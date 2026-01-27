VIDEO Momentul în care un microbuz s-a spulberat într-un TIR la Timiș: șapte morți și trei răniți

10:50

Trei persoane din Comrat, printre care un pretins coregraf și un conducător artistic, sunt cercetate penal după ce ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal migranți din Asia și Africa în Uniunea Europeană. Coregraful a fost plasat în arest pentru 30 de zile, conducătorul artistic este cercetat în stare de libertate, iar cel […]