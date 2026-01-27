Ucraina, ruptă în două: Zeci de mii de firme și muncitori fug din Kiev și din est. „Următorul pas e Europa”

13:40

Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, afirmă că nu a renunțat la cetățenia română și că ia în calcul o eventuală stabilire peste hotare, inclusiv în România. Parlamentarul a declarat că, în ultimii doi ani, se gândește tot mai des la emigrare. „Sunt cu gândul să plec din țară și să completez rândurile diasporei”, a menționat acesta la o emisiune de la „Vocea Basarabiei”.