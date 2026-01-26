3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii
NordNews, 26 ianuarie 2026 11:50
Aceste obiceiuri rapide pot crea o mare diferență. 3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Obiceiurile sănătoase de zi cu zi după masă te pot ajuta să îți gestionezi glicemia, potrivit catine.ro. Fă o scurtă plimbare, bea apă și adaugă fibre după masă pentru a reduce creșterea nivelului [...]
• • •
Acum 30 minute
11:50
3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Ce recomandă specialiștii # NordNews
Aceste obiceiuri rapide pot crea o mare diferență. 3 lucruri de făcut după ce mănânci, pentru un control mai bun al glicemiei. Obiceiurile sănătoase de zi cu zi după masă te pot ajuta să îți gestionezi glicemia, potrivit catine.ro. Fă o scurtă plimbare, bea apă și adaugă fibre după masă pentru a reduce creșterea nivelului [...]
11:40
Scene de o violență extremă au fost surprinse la Brăila, în România, unde mai mulți minori s-au filmat în timp ce atacau un tânăr folosind macete, spray-uri lacrimogene și bâte metalice. Imaginile au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare, provocând un val de reacții, transmite protv.ro. Potrivit presei române, unul dintre incidente s-a produs [...]
Acum 2 ore
10:40
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, a anunțat că renunță la mandatul de deputat. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj adresat cetățenilor, în care sportiva explică motivele care au stat la baza acestui pas. Potrivit Anastasiei Nichita, hotărârea nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unei perioade îndelungate de reflecție și analiză a [...]
Acum 4 ore
10:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și a produselor derivate din carne de pasăre provenite din Ucraina. Potrivit ANSA, decizia a fost luată ca măsură de precauție, cu scopul de a proteja sănătatea consumatorilor din Republica Moldova și de a garanta că pe piață sunt plasate [...]
09:30
Străzile acoperite de polei au trimis, duminică, 25 ianuarie, sute de oameni la spital. Unitatea de Primiri Urgențe a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău a înregistrat un flux extrem de pacienți, majoritatea cu traumatisme provocate de căderi și accidente produse din cauza carosabilului alunecos. Potrivit datelor oferite de instituție, până la ora 18:00 a [...]
09:20
Un grav accident rutier a fost înregistrat în această dimineață în raionul Fălești, soldat cu decesul unui polițist în vârstă de 30 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Fălești. Potrivit informațiilor oferite de autorități, bărbatul se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel, când, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul [...]
Acum 24 ore
20:10
Nativii simt o energie calmă și sunt determinați să-și ducă planurile la bun sfârșit. Citește horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Vor avea parte de momente simple, dar extrem de valoroase, potrivit catine.ro. Astrele îi atenționează pe nativi că este necesar să se îndepărteze de sentimentul vinovăției. Cu [...]
16:50
VIDEO Cântece, voie bună și bucate alese la Prepelița. Satul și-a luat rămas-bun de la sărbătorile de iarnă # NordNews
Locuitorii comunei Prepelița din raionul Sîngerei au încheiat sărbătorile de iarnă la cea de-a treia ediție a festivalului „Tradiția ne adună". Pe scena amenajată în Scuarul Casei de Cultură au evoluat artiști autohtoni, Ansamblul „Prepelițanca", Adriana Aparatu, Gheorghe Șoimu, Andrian Corolevschi și Ion Pogor. Invitatul special al serii, Igor Cuciuc, a adunat lumea la horă [...]
12:40
Creștinii ortodocși de rit vechi o sărbătoresc, pe 25 ianuarie, pe Sfânta Muceniță Tatiana, cunoscută drept ocrotitoarea tinerilor și a studenților. Sfânta este prăznuită pentru credința sa neclintită și pentru sacrificiul suprem, fiind martirizată în secolul al III-lea, după ce a refuzat să renunțe la credința creștină. „Are o semnificație destul de importantă. Această Sfântă [...]
Ieri
21:10
Unire, securitate, Rusia, Europa, bani în politică și adevăruri incomode. În acest episod al podcastului „Vin cu Pelin", Dumitru Pelin discută la rece cu liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, despre unirea Republicii Moldova cu România, declarațiile Maiei Sandu, limitele referendumului, războiul hibrid dus de Federația Rusă și fragilitatea statului moldovean. O conversație directă, fără [...]
20:10
Nativi sunt ghidați de către astre și îi îndeamnă să fie răbdători cu planurile lor. Citește horoscopul zilei de 25 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Există momente simple care necesită mișcări intenționate. Nu este nevoie ca acțiunile să fie făcute în grabă, potrivit catine.ro. Intențiile mici realizate cu gesturi tandre își [...]
