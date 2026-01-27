Vocea fiecăruia dintre noi contează: Raportează corupția la 1520

07:10

Primarul general Ion Ceban cere Guvernului să permită cetățenilor să rămână acasă pentru o zi. "Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească.Chiar dacă acum 2 ore străzile […]