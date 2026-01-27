VIDEO Munteanu: Restricțiile Franței asupra alimentelor cu pesticide nu vizează direct Moldova
Realitatea.md, 27 ianuarie 2026 17:30
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia Franței de a interzice anumite produse alimentare care conțin reziduuri de pesticide neaprobate în Uniunea Europeană nu este de natură să afecteze direct Republica Moldova, scrie BANI.MD. Întrebat despre impactul măsurii, șeful Guvernului a precizat că subiectul a fost discutat inclusiv la nivel guvernamental, în cadrul întrevederilor de
• • •
Acum 5 minute
17:50
AND, despre situația de pe traseele naționale: Drumurile sunt practicabile și fără blocaje # Realitatea.md
La această oră, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață și polei pe mai multe sectoare de drum, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Drumurile sunt practicabile și fără blocaje, iar echipele de drumari rămân mobilizate non-stop. Toate arterele naționale sunt monitorizate continuu, iar intervențiile se efectuează prompt și operativ, atât manual,
Acum 30 minute
17:30
Zelenski numește un nou ambasador în Georgia după mai bine de doi ani de tensiuni diplomatice: cine preia noua funcție # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit, pe 26 ianuarie, un nou ambasador al Ucrainei în Georgia, pentru prima dată din 2022. Prin decretul prezidențial, Mihail Brodovici a fost desemnat să ocupe această funcție diplomatică, scrie Kyiv Post. Brodovici activează în Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei din 1996 și anterior a fost ambasador în Slovenia între
17:30
Acum o oră
17:10
STOP CADRU Munteanu, indignat că i s-a spus să lucreze cu lopata: Mă îndemnau să mă ocup cu asta. Mă ocupam cu altceva # Realitatea.md
Alexandru Munteanu a rămas indignat pentru că internauții l-au îndemnat să curățe zăpada. Premierul a spus că au apărut mai multe postări în care erau criticate intervențiile autorităților, în contextul poleiului și gheții. Prim-ministrul a menționat că ședința de la Guvern a fost convocată la ora 7:00, pentru a analiza situația. În același timp, el
17:00
FOTO IGSU a recepționat un autocamion de 280.000 de euro pentru misiuni de intervenție # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a recepționat astăzi, 27 ianuarie, un autocamion cu benă și sistem de încărcare/descărcare hidraulic cu cârlig și manipulator. Autovehiculul în valoare de 280.000 de euro este destinat misiunilor de intervenție la nivel național și internațional și va asigura transportul și manipularea containerelor și echipamentelor, contribuind astfel la eficientizarea
Acum 2 ore
16:50
Premierul Ilie Bolojan susține unirea cu Republica Moldova, în cazul unui referendum # Realitatea.md
Premierul României, Ilie Bolojan, a răspuns marți, 27 ianuarie, întrebărilor jurnaliștilor postului RFI, în cadrul unui dialog care a abordat și subiecte sensibile de politică externă și relații bilaterale. În acest context, liderul de la București a fost chestionat cu privire la declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar vota „da"
16:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a fost întrebat când va avea loc prima ședință a Legislativului din acest an. Speakerul a anunțat că joi, 5 februarie, se va desfășura prima ședință plenară. „Săptămâna viitoare ne convocăm. Marți vom avea o ședință solemnă, pentru că vor veni în vizită trei președinți ai statelor baltice. Iar joi revenim
16:40
Pericol pe drumurile Moldovei! Doar în ultimele 2 zile, cel puțin 60 de șoferi circulau pe gheață cu anvelope de vară # Realitatea.md
Poliția a identificat mai mulți șoferi care circulau cu mașini echipate cu anvelope de vară în condiții de gheață, chiciură și polei. Serviciul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică a precizat pentru Realitatea că este vorba cel puțin 60 de cazuri, înregistrate în ultimele două zile. „Reamintim că exploatarea unui vehicul neechipat corespunzător
16:30
Alertă în raionul Taraclia! Liceul din satul Corten a trecut în regim de învățământ online, după ce în rândul elevilor și cadrelor didactice au fost depistate 46 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii. „În perioada 19 – 26 ianuarie curent, în Sistemul Informațional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile, au fost înregistrate 62 de
16:30
Rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat în ședința de astăzi a Senatului Universitar că nu va candida pentru un nou mandat. În declarația sa, Șarov a spus că a făcut anunțul la începutul perioadei de depunere a actelor pentru a încuraja o competiție reală, onestă și corectă și a menționat că
16:30