13:10
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare la data de 20 ianuarie, în timpul executării serviciului într-o unitate din garnizoana Florești, a decedat. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Apărării. Potrivit comunicatului oficial, tânărul a murit la ora 3:50, la spital, unde se afla internat în [...]
13:00
FALSURI noi de la Igor Dodon: „Acord militar cu Ucraina” și „SUA excluse din lista partenerilor strategici” # NordNews
În cadrul emisiunii «На грани» din 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, liderul PSRM și deputatul Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatoare, în consonanță cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali" care ar încerca să atragă R. Moldova în războiul din Ucraina, despre „militarizarea" țării etc. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în formarea statului român modern # NordNews
Ziua de 24 ianuarie 1859 marchează unul dintre momentele definitorii ale istoriei naționale, când Moldova și Țara Românească s-au unit sub conducerea aceluiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Române, cunoscută drept „Mica Unire", a depășit semnificația unei simple apropieri teritoriale, reprezentând actul de naștere al statului român modern și începutul procesului de unificare politică, [...]
11:10
VIDEO Un centru social românesc prinde contur la Dondușeni: educație, cultură și punți peste Prut # NordNews
Centrul social deschis la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului" din Dondușeni, parte a Mitropoliei Basarabiei, devine, treptat, un reper pentru comunitatea locală. Spațiul oferă tinerilor și locuitorilor un cadru dedicat educației, culturii și promovării valorilor românești. Inițiativa a fost realizată cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, și își propune să consolideze [...]
23 ianuarie 2026
20:10
Focusul astrologic este acum asupra planetei Marte care intră în Vărsător. Citește horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Este o perioadă de inovație, construirea unei comunități bine închegate și descoperiri, potrivit catine.ro. Ziua începe cu bine, asta pentru că Luna le oferă putere nativilor. Nu mai este nimic [...]
17:30
Militarul rănit la Florești se află în continuare în stare extrem de gravă, la trei zile de la incident # NordNews
Tânărul de 22 de ani, originar din raionul Soroca și militar prin contract în cadrul unei unități a Armatei Naționale din Florești, rămâne internat în stare extrem de gravă la Spitalul Raional Florești, la trei zile după incidentul produs în timpul executării serviciului. Potrivit informațiilor oferite de cadrele medicale pentru jurnaliștii NordNews, pacientul se află [...]
17:00
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat că sportivii din Moldova au obținut, în anul [...]
16:40
Te întrebi care este temperatura optimă în casă pe timp de iarnă? Specialiștii îți vin în ajutor și dezvăluie câte grade sunt recomandate în locuință. Vremea de iarnă aduce cu sine condiții de umezeală, frig și aer uscat, potrivit catine.ro. Fiecare dintre aceste elemente pune la încercare sistemul de încălzire al locuinței, în timp [...]
15:10
VIDEO L-au luat la bătaie pe directorul companiei de electricitate din cauza întreruperilor de curent, la Mogilev-Podolsk # NordNews
Un protest declanșat de nemulțumirile legate de întreruperile de energie electrică a degenerat, marți, într-un incident violent în centrul orașului Mogilev-Podolsk. Potrivit martorilor și imaginilor distribuite pe rețelele sociale, un grup de protestatari, compus în mare parte din femei, l-au înconjurat pe șeful întreprinderii regionale furnizoare de electricitate, i-au smuls căciula și l-au împins spre [...]
14:40
VIDEO Incendiu devastator în raionul Edineț: o familie tânără cere ajutor pentru a-și reconstrui viața # NordNews
O familie tânără din nordul Republicii Moldova a rămas fără casă și fără toate bunurile, după un incendiu devastator izbucnit pe 21 ianuarie în satul Corpaci, raionul Edineț. Cu trei copii mici și fără un acoperiș deasupra capului, oamenii cer ajutor pentru a-și putea reface viața de la zero. Incendiul a izbucnit în jurul orei [...]
14:40
Judecătoria Bălți va avea cu un judecător mai mult. Maia Sandu a semnat decretul de numire a patru magistrați # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat marți, 21 ianuarie, un decret privind numirea în funcție a patru judecători, până la atingerea plafonului de vârstă. Conform documentului prezidențial, Maxim Melnic a fost numit judecător la Judecătoria Bălți, instanță care își va suplimenta astfel schema de magistrați. Totodată, Ion Bocan a fost numit judecător la Judecătoria [...]
