinău. La program s-au înscris aproximativ 120 de manageri și specialiști din sectoarele transport, logistică, operațiuni, achiziții, producție, retail și e‑commerce. Programul, ofer
16:10
Pericol pentru vizitatori! Accesul la rezervația Țîpova, restricționat până nu se topește zăpada și gheața # Realitatea.md
Accesul la rezervația Saharna-Țîpova va restricționat până nu se topește zăpada și gheața. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală precizează că traseele implică drumuri înguste și zone cu risc sporit. Totodată, responsabilii menționează că și drumul Chișinău – Rezina este lunecos și există risc major de accidente. Sunt raportate incidente cu arbori înghețați care […] Articolul Pericol pentru vizitatori! Accesul la rezervația Țîpova, restricționat până nu se topește zăpada și gheața apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Momentul în care un microbuz s-a spulberat într-un TIR la Timiș: șapte morți și trei răniți # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs marți, 27 ianuarie, pe o stradă din apropierea localității Lugojel, în județul Timiș, soldat cu șapte persoane decedate și trei rănite. Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, toate persoanele care și-au pierdut viața se aflau într-un microbuz implicat în accident. Sursele citate precizează că microbuzul venea din Grecia […] Articolul VIDEO Momentul în care un microbuz s-a spulberat într-un TIR la Timiș: șapte morți și trei răniți apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Emil Ceban a ajuns la Spitalul de Urgență. Ministrul a inspectat instituția pentru o inspecție, urmare a fluxului mare de pacienți traumatizați pe gheață. Oficialul susține că a vizitat spitalul, pentru a „susține colegii” și pentru „a vedea cum este organizată activitatea și cum sunt gestionate situațiile”. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul VIDEO cu ministrul Sănătății la Spitalul de Urgență. De ce a ajuns acolo apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Doi străini, reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău. Prejudiciu de peste 348.000 lei # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor autovehicule în orașul Chișinău. Potrivit poliției, în timpul nopții, cei doi ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte, pe fondul unor neînțelegeri apărute între părți. În urma acțiunilor, a […] Articolul Doi străini, reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău. Prejudiciu de peste 348.000 lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
O barcă cu turiști francezi s-a răsturnat în Oman: trei persoane și-au pierdut viața # Realitatea.md
O barcă turistică cu 25 de turiști francezi la bord s-a răsturnat marți, 27 ianuarie, în largul coastei Omanului, incidentul soldându-se cu trei persoane decedate, relatează Sky News. Potrivit autorităților locale, ambarcațiunea s-a răsturnat la aproximativ două mile și jumătate marine de Muscat, capitala Omanului, iar cele trei victime s-au înecat în urma incidentului. Poliția […] Articolul O barcă cu turiști francezi s-a răsturnat în Oman: trei persoane și-au pierdut viața apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Reforma teritorial-administrativă Stimularea amalgamării voluntare Ajustarea […] Articolul Vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
ASP își scurtează cu o oră programul pentru public. Programul instituției, în contextul condițiilor meteo # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice scurtează programul pentru public cu o oră. Cetățenii vor putea perfecta actele între 9:00 și 17:00 Angajații instituției vor activa de la 9:00 până la 17:30, în perioada 28-30 ianuarie 2026. Decizia vine după dispoziția Centrului de Management al Crizelor, emisă în contextul condițiilor meteorologice. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul ASP își scurtează cu o oră programul pentru public. Programul instituției, în contextul condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Un proprietar de firmă din județul Botoșani a făcut un gest neașteptat pentru foștii săi angajați, după ce a decis să își vândă compania. După finalizarea tranzacției, acesta a ales să ofere fiecărui fost angajat câte o mașină, achiziționată din banii obținuți în urma vânzării firmei. Mai mult, beneficiarii cadoului au avut posibilitatea de a-și […] Articolul Ce a făcut un patron român după ce și-a vândut afacerea i-a lăsat mască pe angajați apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ucraina este așteptată să adere la Uniunea Europeană în anul 2027. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, în urma unor discuții cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. „Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă una dintre principalele garanții de securitate, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga Europă. Puterea comună […] Articolul Zelenski: Ucraina va adera la Uniunea Europeană în 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Laptele praf NAN pentru sugari, retras din nou de pe piață. ANSA anunță rechemarea unui nou lot # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță rechemarea de la consumatori a unui nou lot de formulă de lapte pentru sugari NAN 1 Comfortis 800g, produs comercializat în rețeaua Kaufland. Măsura este una de precauție și vine în continuarea rechemării inițiate la data de 6 ianuarie. Potrivit Nestlé