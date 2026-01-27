Vocea fiecăruia dintre noi contează: Raportează corupția la 1520
Realitatea.md, 27 ianuarie 2026 12:40
Pentru a preveni și combate corupția, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor linia telefonică anticorupție – 1520. Este un număr la care pot fi semnalate fapte ilegale sau suspiciuni de corupție, inclusiv situații care pot implica angajați ai instituției. Fiecare apel este tratat cu seriozitate și confidențialitate, iar sesizările sunt analizate cu atenție
• • •
Sandu: „Libertatea de exprimare trebuie protejată de conturi false care se prezintă drept voci libere” # Realitatea.md
„Libertatea de exprimare trebuie protejată de conturi false care se prezintă drept voci libere", transmite președinta Moldovei, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Vorbind despre combaterea dezinformării, șefa statutului a enumerat instrumentele hibride, inclusiv conturile fake de pe rețelele de socializare, care promovează falsuri. În opinia președintei, tehnologia amplifică dezinformarea.
Ion Ceban, de Ziua Comemorării victimelor Holocaustului: „Aceste orori să nu se mai repete niciodată” # Realitatea.md
În ziua în care este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a subliniat importanța păstrării memoriei uneia dintre cele mai tragice crime împotriva umanității. „Să fim conștienți că trebuie să păstrăm pacea, respectul reciproc, bună înțelegere. Iar în acest context, să nu uităm niciodată, că 6 milioane de oameni
NO COMMENT Sute de apeluri la 112 din cauza poleiului: ambulanțele au intervenit în zeci de cazuri # Realitatea.md
Condițiile meteo periculoase au generat un val de solicitări către Serviciul 112, pe fondul ghețușului care a afectat drumurile și trotuarele din mai multe regiuni ale țării. Potrivit datelor centralizate, pe 26 ianuarie au fost înregistrate 357 de solicitări pentru intervenția ambulanței, majoritatea în urma căderilor și accidentelor provocate de polei. În aceeași zi, dispeceratele
Școlile și grădinițele din municipiul Bălți trec pe online începând de mâine, 28 ianuarie, din cauza condițiilor meteo dificile. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, transmite tvn.md. Măsura este aplicată pentru siguranța copiilor și a personalului educațional, în contextul riscurilor de deplasare și al drumurilor afectate de polei.
VIDEO Ursula von der Leyen în India: un Acord de Liber Schimb a fost încheiat între cele două părți # Realitatea.md
Uniunea Europeană și India au încheiat, pe 26 ianuarie, un Acord de Liber Schimb (ALS) istoric, cel mai mare de acest gen încheiat vreodată între cele două părți. Negocierile vizează consolidarea legăturilor economice și politice dintre a doua și a patra economie mondială, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și provocări economice globale.
Echipele AMU, în alertă: Câte persoane au avut nevoie de ajutor în ultimele 24 de ore # Realitatea.md
În ultimele 24 de ore, echipele Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au acordat asistență medicală pentru 2.716 de persoane, dintre care 506 copii. După acordarea ajutorului medical, 1.248 de pacienți, inclusiv 263 de copii, au fost transportați la spitalele din țară. Medicii de pe ambulanță au intervenit pentru diverse urgențe: 587 de cazuri de afecțiuni
Președinta, de la Strasbourg: Kremlinul a vrut să controleze Chișinăul, pentru a utiliza Moldova contra Ucrainei # Realitatea.md
Kremlinul a vrut să destabilizeze Moldova și să controleze guvernarea de la Chișinău, pentru a ne utiliza țara în războiul contra Ucrainei, susține Maia Sandu. Șefa statului a menționat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei că operațiunile cibernetice, corupția politică și criza energetică au fost menite să facă cetățenii noștri și instituțiile vulnerabile.