Igor Grosu, apel către cetățeni în contextul poleiului: „Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj public în contextul condițiilor meteo dificile, marcate de polei și drumuri periculoase, subliniind că serviciile responsabile intervin continuu pentru a gestiona situația. Potrivit acestuia, drumarii și echipele de intervenție „muncesc zi și noapte", iar toate serviciile sunt mobilizate pentru a reduce riscurile provocate de ghețuș. Oficialul a
16:20
Programul MoveUp, primul program integrat de instruire profesională în domeniul logisticii și managementului lanțului de aprovizionare din Republica Moldova, a fost lansat oficial la data de 26 ianuarie 2026, la Chișinău. La program s-au înscris aproximativ 120 de manageri și specialiști din sectoarele transport, logistică, operațiuni, achiziții, producție, retail și e‑commerce. Programul, oferit gratuit, este implementat de Supply
16:10
Pericol pentru vizitatori! Accesul la rezervația Țîpova, restricționat până nu se topește zăpada și gheața # Realitatea.md
Accesul la rezervația Saharna-Țîpova va restricționat până nu se topește zăpada și gheața. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală precizează că traseele implică drumuri înguste și zone cu risc sporit. Totodată, responsabilii menționează că și drumul Chișinău – Rezina este lunecos și există risc major de accidente. Sunt raportate incidente cu arbori înghețați care
16:00
VIDEO Momentul în care un microbuz s-a spulberat într-un TIR la Timiș: șapte morți și trei răniți # Realitatea.md
Un accident rutier grav s-a produs marți, 27 ianuarie, pe o stradă din apropierea localității Lugojel, în județul Timiș, soldat cu șapte persoane decedate și trei rănite. Potrivit informațiilor transmise de Antena 3 CNN, toate persoanele care și-au pierdut viața se aflau într-un microbuz implicat în accident. Sursele citate precizează că microbuzul venea din Grecia
Acum 4 ore
15:50
Emil Ceban a ajuns la Spitalul de Urgență. Ministrul a inspectat instituția pentru o inspecție, urmare a fluxului mare de pacienți traumatizați pe gheață. Oficialul susține că a vizitat spitalul, pentru a „susține colegii" și pentru „a vedea cum este organizată activitatea și cum sunt gestionate situațiile". Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
15:30
Doi străini, reținuți pentru incendierea mai multor mașini în Chișinău. Prejudiciu de peste 348.000 lei # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de incendierea intenționată a mai multor autovehicule în orașul Chișinău. Potrivit poliției, în timpul nopții, cei doi ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte, pe fondul unor neînțelegeri apărute între părți. În urma acțiunilor, a
15:20
O barcă cu turiști francezi s-a răsturnat în Oman: trei persoane și-au pierdut viața # Realitatea.md
O barcă turistică cu 25 de turiști francezi la bord s-a răsturnat marți, 27 ianuarie, în largul coastei Omanului, incidentul soldându-se cu trei persoane decedate, relatează Sky News. Potrivit autorităților locale, ambarcațiunea s-a răsturnat la aproximativ două mile și jumătate marine de Muscat, capitala Omanului, iar cele trei victime s-au înecat în urma incidentului. Poliția
15:20
Vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției este vicepreședintele PAS, președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Reforma teritorial-administrativă Stimularea amalgamării voluntare Ajustarea
15:20
ASP își scurtează cu o oră programul pentru public. Programul instituției, în contextul condițiilor meteo # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice scurtează programul pentru public cu o oră. Cetățenii vor putea perfecta actele între 9:00 și 17:00 Angajații instituției vor activa de la 9:00 până la 17:30, în perioada 28-30 ianuarie 2026. Decizia vine după dispoziția Centrului de Management al Crizelor, emisă în contextul condițiilor meteorologice. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
14:50
Un proprietar de firmă din județul Botoșani a făcut un gest neașteptat pentru foștii săi angajați, după ce a decis să își vândă compania. După finalizarea tranzacției, acesta a ales să ofere fiecărui fost angajat câte o mașină, achiziționată din banii obținuți în urma vânzării firmei. Mai mult, beneficiarii cadoului au avut posibilitatea de a-și
14:40
Ucraina este așteptată să adere la Uniunea Europeană în anul 2027. Anunțul a fost făcut de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, în urma unor discuții cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. „Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă una dintre principalele garanții de securitate, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga Europă. Puterea comună
14:40
