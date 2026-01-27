Turcia taxează nerăbdarea, din 2026: Cât costă, de fapt, să te ridici de pe scaun înainte de oprirea completă a aeronavei
UNIMEDIA, 27 ianuarie 2026 16:00
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începând cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a cetățenilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
16:00
Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim de o dată concretă, 2027, şi contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziţia noastră” # UNIMEDIA
Primirea Ucrainei în Uniunea Europeană ar trebui finalizată până în 2027, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul vede apartenenţa la blocul comunitar ca pe o parte a garanţiilor de securitate pentru ţara sa, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
16:00
Turcia taxează nerăbdarea, din 2026: Cât costă, de fapt, să te ridici de pe scaun înainte de oprirea completă a aeronavei # UNIMEDIA
Autoritatea Aeronautică Civilă informează pasagerii care călătoresc spre sau din Republica Turcia că, începând cu anul 2026, Autoritatea Aeronautică Civilă din Turcia a introdus măsuri suplimentare de sancționare a cetățenilor, menite să sporească nivelul de siguranță la bordul aeronavelor.
Acum o oră
15:40
(galerie foto) Imagini rare cu New York-ul înghețat și lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii ani # UNIMEDIA
Una dintre cele mai puternice furtuni de iarnă a lovit puternic estul și centru Statelor Unite, iar orașul New York a fost unul dintre cele mai afectate de vremea severă de iarnă, scrie protv.ro.
15:40
Igor Dodon vrea luare de cuvânt la APCE, după discursul Maiei Sandu: „N-a rostit niciun adevăr despre realitatea dură din RM. Noțiunea ei principală e „hibrid” și nu se abate de la aceasta” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat discursul susținut de președinta Maia Sandu, la Strasbourg, acuzând-o că „a avut iarăși grija altor țări și altor interese, străine nouă”. „N-a spus niciun cuvânt despre interesele naționale ale moldovenilor, n-a avut nicio preocupare pentru situația economică grea din Republica Moldova, n-a rostit niciun adevăr despre realitatea socială dură din țara noastră”, a menționat liderul PSRM.
15:20
Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării: Vizibilitatea va fi de cel mult 200 de metri # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață în Republica Moldova, valabil începând cu 27 ianuarie, ora 20:00, până pe 28 decembrie, ora 13:00.
Acum 2 ore
14:50
Gerul pune stăpânire peste Moldova: Nordul țării ajunge la -18°C, la finele săptămânii. Cum va fi vremea în capitală # UNIMEDIA
Gerul se va menține și în următoarele zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi sub zero și condiții propice pentru polei și depuneri de ghețuș, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS).
14:50
MEC recomandă ca toate instituțiile de învățământ din țară să treacă la ore online: Elevii cu prezență fizică vor începe lecțiile la 09:00 # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ din țară ca activitățile didactice să se desfășoare online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse la nivel național de către Centrul Național de Management al Crizelor.
14:40
17 judecători, propuși repetat președintei pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă: Despre cine este vorba # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune repetat președintei Maia Sandu numirea în funcție a 17 judecători până la atingerea plafonului de vârstă. Totodată, cererile a cinci judecători au fost respinse.
14:40
(video) Scurtcircuit la cabluri, pe fațada unui bloc de pe str. Alecsandri: Pompierii, la fața locului # UNIMEDIA
Un scurtcircuit la cabluri a izbucnit astăzi, 27 ianuarie, pe fațada unui bloc de pe strada Alecsandri. Informația a fost comunicată pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Puşcaşu.
14:40
Tratament endoscopic inovativ pentru obstrucția căilor biliare, care înlocuiește operația deschisă # UNIMEDIA
Medpark continuă să dezvolte tehnicile chirurgicale minim invazive pentru a oferi pacienților acces la metode moderne de tratament, cu traumatism redus și recuperare mai rapidă. Noul tratament - Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (ERCP) cu stentarea căii biliare principale este o procedură minim invazivă, utilizată în tratamentul afecțiunilor severe ale căilor biliare și pancreasului.