14:30
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Ucraina nu are nicio șansă de a deveni membră a Uniunii Europene în viitorul apropiat. Potrivit acestuia, „în următorii 100 de ani nu va exista un parlament ungar care să voteze pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană". Orbán a acuzat totodată Ucraina că ar încerca să influențeze rezultatele [...]
12:20
VIDEO O femeie și un bărbat, cetățeni străini, reținuți pentru escrocherie de sute de mii de lei # NordNews
O femeie și un bărbat, ambii cetățeni străini, au fost reținuți de polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, fiind suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii, după ce ar fi înșelat o pensionară din Chișinău cu o sumă de sute de mii de lei. Potrivit anchetei, [...]
12:20
După o săptămână în care locuitorii din Bălți s-au confruntat cu străzi inundate, dimineața de 23 ianuarie a adus o nouă avarie pe aceleași străzi. Conducta de fontă de 150 mm, montată în mijlocul secolului XX, nu a rezistat înghețurilor și s-a spart din nou pe străzile Moscovei și Păcii. „M-am săturat să vorbesc despre [...]
11:00
Motorină neconformă pentru sezonul rece, depistată pe piață. Ministrul Energiei: situația se remediază # NordNews
O cantitate de motorină care nu respectă pe deplin standardele de calitate pentru sezonul rece a ajuns recent pe piață, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema ține de un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN.
09:30
Poliția de Frontieră a documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră din raionul Ocnița, în urma unei misiuni de supraveghere desfășurate pe direcția „satul Ocnița – Sokireanî”, transmite MOLDPRES. Potrivit instituției, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au identificat un autoturism de model UAZ, în interiorul căruia se afla [...] Articolul Caz de tăiere ilegală de arbori, depistat la Ocnița de Poliția de Frontieră apare prima dată în NordNews.
08:00
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), joi, 23 ianuarie, vremea pe întreg teritoriul Republicii Moldova va fi specifică sezonului de iarnă, fără fenomene meteo extreme, dar cu temperaturi scăzute și condiții de precipitații pe alocuri. Meteorologii anunță cer predominant noros, iar pe arii extinse sunt posibile ninsori slabe sau lapoviță, în special în orele dimineții [...] Articolul Ninsori slabe și polei pe alocuri. Prognoza meteo pentru 23 ianuarie apare prima dată în NordNews.
22 ianuarie 2026
21:10
NordNews LIVE Note, evaluări și vocea elevilor: Cum arată școala prin ochii profesorilor și tinerilor # NordNews
În această ediție a emisiunii NordNews LIVE, discutăm despre sistemul de învățământ din Republica Moldova, modificările Codului educației și noile reguli de evaluare ale elevilor. Invitații din platou sunt Angela Murzac, directoarea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, și Artiom Sardari, membru al Consiliului Elevilor, care vor oferi perspective complementare: una din interiorul managementului educațional, cealaltă din [...] Articolul NordNews LIVE Note, evaluări și vocea elevilor: Cum arată școala prin ochii profesorilor și tinerilor apare prima dată în NordNews.
20:10
Marte intră în Vărsător și începe un ciclu de șase săptămâni până pe data de 2 martie 2026. Citește horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. În tot acest timp, energia colectivă se mută din structură către acțiuni de colaborare, potrivit catine.ro. Acest tranzit subliniază reziliența de care au nevoie [...] Articolul Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
18:00
Drona depistată în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, era de tip Shahed 2 și avea o încărcătură explozivă cu greutatea de 50 de kilograme. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a menționat că aparatul de zbor a fost dus într-un loc sigur și detonat, scrie Deschide.md. ”În urma investigațiilor s-a stabilit [...] Articolul VIDEO Ministrul Apărării: drona depistată la Crocmaz era de tip Shahed 2 apare prima dată în NordNews.
17:20
Documente oficiale ale instanței din Moscova contrazic versiunea prezentată de presa rusă și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei privind reținerea unui presupus „agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”. Potrivit actelor judiciare, Serghei Mișin nu a fost arestat pentru spionaj, ci reținut de Ministerul rus de Interne într-un dosar de huliganism. [...] Articolul DOC „Agent SIS” doar pentru FSB: Serghei Mișin, reținut pentru huliganism apare prima dată în NordNews.
17:10
VIDEO Noi reguli de evaluare: Două note obligatorii, teze la alegere și autonomie mai mare pentru profesori # NordNews
Metodele de evaluare a elevilor din Republica Moldova se schimbă din anul de studii 2025–2026. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un nou set de reguli, care prevede minimum două note pe an la fiecare disciplină, dintre care una obligatoriu sumativă pentru promovare. Totodată, vor fi eliminate calificativele descriptive, precum „Excelent” sau „Bravo”, iar elevii [...] Articolul VIDEO Noi reguli de evaluare: Două note obligatorii, teze la alegere și autonomie mai mare pentru profesori apare prima dată în NordNews.