Circulația camioanelor de mare tonaj la frontieră este permisă. Autoritățile cer prudență maximă # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova este permisă, anunță Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. „Recomandăm tuturor participanților la trafic să manifeste atenție sporită și să evite deplasările care nu sunt strict necesare, pentru a preveni incidentele rutiere", se arată în mesajul Poliției de Frontieră. Anunțul vine după avertizările emise în
Maia Sandu, la Consiliul Europei: Dacă Ucraina va cădea, Rusia nu se va opri la Moldova # Realitatea.md
Dacă Ucraina va ceda în război, Rusia nu se va opri în Moldova, declara Maia Sandu la Strasbourg. Într-un discurs susținut la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, șefa statutului a menționat riscurile războiului convențional și a celui hibrid, menționând importanța prevenirii manipulărilor și dezinformării. În opinia președintei Moldovei, Consiliul Europei nu a fost vreodată zonă
După demisia deputatei PAS Anastasia Nichita, următoarea candidată pe lista partidului care ar urma să preia mandatul este Tatiana Rotari, juristă și angajată a Cancelariei de Stat. Realitatea.md a contactat-o pe Rotari pentru a afla dacă intenționează să accepte mandatul de deputat. „Desigur accept onoarea de a fi reprezentantul poporului, este în același timp și
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența
În atenția vizitatorilor! Grădina Zoologică din Chișinău, închisă astăzi din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Grădina Zoologică din Chișinău este închisă astăzi, 27 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat instituția. „În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile din cursul zilei de astăzi, Administrația Grădinii Zoologice a decis ca, din motive de siguranță pentru vizitatori, Grădina Zoologică să fie închisă astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag în
Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege: Certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # Realitatea.md
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În
În contextul situației meteorologice din țară și a gheții de pe carosabil, polițiștii sunt în teren, pentru a menține siguranța în trafic. Oamenii legii presară material antiderapant pe străzi și trotuare, oferă suport pietonilor aflați în dificultate și participă la acțiuni de prevenire a accidentelor. INSP recomandă tuturor participanților la trafic să fie prudenți, să
Premierul, în contextul situației meteo excepționale: „Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate” # Realitatea.md
În toata țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor, a transmis premierul Alexandru Munteanu, în contextul situației meteo excepționale. Oficialul și-a exprimat recunoștința față de toate echipele din teren, salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personalul medical, care lucrează în condiții
Alegători din Crocmaz plătiți să voteze „NU” la referendum: O femeie, condamnată pentru corupere electorală # Realitatea.md
O femeie de 58 de ani din raionul Telenești a fost condamnată la doi ani și șase luni de închisoare pentru coruperea alegătorilor. Potrivit sentinței pronunțate luni, 26 ianuarie, șase luni vor fi executate în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat condiționat, cu un termen de probă de doi ani. „Potrivit probelor administrate, în
Condițiile meteorologice dificile de la sfârșitul săptămânii au influențat modul în care s-au desfășurat cursurile în instituțiile de învățământ din țară. La data de 27 ianuarie 2026, datele oficiale arată o distribuție clară a modului de funcționare: 265 de instituții au optat pentru desfășurarea procesului educațional online, adaptându-se rapid la condițiile nefavorabile; 54 de instituții
Marian Lupu reacționează după informațiile din presă: „Nu am primit nicio citație în dosarul Plahotniuc” # Realitatea.md
Președintele partidului Mișcarea Respect Moldova, Marian Lupu, a venit cu o reacție publică după apariția unor informații în spațiul mediatic referitoare la neprezentarea sa în instanță, în calitate de martor, în dosarul "furtul miliardului", în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. Acesta susține că nu a primit nicio citație oficială și că relatările
Lovitură pentru Energocom: ANRE a respins peste o treime din costurile solicitate pentru 2026 # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința de astăzi, costurile de bază pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, prestate de S.A. „Energocom" în anul 2026, însă într-o variantă redusă față de solicitarea companiei. Energocom a cerut 114,25 milioane de lei, dar ANRE a
Cel puțin 22 de persoane au fost rănite, iar zeci rămân blocate sub dărâmături, în urma unui atac rusesc asupra Odesei. Bombardamentele au vizat o clădire parțial distrusă, iar raidurile au afectat și alte locuințe, inclusiv o grădiniță, o biserică și un liceu din centrul orașului-port. La fața locului au intervenit mai mulți salvatori pentru
