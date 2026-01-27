Radu Marian: Modificările la legea cetățeniei au fost necesare pentru securitatea națională

12:20

În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au acordat asistență medicală pentru 2.716 de persoane, dintre care 506 copii. După acordarea ajutorului medical, 1.248 de pacienți, inclusiv 263 de copii, au fost transportați la spitalele din țară. Medicii de pe ambulanță au intervenit pentru diverse urgențe: 587 de cazuri de afecțiuni […]