România, este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis […] Articolul Laptele praf NAN pentru sugari, retras din nou de pe piață. ANSA anunță rechemarea unui nou lot apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Pompierii intervin marți la amiază în centrul Capitalei. Preliminar, s-ar fi produs un incendiul în interiorul unui restaurant de pe str. Vasile Alecsandri. Pe rețelele de socializare au apărut imagini de la fața locului. Deocamdată nu există informații despre incident și despre eventuale victime. Din fotografiile publicate pe rețelele de socializare, se vede cum salvatorii […] Articolul Pompierii intervin în centrul Capitalei. Martori: Incendiu la un restaurant apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Vești proaste la început de an! Moldovenii vor achita impozite MAI MARI pentru imobil # Realitatea.md
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe […] Articolul Vești proaste la început de an! Moldovenii vor achita impozite MAI MARI pentru imobil apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Trenurile, depourile și locomotivele vor fi monitorizate video. Calea Ferată a Moldovei (CFM) a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere, creat în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Statelor Unite ale Americii. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA, Nick Pietrowicz, a transmis șefului CFM Serghei Cotelnic, în prezența ministrului Infrastructurii Vladimir Bolea, un dispozitiv […] Articolul Gata cu contrabanda? Trenurile, depourile și locomotivele vor fi monitorizate video apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 27 ianuarie, ora 20:00 – 28 ianuarie, ora 13:00. Meteorologii anunță că, pe arii extinse, se va forma ceață, iar vizibilitatea va scădea până la 200 de metri și mai puțin. Totodată, din cauza temperaturilor sub 0°C, vor […] Articolul Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate sub 200 m și risc de polei apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Aproape 2500 de agenți economici din Transnistria sunt înregistrați la ASP. Taxele pe care le-au achitat în 2025 # Realitatea.md
În stânga Nistrului sunt 2478 de de agenți economici care s-au înregistrat la Agenția Servicii Publice, conform datelor de pe 31 decembrie 2025. Anul trecut aceștia au achitat taxe vamale de aproximativ 166,7 milioane de lei pentru importul mărfurilor. Potrivit Biroului Politici pentru Reintegrare, în 2023, de către autoritățile constituționale erau înregistrați 2371 de agenți […] Articolul Aproape 2500 de agenți economici din Transnistria sunt înregistrați la ASP. Taxele pe care le-au achitat în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Pasagerii care zboară în Turcia, atenție! Amenzi dacă vă ridicați înainte de oprirea avionului # Realitatea.md
Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia sunt atenționați că, începând cu anul 2026, autoritățile aeronautice turce aplică măsuri mai dure pentru creșterea siguranței la bord, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Potrivit AAC, pasagerilor le este strict interzis să se ridice de pe scaun, să-și decupleze centura sau să deschidă compartimentele pentru bagajul de mână […] Articolul Pasagerii care zboară în Turcia, atenție! Amenzi dacă vă ridicați înainte de oprirea avionului apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Fenomen șocant din Sicilia: sute de case s-au prăbușit în urma unei alunecări de teren # Realitatea.md
Imagini terifiante au apărut pe rețelele de socializare, arătând mai multe case alunecând pe marginea unei prăpăstii la Niscemi, Sicilia, în urma unei alunecări de teren de 4 kilometri. În urma incidentului, peste o mie de persoane au fost nevoite să evacueze zona din cauza pericolului iminent. Până în prezent, nu au fost raportate victime […] Articolul VIDEO Fenomen șocant din Sicilia: sute de case s-au prăbușit în urma unei alunecări de teren apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență, transmite Ziarul de Gardă. Decizia a fost pronunțată astăzi, 27 ianuarie 2026, în lipsa lui Țuțu, care nu a fost escortat de la Penitenciarul nr. 13, acolo unde este deținut într-un […] Articolul ULTIMA ORĂ! Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Poliția a fost sesizată cu privire la un nou caz de escrocherie în Chișinău. Persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații și, sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, le-au trimis victimei un link. Accesarea acestuia le-a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele bancare și să sustragă peste 100.000 […] Articolul Escrocherie în Chișinău! Peste 100.000 de lei au fost furați printr-un link fals apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
După declarația șefei statului la Strasbourg, și Dodon vrea la tribuna Consiliului Europei: „Am depus un demers” # Realitatea.md
După declarațiile Maiei Sandu la tribuna Consiliului Europei, și Igor Dodon vrea să aibă un discurs. Deputatul socialist a depus un demers, pentru a face declarații la Adunarea Parlamentară a organizației internaționale. Liderul socialist consideră că Maia Sandu a vorbit despre interesele altor state, nu cele ale Moldovei. Deputatul susține că vrea să le spună […] Articolul După declarația șefei statului la Strasbourg, și Dodon vrea la tribuna Consiliului Europei: „Am depus un demers” apare prima dată în Realitatea.md.