14:30
(video) Imagini cu dezastrul provocat de furtună în Sicilia și Sardinia. Pământul s-a rupt în două pe 2 km # UNIMEDIA
Guvernul Italiei a decretat stare de urgență pentru regiunile sale sudice după o furtună care a produs pagube uriașe. A promis ajutor financiar rapid pentru reconstruirea drumurilor și pentru companiile afectate. Autoritățile italiene estimează distrugerile la peste 1 miliard de euro. O primă alocare de 100 de milioane va răspunde urgențelor, a anunțat ministrul Protecției Civile, scrie digi24.ro.
14:30
(video) Maia Sandu, la Strasbourg: „Europa se confruntă astăzi cu două războaie - unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Pentru Moldova, acestea nu sunt îndepărtate” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa statului a declarat că, astăzi, continentul european se confruntă cu două războaie: agresiunea militară a Rusiei în Ucraina și războiul purtat împotriva democrațiilor, avertizând că pentru Moldova, acestea nu sunt îndepărtate.
14:20
(video) În haine de culoare închisă, în plin întuneric: Momentul în care pietonul lovit violent de o Skoda, pe bd. Iuri Gagarin, apare în fața mașinii # UNIMEDIA
Momentul accidentului din seara de 26 ianuarie, în care un pieton a fost lovit violent de un automobil de model Skoda, pe bulevardul Iuri Gagarin, a fost surprins de o cameră de bord a unei alte mașini aflate în trafic.
Acum 4 ore
14:10
(live) CSM, în ședință: Cererile a 5 judecători pentru numirea în fucție până la plafonul de vârstă, respinse de plen # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
14:00
(video) „Poliția mă duce.” O tânără însărcinată, transportată de oamenii legii până la ambulanța care nu a putut ajunge la ea, din cauza poleiului # UNIMEDIA
Polițiștii din Rezina au acordat ajutor unei femei însărcinate din satul Mateuți, după ce ambulanța nu a putut ajunge la domiciliul acesteia din cauza ghețușului de pe traseu.
13:50
Irina Vlah: Când oamenii iau credite pentru servicii, iar bătrânii dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, președinta țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată # UNIMEDIA
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a fost făcută de politiciana Irina Vlah într-o adresare video.
13:40
(video) Lebedinschi, cu bagajele la ușă? „În ultimii doi ani, sunt cu gândul să completez rândurile diasporei. Nu este exclus să plec în România”. Ce spune despre Unire # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, afirmă că nu a renunțat la cetățenia română și că ia în calcul o eventuală stabilire peste hotare, inclusiv în România. Parlamentarul a declarat că, în ultimii doi ani, se gândește tot mai des la emigrare. „Sunt cu gândul să plec din țară și să completez rândurile diasporei”, a menționat acesta la o emisiune de la „Vocea Basarabiei”.
13:40
(video) Momentul spectaculos în care cel mai vechi hotel fastuos din Brazilia, Torre Palace, este demolat prin implozie: Sfârșitul unui simbol al luxului # UNIMEDIA
Cel mai vechi hotel de lux din Brazilia, un simbol al eleganței și al istoriei capitalei, Torre Palace, a fost demolat prin implozie controlată, după 13 ani de abandon și dispute legale, scrie adevarul.ro.
13:30
(video) S-a oprit pe zebră… ca să cedeze trecerea mașinii: Un pieton, care traversa regulamentar, a încetinit, în timp ce o Toyota i-a trecut în față. Șoferița, sancționată # UNIMEDIA
O șoferiță de 28 de ani a fost sancționată, după ce a ignorat prioritatea pietonului care traversa regulamentar pe strada. Oamenii legii s-au autosesizat în baza imaginilor video apărute în spațiul public.
13:20
Ultima oră! Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare în dosarul de îmbogățire ilicită # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar semi-închis, în dosarul de îmbogățire ilicită. Decizia a fost pronunțată astăzi, 27 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
13:00
BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova # UNIMEDIA
Această finanțare va consolida competitivitatea și reziliența afacerilor localeBanca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnează un acord de 20 milioane EUR cu Microinvest, cea mai mare organizație de creditare nebancară din Republica Moldova. Noul parteneriat va sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Obiectivul finanțării este consolidarea sectorului privat și susținerea creșterii economice.
