(video) Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți”
UNIMEDIA, 27 ianuarie 2026 12:40
Rușii au lansat luni seară un atac cu drone și rachete asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, provocând întreruperi de curent în timpul iernii geroase. 23 de oameni au fost răniți într-un bombardament asupra orașului Odesa din sudul țării, au spus oficialii locali, conform Reuters, citat de digi24.ro.
• • •
Acum 5 minute
12:50
Utilizatorii TikTok reclamă că videoclipurile critice la adresa ICE nu pot fi încărcate. Compania invocă probleme tehnice # UNIMEDIA
Mai mulți utilizatori TikTok susțin că videoclipurile care critică activitatea agenției americane de imigrație (ICE) nu pot fi încărcate pe platformă. TikTok afirmă însă că problemele sunt cauzate de defecțiuni tehnice și nu au legătură cu conținutul postat, scrie adevărul.ro.
12:50
Ultima oră! Școlile din Chișinău trec la învățământul online până la sfârșit de săptămână # UNIMEDIA
Școlile din municipiul Chișinău vor trece temporar la învățământ online până la sfârșitul săptămânii, a declarat primarul general Ion Ceban.
Acum 15 minute
12:40
12:40
Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”: „Scopul este de a garanta securitatea # UNIMEDIA
Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027, relatează Euronews, citat de digi24.ro.
Acum 30 minute
12:30
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas # UNIMEDIA
Administrația lui Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Kievului, încercând să condiționeze acordarea garanțiilor de securitate de acceptul acestuia de a ceda Rusiei teritoriile din Donbass pe care nu le-a ocupat, scrie Financial Times. Volodimir Zelenski, între timp, dorește să obțină garanții (pe care le-a numit 100% convenite după întâlnirea cu Trump la Davos săptămâna trecută) înainte de a discuta problema teritorială, scrie digi24.ro.
12:30
Patru judecători, numiți în funcție de Maia Sandu, până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul. Caraman: „Să vă exercitați mandatul cu luciditate și curaj” # UNIMEDIA
Patru judecători, numiți în funcție prin decretul președintei Maia Sandu, până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul, astăzi, în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
Acum o oră
12:20
(video) Vasile Costiuc s-a dat pe gheață în curtea Parlamentului: „Domn primar general, ai soviste, pot să-și rupă deputații gâtul. Pune mâna pe caldare și treci la dat cu sare” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a ironizat lipsa intervenției pentru curățarea gheții în curtea Parlamentului, afirmând că „deputații pot să-și rupă gâtul. „Domn primar general, ai soviste!? Chiar nu ai dat o mână de nisip?! Hai, pune mâna pe căldare și treci și dă cu sare, nu se poate așa”, a spus politicianul.
12:10
„Un exemplu de transformare continuă”. Serviciul de Protecție și Pază de Stat marchează 34 de ani de la fondare: „Această aniversare e, întâi de toate, despre oameni” # UNIMEDIA
Serviciul de Protecție și Paza de Stat (SPPS) marchează astăzi 34 de ani de la fondarea instituției. Într-un mesaj pe rețele, conducerea Serviciului a adresat felicitări tuturor angajaților.
12:00
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
12:00
(video) Poleiul „îngheață” CMC-ul. Ședința Consiliului, întreruptă din lipsă de cvorum. Șova: „Sper că PAS nu a ajuns din cauza condițiilor meteo, dar nu din ignoranță” # UNIMEDIA
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 27 ianuarie a fost întreruptă din lipsă de cvorum, după ce consilierii PAS nu s-au prezentat la întrunire. „Sper că ei nu a ajuns din cauza pleiului, dar nu din ignoranță”, a declarat președintele CMC, Denis Șova.
12:00
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 28 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu un ban mai mult, iar cel de motorină crește cu 7 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:00
(video) „Bonjour”. Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron: Și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză # UNIMEDIA
Premierul britanic Keir Starmer a stârnit hohote de râs, după ce l-a imitat pe președintele francez Emmanuel Macron: și-a pus ochelari de aviator și a salutat publicul în franceză, în cadrul spectacolului de comedie The Political Party Live, de la Duchess Theatre din Londra, scrie adevarul.ro.
