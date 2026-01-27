VIDEO Natalia Morari afirmă că are interdicție de a intra în România

17:10

Alexandru Munteanu a rămas indignat pentru că internauții l-au îndemnat să curățe zăpada. Premierul a spus că au apărut mai multe postări în care erau criticate intervențiile autorităților, în contextul poleiului și gheții. Prim-ministrul a menționat că ședința de la Guvern a fost convocată la ora 7:00, pentru a analiza situația.