16:50
Poliția a oferit noi detalii în cazul dronei rusești depistate într-o gospodărie din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. În urma examinării efectuate de specialiștii Secției tehnico-explozive, s-a stabilit că aparatul era activ și conținea un dispozitiv explozibil. În aceste condiții, din cauza riscului major pentru populație, autoritățile au decis neutralizarea dronei printr-o explozie controlată, efectuată [...] Articolul Drona depistată la Crocmaz conținea un dispozitiv explozibil apare prima dată în NordNews.
16:30
EDITORIAL Bălțiul, între periferie și hub universitar regional. Educația transfrontalieră, un pariu realist pentru Republica Moldova # NordNews
Transformarea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți într-o instituție româno-română, realizată în parteneriat cu universitățile din Iași, ar fi o inițiativă benefică pentru întreaga regiune. Un asemenea proiect ar aduce numeroase avantaje, de la consolidarea vocației europene a Republicii Moldova până la dezvoltarea locală și crearea de noi oportunități pentru studenți. Ideea unei universități [...] Articolul EDITORIAL Bălțiul, între periferie și hub universitar regional. Educația transfrontalieră, un pariu realist pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
15:50
VIDEO Condamnații pentru omorul lui Sergiu Oală cer pedepse mai blânde și se acuză reciproc în fața judecătorilor # NordNews
Nicu Gherman și Mihail Cebotari, condamnați la 22 și, respectiv, 17 ani de închisoare pentru omorul lui Sergiu Oală, au ajuns din nou în fața magistraților Curții de Apel Bălți. Cei doi au contestat sentința primei instanțe, cerând reducerea pedepselor, în ciuda faptului că și-au recunoscut anterior vina. Tensiunea a fost vizibilă în sala de [...] Articolul VIDEO Condamnații pentru omorul lui Sergiu Oală cer pedepse mai blânde și se acuză reciproc în fața judecătorilor apare prima dată în NordNews.
14:50
ONG-urile de la Chișinău condamnă atacurile împotriva jurnaliștilor. Mariana Rață, la RFI: Trebuie regândite mecanismele de protejare a presei # NordNews
Trebuie regândite mecanismele prin care să protejezi presa ca o instituție cu o valoare importantă într-o societate care este expusă unor influențe hibride din afară. Declarația aparține jurnalistei TV8, Mariana Rață, și a fost făcută în interviul Moldova Zoom. Moderatoarea emisiunii ”Cutia Neagră” a devenit în ultima perioada ținta unor atacuri orchestrate ce au drept [...] Articolul ONG-urile de la Chișinău condamnă atacurile împotriva jurnaliștilor. Mariana Rață, la RFI: Trebuie regândite mecanismele de protejare a presei apare prima dată în NordNews.
13:30
Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu presupune ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre ale organizației, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor menține acele acorduri care aduc beneficii directe cetățenilor, transmite Realitatea.md. Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova este interesată de o cooperare reală și [...] Articolul Maia Sandu: Retragerea din CSI nu afectează relațiile bilaterale ale Moldovei apare prima dată în NordNews.
13:00
Operațiune internațională: INI și autoritățile germane destructurează o rețea de droguri online # NordNews
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu autoritățile din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat specializat în traficul ilegal de droguri prin intermediul platformelor darknet și clearnet. Investigațiile, inițiate în martie 2023, au vizat un grup de 11 persoane cu vârste între 23 și 36 de [...] Articolul Operațiune internațională: INI și autoritățile germane destructurează o rețea de droguri online apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO Maia Sandu: „Pacea și libertatea R.Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE și, eventual, dacă R.Moldova ar fi sub protecția României” # NordNews
Republica Moldova are două soluții pentru a menține pacea și a rămâne parte a lumii libere – aderarea la Uniunea Europeană și dacă ar fi sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținută joi dimineața la Chișinău. Aceasta a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru [...] Articolul VIDEO Maia Sandu: „Pacea și libertatea R.Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE și, eventual, dacă R.Moldova ar fi sub protecția României” apare prima dată în NordNews.
12:40
Migrație ilegală la frontieră. Trei moldoveni reținuți după ce opt cetățeni ucraineni au fost prinși într-un camion # NordNews
La începutul lunii ianuarie, polițiștii de frontieră din Republica Moldova, împreună cu funcționarii vamali, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane ascunse într-un camion la Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe. Incidentul a fost descoperit în timpul controlului de frontieră asupra unui camion care transporta, conform actelor prezentate, marfă din Ucraina spre [...] Articolul Migrație ilegală la frontieră. Trei moldoveni reținuți după ce opt cetățeni ucraineni au fost prinși într-un camion apare prima dată în NordNews.