Laptele praf NAN pentru sugari, retras din nou de pe piață. ANSA anunță rechemarea unui nou lot # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță rechemarea de la consumatori a unui nou lot de formulă de lapte pentru sugari NAN 1 Comfortis 800g, produs comercializat în rețeaua Kaufland. Măsura este una de precauție și vine în continuarea rechemării inițiate la data de 6 ianuarie. Potrivit Nestlé România, este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis
14:40
Pompierii intervin marți la amiază în centrul Capitalei. Preliminar, s-ar fi produs un incendiului în interiorul unui restaurant de pe str. Vasile Alecsandri. Pe rețelele de socializare au apărut imagini de la fața locului. Deocamdată nu există informații despre incident și despre eventuale victime. Din fotografiile publicate pe rețelele de socializare, se vede cum salvatorii
14:40
Vești proaste la început de an! Moldovenii vor achita impozite MAI MARI pentru imobil # Realitatea.md
Suma impozitului pe imobil este așteptată să crească, după ce autoritățile au finalizat evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile la nivel național. Nadejda Josanu, șefa direcției evaluare a bunurilor imobile din cadrul Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, a declarat pentru BANI.MD că valoarea de referință stabilită în urma reevaluării va fi utilizată la calcularea impozitului pe
14:20
Trenurile, depourile și locomotivele vor fi monitorizate video. Calea Ferată a Moldovei (CFM) a dat în exploatare Centrul de monitorizare și supraveghere, creat în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Statelor Unite ale Americii. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA, Nick Pietrowicz, a transmis șefului CFM Serghei Cotelnic, în prezența ministrului Infrastructurii Vladimir Bolea, un dispozitiv
14:10
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada 27 ianuarie, ora 20:00 – 28 ianuarie, ora 13:00. Meteorologii anunță că, pe arii extinse, se va forma ceață, iar vizibilitatea va scădea până la 200 de metri și mai puțin. Totodată, din cauza temperaturilor sub 0°C, vor
14:00
Aproape 2500 de agenți economici din Transnistria sunt înregistrați la ASP. Taxele pe care le-au achitat în 2025 # Realitatea.md
În stânga Nistrului sunt 2478 de de agenți economici care s-au înregistrat la Agenția Servicii Publice, conform datelor de pe 31 decembrie 2025. Anul trecut aceștia au achitat taxe vamale de aproximativ 166,7 milioane de lei pentru importul mărfurilor. Potrivit Biroului Politici pentru Reintegrare, în 2023, de către autoritățile constituționale erau înregistrați 2371 de agenți
14:00
Pasagerii care zboară în Turcia, atenție! Amenzi dacă vă ridicați înainte de oprirea avionului # Realitatea.md
Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia sunt atenționați că, începând cu anul 2026, autoritățile aeronautice turce aplică măsuri mai dure pentru creșterea siguranței la bord, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Potrivit AAC, pasagerilor le este strict interzis să se ridice de pe scaun, să-și decupleze centura sau să deschidă compartimentele pentru bagajul de mână
Acum 6 ore
13:40
VIDEO Fenomen șocant din Sicilia: sute de case s-au prăbușit în urma unei alunecări de teren # Realitatea.md
Imagini terifiante au apărut pe rețelele de socializare, arătând mai multe case alunecând pe marginea unei
13:30
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență, transmite Ziarul de Gardă. Decizia a fost pronunțată astăzi, 27 ianuarie 2026, în lipsa lui Țuțu, care nu a fost escortat de la Penitenciarul nr. 13, acolo unde este deținut într-un […] Articolul ULTIMA ORĂ! Constantin Țuțu a fost condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Poliția a fost sesizată cu privire la un nou caz de escrocherie în Chișinău. Persoane necunoscute s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai unei companii de telecomunicații și, sub pretextul unor presupuse actualizări tehnice, le-au trimis victimei un link. Accesarea acestuia le-a permis infractorilor să obțină acces neautorizat la datele bancare și să sustragă peste 100.000 […] Articolul Escrocherie în Chișinău! Peste 100.000 de lei au fost furați printr-un link fals apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
După declarația șefei statului la Strasbourg, și Dodon vrea la tribuna Consiliului Europei: „Am depus un demers” # Realitatea.md