Acum 2 ore
11:50
(video) Accidentul de pe viaduct, surprins de cameră: Momentul în care șoferul BMW-ului virează brusc la dreapta și este lovit de ambulanța aflată în misiune # UNIMEDIA
Accidentul care a avut loc ieri pe viaduct a fost filmat de camera de bord instalată în ambulanță. Potrivit imaginilor, șoferul BMW-ului a virat brusc la dreapta, fără să se asigure și a ieșit direct în fața ambulanței care se afla în misiune.
11:50
Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale și Departamentul de Stat al SUA au anunțat finalizarea procesului de retragere a Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Motivul retragerii invocat de SUA este „modul în care organizația a gestionat pandemia de COVID-19, eșecul de a adopta reforme urgente și de a demonstra independența față de influența politică a statelor membre ale OMS.”
11:40
Marian Lupu „a aflat din presă” că e martor în dosarului lui Vladimir Plahotniuc și va fi „adus silit”: „Până în prezent, nu am primit nicio citație ca să mă prezint în instanță” # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, a venit cu mai multe precizări, după ce unele instituții media au relatat că acesta urmează adus silit la ședința de judecată în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Politicianul afirmă că nu a primit nicio citație și că nu i s-a solicitat legal prezența la instanță.
11:20
Fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al Blocului „Alternativa”, a publicat un mesaj ironic la adresa Guvernului, pe fundalul condițiilor meteo dificile din ultimele zile, marcate de ghețuș și polei pe drumurile din țară.
11:10
(video) Ședința CMC. Ceban, în contextul haosului din țară din cauza poleiului: „Nu este o problemă doar a Chișinăului, ci și a întregii țări” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) s-a întrunit într-o nouă ședință astăzi, 27 ianuarie. Primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile.
11:10
(video) Ion Ceban cere convocarea Comisiei pentru Situații Excepționale, în legătură cu vremea extremă din țară: Dezastrul e pe întreg teritoriul țării # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, solicită convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național, în contextul condițiilor meteorologice extreme care afectează întreaga țară. Totodată, edilul cere mobilizarea întregului efectiv la nivel național și recomandă ca cetățenii să rămână acasă în următoarele zile, pentru a reduce riscurile și a permite intervenții mai eficiente ale serviciilor specializate.
11:00
(video) Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară # UNIMEDIA
Bilanţul intemperiilor din Statele Unite a urcat luni la 23 de morţi, în timp ce milioane de americani s-au confruntat cu un val de frig polar care a lăsat aproape 600.000 de locuinţe fără curent electric, transmite marţi AFP. Temperaturile ar urma să scadă şi mai mult zilele următoare din cauza unei mase de aer arctic, în special în regiunile nordice, unde valorile resimţite ar putea ajunge la minus 45 de grade Celsius, scrie digi24.ro.
11:00
De pe „scenă”, direct după gratii: Cum un pretins coregraf și un conducător artistic din Comrat racolau șoferi pe TikTok pentru transport ilegal de migranți în UE # UNIMEDIA
Trei persoane din Comrat sunt cercetate penal, după ce ar fi convins mai mulți șoferi să transporte ilegal în Uniunea Europeană migranți din Asia și Africa, anunță Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, de comun cu procurorii PCCOCS.
Acum 4 ore
10:50
(foto) „O tragedie a cărei amintire ne umple de groază”: Maia Sandu va comemora astăzi, la Strasbourg, memoria victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj solemn cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, precizând că participă la Strasbourg la o ceremonie organizată de Consiliul Europei. „O tragedie a cărei amintire ne umple de groază”, a scris șefa statului.
10:40
„Mai punem câteva cărămizi în carieră și după ne mărim familia": Cum se înțeleg Cleopatra Stratan și Edward Sanda după aproape 5 ani de căsnicie # UNIMEDIA
Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați la un eveniment în cadrul căruia au pus fanii la curent cu noutățile din viața lor personală. Chimie între ei există din plin – se completează reciproc, râd împreună și își încheie frazele unul altuia într-un mod care arată cât de bine se cunosc și cât de naturală e relația lor, scrie viva.ro.
10:30
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania, scrie rotalianul.
10:20
10:20
„Mama tuturor acordurilor” este gata. India și UE au parafat înțelegerea comercială care reprezintă un sfert din economia mondială # UNIMEDIA
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți încearcă să se protejeze împotriva relațiilor instabile cu SUA. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va deschide calea pentru India să-și deschidă piața vastă și protejată, cea mai mare din lume, către comerțul liber cu UE, formată din 27 de țări, cel mai mare partener comercial al său, anunță Reuters, potrivit digi24.ro.