Urgențele din capitală, supraîncărcate a doua zi consecutiv: 95 de pacienți au avut nevoie de gips # Realitatea.md
Pentru a doua zi la rând, personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) activează în regim extrem de solicitat, din cauza numărului mare de adresări ale pacienților. Cei mai mulți sunt traumatizați, iar accidentările sunt în mare parte din cauza gheții. Luni, 26 ianuarie, au fost 342
VIDEO Pretins coregraf și conducător artistic din Comrat, reținuți pentru trafic de migranți în UE # Realitatea.md
Trei persoane din Comrat, printre care un pretins coregraf și un conducător artistic, sunt cercetate penal după ce ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană. Coregraful a fost plasat în arest pentru 30 de zile, conducătorul artistic este cercetat în stare de libertate, iar cel
Ion Ceban cere convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale: „Oamenii să rămână acasă” # Realitatea.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național și mobilizarea tuturor forțelor disponibile, în contextul condițiilor meteo periculoase din întreaga țară. Edilul face apel la populație să evite deplasările și să rămână acasă în aceste zile, pentru a reduce riscurile și a permite intervenția
Tăieri ilegale masive de arbori au fost depistate în raionul Dondușeni, în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu. Cazurile vizează terenuri din fondul forestier gestionat de administrațiile publice locale și de Î.S. „Calea Ferată din Moldova". În localitatea Tîrnova, în fâșia forestieră aflată în gestiunea primăriei, au fost găsite 59 de cioate, cu un
Armata Națională intervine în sprijinul autorităților, în contextul condițiilor meteo severe din țară # Realitatea.md
Armata Națională va interveni cu militari și unități de tehnică în sprijinul Autorităților Publice Centrale și Locale, la indicațiile Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), în contextul condițiilor meteorologice dificile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Centrului Operațional de Comandă, forțele și mijloac
O femeie însărcinată din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost ajutată de polițiști, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu. Pentru a nu pierde timp, polițiștii au preluat femeia de acasă și au transportat-o în siguranță până la echipajul medical, care a preluat ulterior cazul. Intervenția […] Articolul Rezina: O femeie însărcinată a fost transportată de polițiști până la ambulanță apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Condițiile meteo din România au afectat râurile din județul Maramureș: vezi zonele vizate # Realitatea.md
Situație dificilă a fost înregistrată în județul Maramureș, România, unde, în cursul nopții de 27 ianuarie, pe mai multe cursuri de apă s-au format zăpoare și poduri de gheață, fiind necesare intervenții de urgență ale autorităților. Intervențiile au vizat deblocarea unor poduri afectate de acumulările de gheață, iar în localitățile Rogoz și Sighetu Marmației, pe […] Articolul VIDEO Condițiile meteo din România au afectat râurile din județul Maramureș: vezi zonele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
Din cauza ghețușului format, mai multe drumuri din țară au fost închise pentru circulație. Potrivit Poliției Naționale, pe traseul M-3, direcția de deplasare spre satul Răzeni, raionul Ialoveni, circulația a fost sistată. Totodată, a fost blocată circulația și pe traseul M-1, tronsonul dintre localitățile Pănășești și Căpriana, raionul Strășeni. „Din cauza condițiilor meteo s-au format blocaje […] Articolul FOTO, VIDEO Ghețușul paralizează traficul: Circulația pe mai multe drumuri, sistată apare prima dată în Realitatea.md.
Mai multe ambulanțe, rămase blocate din cauza ghețușului pe traseele din țară, au fost tractate luni, 26 ianuarie, de angajații IGSU. Cazurile au fost înregistrate în raioanele Cantemir și Căușeni, precum și în orașele Ialoveni și Vulcănești. Primul caz a avut loc în localitatea Acui, raionul Cantemir. O ambulanță nu se putea deplasa pe un […] Articolul FOTO Mai multe ambulanțe aflate în misiune au fost blocate din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Realitatea TV: Istoria Ghetoului din Chișinău trebuie cunoscută ca act de dreptate istorică # Realitatea.md
Recuperarea adevărului istoric despre Holocaust este esențială pentru asumarea trecutului și prevenirea repetării crimelor motivate ideologic. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au discutat despre Holocaustul din Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și modul în care acesta este perceput astăzi. Diana Dumitru, profesoară invitată la Universitatea Georgetown din SUA, a […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Istoria Ghetoului din Chișinău trebuie cunoscută ca act de dreptate istorică apare prima dată în Realitatea.md.