După declarațiile Maiei Sandu la tribuna Consiliului Europei, și Igor Dodon vrea să aibă un discurs. Deputatul socialist a depus un demers, pentru a face declarații la Adunarea Parlamentară a organizației internaționale. Liderul socialist consideră că Maia Sandu a vorbit despre interesele altor state, nu cele ale Moldovei. Deputatul susține că vrea să le spună […] Articolul După declarația șefei statului la Strasbourg, și Dodon vrea la tribuna Consiliului Europei: „Am depus un demers” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța în regim online până la sfârșitul săptămânii, potrivit primarului capitalei Ion Ceban. „Am luat decizia ca, până la sfârșitul săptămânii, copiii să treacă la învățământ online”, a declarat edilul. Totodată, Ceban a cerut Guvernului „o abordare complexă”, menționând că există „probleme grave” la nivel național, atât în sistemul […] Articolul Elevii din Chișinău nu vor reveni la școală în această săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
FOTO Accident din cauza ghețușului: Două mașini au derapat lângă un pod, una s-a răsturnat # Realitatea.md
Două mașini au fost grav avariate după ce au derapat într-un șanț din apropierea unui pod. Accidentul s-a produs astăzi, 27 ianuarie, în satul Gangura, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, un Audi a pierdut controlul din cauza ghețușului, iar câteva minute mai târziu, un microbuz Ford a ajuns și el în șanț. Salvatorii au intervenit pentru […] Articolul FOTO Accident din cauza ghețușului: Două mașini au derapat lângă un pod, una s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Sandu: „Libertatea de exprimare trebuie protejată de conturi false care se prezintă drept voci libere” # Realitatea.md
„Libertatea de exprimare trebuie protejată de conturi false care se prezintă drept voci libere”, transmite președinta Moldovei, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Vorbind despre combaterea dezinformării, șefa statutului a enumerat instrumentele hibride, inclusiv conturile fake de pe rețelele de socializare, care promovează falsuri. În opinia președintei, tehnologia amplifică dezinformarea. Astfel, Maia Sandu consideră […] Articolul Sandu: „Libertatea de exprimare trebuie protejată de conturi false care se prezintă drept voci libere” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Ion Ceban, de Ziua Comemorării victimelor Holocaustului: „Aceste orori să nu se mai repete niciodată” # Realitatea.md
În ziua în care este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a subliniat importanța păstrării memoriei uneia dintre cele mai tragice crime împotriva umanității. „Să fim conștienți că trebuie să păstrăm pacea, respectul reciproc, bună înțelegere. Iar în acest context, să nu uităm niciodată, că 6 milioane de oameni […] Articolul Ion Ceban, de Ziua Comemorării victimelor Holocaustului: „Aceste orori să nu se mai repete niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție și […] Articolul Vocea fiecăruia dintre noi contează: Raportează corupția la 1520 apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
NO COMMENT Sute de apeluri la 112 din cauza poleiului: ambulanțele au intervenit în zeci de cazuri # Realitatea.md
Condițiile meteo periculoase au generat un val de solicitări către Serviciul 112, pe fondul ghețușului care a afectat drumurile și trotuarele din mai multe regiuni ale țării. Potrivit datelor centralizate, pe 26 ianuarie au fost înregistrate 357 de solicitări pentru intervenția ambulanței, majoritatea în urma căderilor și accidentelor provocate de polei. În aceeași zi, dispeceratele […] Articolul NO COMMENT Sute de apeluri la 112 din cauza poleiului: ambulanțele au intervenit în zeci de cazuri apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Școlile și grădinițele din municipiul Bălți trec pe online începând de mâine, 28 ianuarie, din cauza condițiilor meteo dificile. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, transmite tvn.md. Măsura este aplicată pentru siguranța copiilor și a personalului educațional, în contextul riscurilor de deplasare și al drumurilor afectate de polei. Pentru cele mai […] Articolul Școlile și grădinițele din Bălți trec pe online, din 28 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Ursula von der Leyen în India: un Acord de Liber Schimb a fost încheiat între cele două părți # Realitatea.md
Uniunea Europeană și India au încheiat, pe 26 ianuarie, un Acord de Liber Schimb (ALS) istoric, cel mai mare de acest gen încheiat vreodată între cele două părți. Negocierile vizează consolidarea legăturilor economice și politice dintre a doua și a patra economie mondială, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și provocări economice globale. Comisia Europeană […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen în India: un Acord de Liber Schimb a fost încheiat între cele două părți apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Echipele AMU, în alertă: Câte persoane au avut nevoie de ajutor în ultimele 24 de ore # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au acordat asistență medicală pentru 2.716 de persoane, dintre care 506 copii. După acordarea ajutorului medical, 1.248 de pacienți, inclusiv 263 de copii, au fost transportați la spitalele din țară. Medicii de pe ambulanță au intervenit pentru diverse urgențe: 587 de cazuri de afecțiuni […] Articolul Echipele AMU, în alertă: Câte persoane au avut nevoie de ajutor în ultimele 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Președinta, de la Strasbourg: Kremlinul a vrut să controleze Chișinăul, pentru a utiliza Moldova contra Ucrainei # Realitatea.md
