/VIDEO/ Incendiul devastator într-o piață din Indonezia: Peste 30 de clădiri au fost mistuite de flăcări

/VIDEO/ Incendiul devastator într-o piață din Indonezia: Peste 30 de clădiri au fost mistuite de flăcări

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8