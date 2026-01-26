/VIDEO/ Nuntă ca pe vremuri, în plină iarnă: Un polițist de frontieră și o asistentă medicală au adus satul împreună

/VIDEO/ Nuntă ca pe vremuri, în plină iarnă: Un polițist de frontieră și o asistentă medicală au adus satul împreună

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8