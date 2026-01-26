Elevii din Chișinău revin la școală pe 27 ianuarie: Instituțiile, îndemnate să creeze condiții stricte de siguranță
TV8, 26 ianuarie 2026 16:30
Elevii din Chișinău revin la școală pe 27 ianuarie: Instituțiile, îndemnate să creeze condiții stricte de siguranță
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
16:30
Acum 2 ore
15:30
15:00
Acum 4 ore
14:30
14:10
14:00
13:40
13:40
13:30
Acum 6 ore
12:40
12:10
Acum 8 ore
10:40
10:10
10:00
09:40
09:20
Acum 12 ore
08:50
08:40
Acum 24 ore
21:20
20:50
19:50
19:20
18:30
18:00
17:50
17:20
Ieri
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
13:40
13:10
11:30
10:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.