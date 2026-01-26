/VIDEO/ Tariful la gaz va fi revizuit: Experții cred că ajustarea trebuia făcută mai devreme. Explicația ANRE
TV8, 26 ianuarie 2026 20:40
/VIDEO/ Tariful la gaz va fi revizuit: Experții cred că ajustarea trebuia făcută mai devreme. Explicația ANRE
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:10
Acum o oră
20:40
Acum 2 ore
19:50
19:20
Acum 4 ore
18:50
18:20
17:30
17:20
Acum 6 ore
16:30
15:30
Acum 8 ore
15:00
14:30
14:10
14:00
13:40
13:40
13:30
Acum 12 ore
12:40
12:10
10:40
10:10
10:00
09:40
09:20
08:50
08:40
Acum 24 ore
25 ianuarie 2026
21:20
Ieri
20:50
19:50
19:20
18:30
18:00
17:50
17:20
16:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.