Kremlinul a vrut să destabilizeze Moldova și să controleze guvernarea de la Chișinău, pentru a ne utiliza țara în războiul contra Ucrainei, susține Maia Sandu. Șefa statului a menționat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei că operațiunile cibernetice, corupția politică și criza energetică au fost menite să facă cetățenii noștri și instituțiile vulnerabile. Președinta consideră […] Articolul Președinta, de la Strasbourg: Kremlinul a vrut să controleze Chișinăul, pentru a utiliza Moldova contra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Circulația camioanelor de mare tonaj la frontieră este permisă. Autoritățile cer prudență maximă # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova este permisă, anunță Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. „Recomandăm tuturor participanților la trafic să manifeste atenție sporită și să evite deplasările care nu sunt strict necesare, pentru a preveni incidentele rutiere”, se arată în mesajul Poliției de Frontieră. Anunțul vine după avertizările emise în […] Articolul Circulația camioanelor de mare tonaj la frontieră este permisă. Autoritățile cer prudență maximă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Maia Sandu, la Consiliul Europei: Dacă Ucraina va cădea, Rusia nu se va opri la Moldova # Realitatea.md
Dacă Ucraina va ceda în război, Rusia nu se va opri în Moldova, declara Maia Sandu la Strasbourg. Într-un discurs susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, șefa statutului a menționat riscurile războiului convențional și a celui hibrid, menționând importanța prevenirii manipulărilor și dezinformării. În opinia președintei Moldovei, Consiliul Europei nu a fost vreodată zonă […] Articolul Maia Sandu, la Consiliul Europei: Dacă Ucraina va cădea, Rusia nu se va opri la Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
După demisia deputatei PAS Anastasia Nichita, următoarea candidată pe lista partidului care ar urma să preia mandatul este Tatiana Rotari, juristă și angajată a Cancelariei de Stat. Realitatea.md a contactat-o pe Rotari pentru a afla dacă intenționează să accepte mandatul de deputat. „Desigur accept onoarea de a fi reprezentantul poporului, este în același timp și […] Articolul STOP CADRU Tatiana Rotari acceptă mandatul de deputat în locul Anastasiei Nichita? apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența […] Articolul SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:50
În atenția vizitatorilor! Grădina Zoologică din Chișinău, închisă astăzi din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Grădina Zoologică din Chișinău este închisă astăzi, 27 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat instituția. „În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din cursul zilei de astăzi, Administrația Grădinii Zoologice a decis ca, din motive de siguranță pentru vizitatori, Grădina Zoologică să fie închisă astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag în […] Articolul În atenția vizitatorilor! Grădina Zoologică din Chișinău, închisă astăzi din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege: Certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […] Articolul Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege: Certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
În contextul situației meteorologice din țară și a gheții de pe carosabil, polițiștii sunt în teren, pentru a menține siguranța în trafic. Oamenii legii presară material antiderapant pe străzi și trotuare, oferă suport pietonilor aflați în dificultate și participă la acțiuni de prevenire a accidentelor. INSP recomandă tuturor participanților la trafic să fie prudenți, să […] Articolul VIDEO Polițiștii ajută pietonii și presară sare pe drumuri apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Premierul, în contextul situației meteo excepționale: „Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate” # Realitatea.md
În toata țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor, a transmis premierul Alexandru Munteanu, în contextul situației meteo excepționale. Oficialul și-a exprimat recunoștința față de toate echipele din teren, salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personalul medical, care lucrează în condiții […] Articolul Premierul, în contextul situației meteo excepționale: „Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate” apare prima dată în Realitatea.md.
