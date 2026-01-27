Horoscop 27 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii primesc un răspuns, Leii sunt în centrul atenției, Peștii își ascultă intuiția

TV8, 27 ianuarie 2026 07:40

Horoscop 27 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii primesc un răspuns, Leii sunt în centrul atenției, Peștii își ascultă intuiția

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum o oră
07:40
Horoscop 27 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii primesc un răspuns, Leii sunt în centrul atenției, Peștii își ascultă intuiția TV8
07:20
Ce faci ca să nu cazi pe gheață: Sfaturi și trucuri pentru siguranță pe străzi alunecoase TV8
Acum 2 ore
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 27 ianuarie 2026: Ceață, ploi și ghețuș. Care vor fi temperaturile TV8
06:50
Școlile din Chișinău rămân închise și pe 27 ianuarie: Situația meteorologică s-a agravat TV8
Acum 12 ore
23:40
Michael Schumacher se simte mai bine? Ce s-a schimbat în starea lui sănătate după 12 ani de la accident TV8
23:30
/VIDEO/ Incendiul devastator într-o piață din Indonezia: Peste 30 de clădiri au fost mistuite de flăcări TV8
23:00
/VIDEO/ Record de pacienți la Urgențe: Câte persoane au ajuns la spital din cauza căzăturilor pe gheață TV8
22:40
/VIDEO/ Nuntă ca pe vremuri, în plină iarnă: Un polițist de frontieră și o asistentă medicală au adus satul împreună TV8
22:10
/VIDEO/ Gazul rusesc va fi interzis în UE: Singurele țări care nu susțin interdicția TV8
21:50
/VIDEO/ Un pieton a fost lovit de un automobil în Capitală: A traversat strada neregulamentar TV8
21:20
/HARTĂ/ Lapoviță, ninsori și temperaturi până la +11 grade: Cum va fi vremea în următoarele zile TV8
21:10
/VIDEO/ Vitalie Mihalache, cercetat penal, s-a ales cu o nouă funcție la Primăria Chișinău: „Au fost doar show-uri” TV8
20:40
/VIDEO/ Tariful la gaz va fi revizuit: Experții cred că ajustarea trebuia făcută mai devreme. Explicația ANRE TV8
20:20
Avarie la Hidrocentrala Dubăsari: Mai multe localități au rămas fără electricitate TV8
19:50
/VIDEO/ Ne așteaptă scumpiri la carnea de pui? Producătorii explică dacă stoparea importurilor din Ucraina ne va afecta TV8
19:20
/VIDEO/ Rusia se plânge de presiuni în negocierile de la Abu Dhabi: „Problema teritorială rămâne fundamentală” TV8
Acum 24 ore
18:50
/VIDEO/ „Interpretare greșită sau insuficientă”: Deputații ar putea revizui noua Lege a cetățeniei TV8
18:20
/VIDEO/ Obiective ambițioase pentru Armata Națională: Numărul militarilor va fi majorat. Ce se va întâmpla cu rezerviștii TV8
17:30
Cine este Tatiana Rotari: Jurista ar putea deveni deputată după demisia Anastasiei Nichita TV8
17:20
/VIDEO/ Chișinău și Varșovia vor coopera în domeniul apărării: „Moldova e dovada modului în care se poate ieși din sfera Rusiei” TV8
16:30
Elevii din Chișinău revin la școală pe 27 ianuarie: Instituțiile, îndemnate să creeze condiții stricte de siguranță TV8
16:20
Prima reacție a lui Nicolae Botgros după ce PNM a sesizat ANI: Va rămâne deputat? TV8
15:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1433: Alertă în România, linii roșii, scut european și spioană la Davos. General: „Trump seamănă cu Putin” TV8
15:30
Prețuri noi la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 27 ianuarie 2026 TV8
15:00
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Cine sunt sportivii care vor reprezenta Republica Moldova TV8
14:30
/VIDEO/ Tânăr apatrid după serviciul militar? Ministerul Apărării răspunde acuzațiilor lui Vasile Costiuc TV8
14:10
/VIDEO/ Protestatarii din UTA Găgăuzia îl cheamă pe Trump în Moldova: Consilierul lui Guțul, surprins împărțind pancarte TV8
14:00
/VIDEO/ Protestatarii din Găgăuzia îl cheamă pe Trump în Moldova: Consilierul lui Guțul, surprins împărțind pancarte TV8
13:40
/VIDEO/ Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat: „Adevărul este simplu și dureros” TV8
13:40
/VIDEO/ Importul de carne de pasăre din Ucraina, suspendat: Legătura cu metronidazolul și găinile nimicite de ANSA TV8
13:40
/VIDEO/ Avertizare: Ceață și ghețuș pe șoselele din Moldova. Cum au intervenit drumarii TV8
13:30
/VIDEO/ 10 raioane și nu 32? Ce vor avea de câștigat cetățenii din reforma administrației publice locale TV8
12:40
„Bănuieli rezonabile”: Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul militarului care s-a împușcat la Florești TV8
12:30
Fără lumină din cauza condițiilor meteo: Peste 40.000 de consumatori, afectați TV8
12:10
Alertă în Chișinău: Tot mai multe cazuri de boli infecțioase și avertisment privind asistenți sociali falși TV8
12:00
Fără lumină din cauza condițiilor meteo: Nouă localități din Moldova sunt afectate TV8
11:10
Avertizare: Ceață și ghețuș pe șoselele din Moldova. Cum au intervenit drumarii TV8
10:40
Importul de carne de pasăre din Ucraina, suspendat: Legătura cu metronidazolul și găinile nimicite de ANSA TV8
10:30
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat: „Adevărul este simplu și dureros” TV8
10:10
Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit la judecata lui Vladimir Plahotniuc: Un alt martor e bolnav TV8
10:00
/VIDEO/ „A fost haos”: Protestatari loviți de fulger în Brazilia. Sunt cel puțin 89 de răniți TV8
09:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1433: Atacuri reciproce, linii roșii, scut european și spioană la Davos. General: „Trump seamănă cu Putin” TV8
09:20
/VIDEO/ Iarnă extremă în SUA: Peste un milion de oameni au rămas fără electricitate. Reacția lui Donald Trump TV8
09:20
Accident grav la Fălești: Un polițist a murit, iar soția sa a fost rănită TV8
08:50
Ce faci ca să nu cazi pe gheață: Sfaturi și trucuri pentru siguranță pe străzi alunecoase TV8
08:40
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 26 ianuarie 2026: Temperaturi de până la +5 grade TV8
08:40
Horoscop 26 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Racii fac ordine în bani, Săgetătorii au vești bune, iar Gemenii gândesc repede TV8
Ieri
04:40
Ambasadorul Ucrainei Rahovei Paun, la Cutia Neagră PLUS TV8
25 ianuarie 2026
22:40
/VIDEO/ Ambasadorul Ucrainei Rahovei Paun, la Cutia Neagră PLUS TV8
22:20
Ordin oficial: Toți elevii din Chișinău rămân acasă pe 26 ianuarie 2026 TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.