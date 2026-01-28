VIDEO Ghețuș pe străzi și trotuare: În capitală este împrăștiat material antiderapant

14:00

Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia sunt atenționați că, începând cu anul 2026, autoritățile aeronautice turce aplică măsuri mai dure pentru creșterea siguranței la bord, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Potrivit AAC, pasagerilor le este strict interzis să se ridice de pe scaun, să-și decupleze centura sau să deschidă compartimentele pentru bagajul de mână