(galerie foto) Imagini rare cu New York-ul înghețat și lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii ani

India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters, potrivit digi24.ro.