Gripă aviară, rabie și pestă porcină: șase focare confirmate în Moldova, în ultimele cinci zile # Realitatea.md
Gripă aviară, rabie și pestă porcină africană, au fost confirmate în mai multe focare în Republica Moldova, în perioada 21–26 ianuarie 2026, potrivit ANSA. Au fost depistate două focare de gripă aviară în fauna sălbatică la Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău și Slobozia-Dușca, Criuleni. Două focare de rabie la porc – Șendreni, Nisporeni; la câine […] Articolul Gripă aviară, rabie și pestă porcină: șase focare confirmate în Moldova, în ultimele cinci zile apare prima dată în Realitatea.md.
Stare critică a fost raportată în Ucraina din cauza condițiilor meteorologice dificile din dimineața zilei de 27 ianuarie, care au afectat circulația feroviară la nivel național. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din țară a anunțat instituirea nivelului I de pericol și a avertizat populația asupra poleiului și riscurilor de avalanșe. Pe 27 ianuarie, […] Articolul Ucraina, sub nivel I de pericol din cauza poleiului și condițiilor meteo severe apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00 în această săptămână, din cauza condițiilor meteo și a poleiului format pe drumuri. Anunțul a fost făcut în dimineața de 27 ianuarie 2026, după o ședință a Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), la care a participat și premierul Alexandru Munteanu. […] Articolul Ședința CNMC din cauza poleiului: Munca și școala încep la 09:00, săptămâna aceasta apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO, VIDEO Ghețușul paralizează traficul. Mai multe drumuri au fost închise circulației # Realitatea.md
În toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este temporar suspendată, atât la ieșire, cât și la intrare, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, până la ameliorarea acestora. Despre acest lucru informează Poliția. Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic. „Recomandăm șoferilor transportului […] Articolul Circulația camioanelor suspendată la frontiere din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
Un tânăr de 19 ani aflat la volanul unui BMW a intrat în coliziune cu o ambulanță care se deplasa cu semnalele luminoase speciale în funcțiune transportând un pacient. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 23:30, pe bulevardul […] Articolul VIDEO Trei răniți după un accident între un BMW și o ambulanță în Capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova comemorează victimele Holocaustului. Maia Sandu: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” # Realitatea.md
Pe 27 ianuarie, Republica Moldova comemorează victimele Holocaustului – „o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază”, a transmis președinta Maia Sandu într-un mesaj public. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că erau evrei, alături de romi, persoane cu dizabilități și alți oameni omorâți doar pentru că erau considerați […] Articolul Moldova comemorează victimele Holocaustului. Maia Sandu: „O tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază” apare prima dată în Realitatea.md.
Poleiul creează pericol pe mai multe drumuri din țară. Trafic îngreunat în suburbii și pe drumurile naționale # Realitatea.md
Situație dificilă în suburbii și pe mai multe artere rutiere din Republica Moldova, unde s-au format chiciură și polei. Drumurile și trotuarele sunt extrem de alunecoase, iar riscul de accidente rutiere și căderi în rândul pietonilor este sporit. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a atenționat că poleiul afectează mai multe direcții importante: drumul spre Comrat, […] Articolul Poleiul creează pericol pe mai multe drumuri din țară. Trafic îngreunat în suburbii și pe drumurile naționale apare prima dată în Realitatea.md.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Bruxelles, în Parlamentul European, că Europa nu ar putea să se apere singură fără sprijinul Statelor Unite. „Şi dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteţi. Noi nu […] Articolul Șeful NATO avertizează: Fără Statele Unite, Europa nu se poate apăra singură apare prima dată în Realitatea.md.
Mii de moldoveni au rămas fără curent din cauza poleiului: Avarii majore în rețelele electrice # Realitatea.md
Condițiile meteorologice severe din 27 ianuarie 2026, marcate de polei și depuneri masive de ghețuș, au afectat funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Operatorii de sistem raportează avarii extinse și mii de consumatori rămași fără energie electrică. ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, care gestionează zona Centru-Sud, a anunțat […] Articolul Mii de moldoveni au rămas fără curent din cauza poleiului: Avarii majore în rețelele electrice apare prima dată în Realitatea.md.