10:20
Constantin Țuțu urmează să-și afle astăzi sentința în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență: Procurorii cer 15 ani de închisoare # UNIMEDIA
Fostul deputat, Constantin Țuțu, urmează să-și afle sentința astăzi, 27 ianuarie. Acesta este cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații.
10:20
10:20
10:00
(foto/video) Haos pe drumurile din țară: După sistările de la nord, și în centrul țării traficul este blocat pe mai multe trasee din cauza ghețușului # UNIMEDIA
Circulația rutieră este sistată și temporar blocată și pe mai multe trasee naționale centrul țării din, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, pe unele porțiuni se circulă cu dificultate.
10:00
Blocaj pe strada Grenoble din capitală, din cauza ghețușului: Transportul, redirecționat spre bd. Dacia # UNIMEDIA
Poliția informează șoferii din capitală că traficul rutier de pe strada Grenoble este redirecționat la sensul giratoriu Valea Crucii, cu direcția spre bulevardul Dacia.
10:00
(video) După motorina proastă, lipsă de benzină? Ce spune ANRE despre zvonurile că Moldova e în criză de carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a dat asigurări că monitorizează în permanența situația stocurilor și importurilor de produse petroliere în Repulica Moldova. Reacția vine după ce în mediul online au apărut informații precum că bezinăriile ar avea „un stoc limitat de benzină, iar livrările planificate au fost deja anulate”.
09:50
(video/foto) Moldova, sub gheață la propriu: Școlile închise, drumurile blocate, iar trotuarele transformate în patinoare # UNIMEDIA
Moldova se confruntă cu condiții meteo extreme, școlile rămân închise, traficul rutier este blocat, iar trotuarele și drumurile sunt extrem de alunecoase din cauza gheții. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările și să ia toate măsurile de precauție pentru siguranță.
09:50
24 de localități din țară, în beznă din cauza condițiilor meteo: Atenționările Premier Energy # UNIMEDIA
Responsabilii din cadrul Premier Energy informează că 24 localități din raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Telenești, au rămas parțial fără energie electrică. Cel mai afectat fiind raionul Criuleni, cu 13 localități.
09:50
Trump pedepseşte Seulul: Taxe vamale de 25% pentru automobile şi alte bunuri, după ce negociase deja un acord # UNIMEDIA
Donald Trump a anunţat luni majorarea la 25% a taxelor vamale aplicate anumitor bunuri provenite din Coreea de Sud, scrie protv.ro.
09:50
Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește astăzi, 27 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 24 de subiecte, printre care și depunerea jurământului de judecătorii nou-numiți în funcție.
09:40
09:40
09:40
Ultima oră! Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la 09:00, în această săptămână, din cauza vremii nefavorabile # UNIMEDIA
Ziua de lucru și orele de studii vor începe de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia a fost luată în dimineața zilei de 27 ianuarie, în cadrul ședinței operative convocate de Centrul Național de Management al Crizelor.
09:20
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale: Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari # UNIMEDIA
Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron, scrie digi24.ro.
09:20
09:10
09:10
Poliția informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată temporar, atât la ieșire, cât și la intrare, până la îmbunătățirea situației climaterice.
09:00
(video) O ambulanță aflată în misiune, lovită de un BMW, pe viaduct: Trei persoane, transportate la spital # UNIMEDIA
Un BMW a lovit o ambulanță pe bulevardul Dacia din Chișinău, ieri seară, în timp ce transporta un pacient. În urma impactului șoferul BMW și doi membri ai echipajului medical au fost răniți și transportați la spital.
09:00
Eliberarea lagărului de la Auschwitz și semnarea Tratatului privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic au marcat momente cruciale în istoria mondială.
Acum 6 ore
08:50
08:50
08:40
Săgetătorii vor primi vești bune, iar Capricornii ar trebui să aibă grijă de sănătate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, provocând arhetipurile să se manifeste în viețile noastre. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi?
08:30
Ultima oră! Circulația mai multor rute interurbane din nordul țării, sistată din cauza vremii # UNIMEDIA
Poliția Națională informează că, în contextul condițiilor climaterice nefavorabile, a fost sistată temporar circulația mai multor rute interurbane din nordul țării.
08:20
Direcția Generală Educație Ialoveni informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune organizarea procesului educațional la distanță, în toate instituțiile din subordine.
08:10