12:50
Utilizatorii TikTok reclamă că videoclipurile critice la adresa ICE nu pot fi încărcate. Compania invocă probleme tehnice # UNIMEDIA
Mai mulți utilizatori TikTok susțin că videoclipurile care critică activitatea agenției americane de imigrație (ICE) nu pot fi încărcate pe platformă. TikTok afirmă însă că problemele sunt cauzate de defecțiuni tehnice și nu au legătură cu conținutul postat, scrie adevărul.ro.
12:50
Ultima oră! Școlile din Chișinău trec la învățământul online până la sfârșit de săptămână # UNIMEDIA
Școlile din municipiul Chișinău vor trece temporar la învățământ online până la sfârșitul săptămânii, a declarat primarul general Ion Ceban.
12:40
(video) Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți” # UNIMEDIA
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters, citat de digi24.ro.
12:40
Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”: „Scopul este de a garanta securitatea # UNIMEDIA
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027, relatează Euronews, citat de digi24.ro.
12:30
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas # UNIMEDIA
Administrația lui Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Kievului, încercând să condiționeze acordarea garanțiilor de securitate de acceptul acestuia de a ceda Rusiei teritoriile din Donbass pe care nu le-a ocupat, scrie Financial Times. Volodimir Zelenski, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială, scrie digi24.ro.
12:30
Patru judecători, numiți în funcție de Maia Sandu, până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul. Caraman: „Să vă exercitați mandatul cu luciditate și curaj” # UNIMEDIA
Patru judecători, numiți în funcție prin decretul președintei Maia Sandu, până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul, astăzi, în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
12:20
(video) Vasile Costiuc s-a dat pe gheață în curtea Parlamentului: „Domn primar general, ai soviste, pot să-și rupă deputații gâtul. Pune mâna pe caldare și treci la dat cu sare” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a ironizat lipsa intervenției pentru curățarea gheții în curtea Parlamentului, afirmând că „deputații pot să-și rupă gâtul. „Domn primar general, ai soviste!? Chiar nu ai dat o mână de nisip?! Hai, pune mâna pe căldare și treci și dă cu sare, nu se poate așa”, a spus politicianul.
Acum 6 ore
12:10
„Un exemplu de transformare continuă”. Serviciul de Protecție și Pază de Stat marchează 34 de ani de la fondare: „Această aniversare e, întâi de toate, despre oameni” # UNIMEDIA
Serviciul de Protecție și Paza de Stat (SPPS) marchează astăzi 34 de ani de la fondarea instituției. Într-un mesaj pe rețele, conducerea Serviciului a adresat felicitări tuturor angajaților.
12:00
(live) CSM, în ședință: Cererile repetate a 5 judecători pentru numirea în fucție, respinse de plen # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
12:00
(video) Poleiul „îngheață” CMC-ul. Ședința Consiliului, întreruptă din lipsă de cvorum. Șova: „Sper că PAS nu a ajuns din cauza condițiilor meteo, dar nu din ignoranță” # UNIMEDIA
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 27 ianuarie a fost întreruptă din lipsă de cvorum, după ce consilierii PAS nu s-au prezentat la întrunire. „Sper că ei nu a ajuns din cauza pleiului, dar nu din ignoranță”, a declarat președintele CMC, Denis Șova.
12:00
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 28 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu un ban mai mult, iar cel de motorină crește cu 7 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:00
(video) „Bonjour”. Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron: Și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză # UNIMEDIA
Premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză, în cadrul spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra, scrie adevarul.ro.
11:50
(video) Accidentul de pe viaduct, surprins de cameră: Momentul în care șoferul BMW-ului virează brusc la dreapta și este lovit de ambulanța aflată în misiune # UNIMEDIA
Accidentul care a avut loc ieri pe viaduct a fost filmat de camera de bord instalată în ambulanță. Potrivit imaginilor, șoferul BMW-ului a virat brusc la dreapta, fără să se asigure și a ieșit direct în fața ambulanței care se afla în misiune.
11:50
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența politică a statelor membre ale OMS.”
