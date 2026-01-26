LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene anunță 48 de ciocniri și atacuri rusești pe mai multe direcții ale frontului. Război în Ucraina, ziua 1433

17:30

Cadrul legal este aliniat, în linii mari, exigențelor internaționale. Modificările care ar trebui efectuate în urma evaluărilor organismelor internaționale (de exemplu GRECO sau Comisia de la Veneția) sunt puține. Cu toate acestea, rămân o serie de prevederi legale care nu sunt suficient implementate sau pot fi îmbunătățite. Acestea sunt concluziile Consiliul Europei, care a realizat...