(foto) Fosta „noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului: Detalii neștiute din familia Beckham

Nicoleta Nucă a împlinit 32 de ani, iar această vârstă a găsit-o mai implicată ca oricând în proiectele profesionale. Deși cariera rămâne prioritară, artista se bucură și de echilibrul din viața personală și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Anton, în liniștea de la Valea Călugărească. Cum a petrecut de ziua ei, ce planuri are pentru perioada următoare și ce spune despre nuntă, aflăm din declarațiile sale. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat cât de complicat a fost pentru ea anul trecut, dar și ce țeluri are de atins anul acesta.