11:40
Marian Lupu „a aflat din presă” că e martor în dosarului lui Vladimir Plahotniuc și va fi „adus silit”: „Până în prezent, nu am primit nicio citație ca să mă prezint în instanță” # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, a venit cu mai multe precizări, după ce unele instituții media au relatat că acesta urmează adus silit la ședința de judecată în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Politicianul afirmă că nu a primit nicio citație și că nu i s-a solicitat legal prezența la instanță.
11:20
Fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, a publicat un mesaj ironic la adresa Guvernului, pe fundalul condițiilor meteo dificile din ultimele zile, marcate de ghețuș și polei pe drumurile din țară.
11:10
(video) Ședința CMC. Ceban, în contextul haosului din țară din cauza poleiului: „Nu este o problemă doar a Chișinăului, ci și a întregii țări” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit într-o nouă ședință astăzi, 27 ianuarie. Primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile.
11:10
(video) Ion Ceban cere convocarea Comisiei pentru Situații Excepționale, în legătură cu vremea extremă din țară: Dezastrul e pe întreg teritoriul țării # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, solicită convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național, în contextul condițiilor meteorologice extreme care afectează întreaga țară. Totodată, edilul cere mobilizarea întregului efectiv la nivel național și recomandă ca cetățenii să rămână acasă în următoarele zile, pentru a reduce riscurile și a permite intervenții mai eficiente ale serviciilor specializate.
11:00
(video) Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară # UNIMEDIA
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius, scrie digi24.ro.
11:00
De pe „scenă”, direct după gratii: Cum un pretins coregraf și un conducător artistic din Comrat racolau șoferi pe TikTok pentru transport ilegal de migranți în UE # UNIMEDIA
Trei persoane din Comrat sunt cercetate penal, după ce ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, de comun cu procurorii PCCOCS.
10:50
(foto) „O tragedie a cărei amintire ne umple de groază”: Maia Sandu va comemora astăzi, la Strasbourg, memoria victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj solemn cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, precizând că participă la Strasbourg la o ceremonie organizată de Consiliul Europei. „O tragedie a cărei amintire ne umple de groază”, a scris șefa statului.
10:40
„Mai punem câteva cărămizi în carieră și după ne mărim familia": Cum se înțeleg Cleopatra Stratan și Edward Sanda după aproape 5 ani de căsnicie # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați la un eveniment în cadrul căruia au pus fanii la curent cu noutățile din viața lor personală. Chimie între ei există din plin – se completează reciproc, râd împreună și își încheie frazele unul altuia într-un mod care arată cât de bine se cunosc și cât de naturală e relația lor, scrie viva.ro.
10:30
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania, scrie rotalianul.
10:20
(live) CSM, în ședință: Noii judecători, numiți în funcție de președinta Maia Sandu, au depus jurământul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
10:20
„Mama tuturor acordurilor” este gata. India și UE au parafat înțelegerea comercială care reprezintă un sfert din economia mondială # UNIMEDIA
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters, potrivit digi24.ro.
10:20
Constantin Țuțu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență: Procurorii cer 15 ani de închisoare # UNIMEDIA
Fostul deputat, Constantin Țuțu, urmează să-și afle sentința astăzi, 27 ianuarie. Acesta este cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații.
10:20
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # UNIMEDIA
Pe piața imobiliară de astăzi câștigă nu cei care construiesc mai repede și mai ieftin, ci cei care înțeleg că o locuință nu înseamnă doar pereți, ci un mediu în care se nasc vise, cresc copii și se trăiesc cele mai frumoase momente din viață.
10:20
(live) CMC, în ședință. Ceban, în contextul haosului din țară din cauza poleiului: „Nu este o problemă doar a Chișinăului, ci și a întregii țări” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) se întrunește în prima ședință din 2026.
Acum 8 ore
10:00
(foto/video) Haos pe drumurile din țară: După sistările de la nord, și în centrul țării traficul este blocat pe mai multe trasee din cauza ghețușului # UNIMEDIA
Circulația rutieră este sistată și temporar blocată și pe mai multe trasee naționale centrul țării din, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, pe unele porțiuni se circulă cu dificultate.