12:30
Sportivii moldoveni au avut evoluții remarcabile la Cupa Europeană de Sambo desfășurată în Dubrovnik, Croația, aducând acasă medalii valoroase și confirmând potențialul țării în această disciplină. Alina Mihai a urcat pe podiumul categoriei 50 kg, împărțind medalia de bronz cu Ofek Yom Tov din Israel, în timp ce Irina Florya a devenit singura medaliată cu [...] Articolul Sportivii Moldovei, în top la Cupa Europeană de Sambo apare prima dată în NordNews.
12:10
Fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon pentru relații interetnice, Serghei Mișin, este persoana reținută la Moscova de ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Mai exact, FSB susține că Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie 2025 ca cetățean rus, iar în dispozitivele de comunicare ridicate de la acesta au fost descoperite [...] Articolul Serghei Mișin, reținut la Moscova de Serviciul Federal de Securitate apare prima dată în NordNews.
12:10
FOTO Moscova explodează cu furie: reglare de conturi în stil mafiot. Serghei Mișin – omul care l-a criticat pe Șor, ridicat cu girul FSB # NordNews
Reținerea la Moscova a lui Serghei Mișin, persoană cu conexiuni anterioare la grupul ȘOR (Partidul RENAȘTERE), este un nou episod de reglare de conturi internă, cu implicarea structurilor de securitate rusești. În cazul dat FSB. Mișin a intrat recent în conflict deschis cu cercurile apropiate lui Ilan Șor, după ce, în podcastul realizat de Inesa [...] Articolul FOTO Moscova explodează cu furie: reglare de conturi în stil mafiot. Serghei Mișin – omul care l-a criticat pe Șor, ridicat cu girul FSB apare prima dată în NordNews.
11:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde urmează să se întâlnească cu fostul președinte american Donald Trump. Întâlnirea este programată pentru ora 12:00 GMT, a anunțat președinția ucraineană, citată de AFP, citată de agerpres.ro. Volodimir Zelenski participă la Forumul Economic Mondial de la Davos, în pofida declarațiilor [...] Articolul Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc la Davos apare prima dată în NordNews.
11:30
Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena # NordNews
Grecia se confruntă cu efectele unor ploi torențiale puternice, care au provocat inundații severe, soldate cu cel puțin două decese și sute de intervenții ale echipelor de urgență, în special în Atena și sudul țării. Potrivit autorităților elene, o femeie a murit după ce a fost lovită de un autoturism luat de viituri în suburbia [...] Articolul Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: doi morți și sute de intervenții ale pompierilor în Atena apare prima dată în NordNews.
11:10
Un fost primar din localitatea Logofteni, raionul Fălești, a fost obligat de Judecătoria Bălți, pe 19 ianuarie, să achite un prejudiciu material de peste 743 de mii de lei, cauzat în urma transmiterii în arendă a unui iaz din localitate. Potrivit deciziei instanței, fostul edil, Godlevschi Iosif, a fost recunoscut vinovat de neglijență în serviciu, [...] Articolul Un fost primar din Logofteni, obligat să achite peste 743 de mii de lei prejudiciu apare prima dată în NordNews.
11:00
Poliția de Frontieră a României a efectuat 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă a documentelor de identitate românești pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Acțiunea s-a desfășurat joi, 22 ianuarie, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit [...] Articolul FOTO Anchetă de amploare în Botoșani: documente românești obținute ilegal pentru străini apare prima dată în NordNews.
10:50
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a demarat verificări la mai multe stații de alimentare din țară, după ce șoferii au reclamat cazuri de motorină înghețată. Potrivit autorităților, în Republica Moldova funcționează peste 640 de benzinării, dintre care 10 stații au fost selectate pentru inspecții, fiind vizate direct în urma [...] Articolul Benzinăriile, verificate după plângeri privind motorina înghețată apare prima dată în NordNews.
10:40
UNPR intră oficial pe piața din Republica Moldova, cu focus pe investiții și integrare europeană # NordNews
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a inaugurat oficial o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, cu scopul de a consolida cooperarea economică dintre cele două state și de a sprijini mediul de afaceri în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Potrivit UNPR, noua structură va funcționa ca o platformă [...] Articolul UNPR intră oficial pe piața din Republica Moldova, cu focus pe investiții și integrare europeană apare prima dată în NordNews.
