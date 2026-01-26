/VIDEO/ Vitalie Mihalache, cercetat penal, s-a ales cu o nouă funcție la Primăria Chișinău: „Au fost doar show-uri”
TV8, 26 ianuarie 2026 21:10
/VIDEO/ Vitalie Mihalache, cercetat penal, s-a ales cu o nouă funcție la Primăria Chișinău: „Au fost doar show-uri”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
21:20
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
19:50
Acum 4 ore
19:20
18:50
18:20
Acum 6 ore
17:30
17:20
16:30
Acum 8 ore
15:30
15:00
14:30
14:10
14:00
13:40
13:40
Acum 12 ore
13:30
12:40
12:10
10:40
10:10
10:00
09:40
09:20
08:50
08:40
Acum 24 ore
25 ianuarie 2026
Ieri
21:20
20:50
19:50
19:20
18:30
18:00
17:50
17:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.