Circulație suspendată temporar pe rute interurbane din nord din cauza vremii nefavorabile # Realitatea.md
Circulația pe mai multe rute interurbane din nordul țării a fost suspendată temporar, anunță Poliția Națională, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pe următoarele direcții: Cotova–Chișinău; Cosăuți–Chișinău; Băxani–Chișinău; Scăieni–Chișinău; Rîșcani–Chișinău. „Recomandăm cetățenilor: să evite deplasările și să rămână acasă, dacă acestea nu sunt strict necesare sau nu constituie o urgență. Colegii noștri sunt în teren și monitorizează […] Articolul Circulație suspendată temporar pe rute interurbane din nord din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Iubire, energie și momente memorabile pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Nativii sunt încurajați să ducă la bun sfârșit planurile și intențiile începute. Multe detalii vor ieși la iveală fără voia lor, așa că este important să fie atenți și să acționeze cu calm. Astrele recomandă prudență în exprimarea emoțiilor și răbdare în relațiile cu ceilalți. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Ai nevoie de răbdare în […] Articolul Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026. Iubire, energie și momente memorabile pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ # Realitatea.md
Serviciile speciale acționează în continuare pe toate străzile, aplicând în mod repetat material antiderapant, transmite presa.După ploaia din această seară și scăderea bruscă a temperaturii, pe drumuri se creează un nou strat de ghețuș. „Este a patra zi consecutivă în care întreg efectivul din toate subdiviziunile lucrează continuu. Prioritar se intervine pe carosabil, trotuare, în […] Articolul VIDEO Atenționare pentru pietoni și șoferi: Ghețuș pe străzi și trotuare. Serviciile municipale intervin pe drumuriâ apare prima dată în Realitatea.md.
Instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni trec în online din cauza vremii periculoase # Realitatea.md
Toate instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni desfășoară astăzi, 27 ianuarie, procesul educațional în regim online. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ialoveni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de precipitații abundente și carosabil dificil, având drept prioritate siguranța elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Administrațiile școlilor vor asigura […] Articolul Instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni trec în online din cauza vremii periculoase apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează # Realitatea.md
Procesul de numire a unui ambasador plenipotențiar al SUA la Chișinău a fost inițiat, însă procedura durează, în contextul în care agenda politică a SUA este concentrată pe subiecte interne. Declarația aparține ambasadorului Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, care a precizat că, situația Republicii Moldova nu este una singulară, fiind întâlnită și în cazul […] Articolul Moldova va avea un ambasador al SUA! Kulminski: Procedura a fost inițiată, însă durează apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Experiment spectaculos în ger extrem: Spaghete înghețate instantaneu la –29 de grade Celsius # Realitatea.md
Pentru a demonstra impactul real al temperaturilor extreme, o meteoroloagă a recurs la un experiment neobișnuit, care a atras rapid atenția publicului. La minus 29 de grade Celsius, aceasta a scos afară o farfurie cu paste, surprinzând momentul în care mâncarea a înghețat imediat. Jennifer McDermed a făcut demonstrația în Minneapolis, unde temperaturile au coborât […] Articolul VIDEO Experiment spectaculos în ger extrem: Spaghete înghețate instantaneu la –29 de grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi 27 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab. Toată ziua va ploua, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime diurne vor urca până la +4 grade Celsius, iar pe timpul nopții vor coborî până la –3 grade. În nordul țării, valorile termice maxime vor atinge +2 grade, […] Articolul Cum va fi vremea azi, 27 ianuarie 2026: Ploi, ceață și risc de ghețuș în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul general Ion Ceban cere Guvernului să permită cetățenilor să rămână acasă pentru o zi. ”Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească.Chiar dacă acum 2 ore străzile […] Articolul VIDEO Ceban, solicitare către Guvern: Opriți oamenii să rămână acasă pentru o zi apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi, 27 ianuarie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 98 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 85 bani. Leul românesc costă 3 lei și 92 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană – 39 […] Articolul Curs valutar 27 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
