Se așteaptă un deficit de benzină în Republica Moldova? Precizările ANRE

15:30

Grupul de dans Studio Acrobatic Show din Chișinău s-a calificat în următoarea etapă a concursului „Românii au talent”. În ediția din 23 ianuarie, fetițele cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani au dansat alături de tații lor și au obținut patru de „Da” din partea juriului. „M-am topit. Cred că e tare frumos să […] The post Fetițe din Chișinău au dansat alături de tații lor pe scena „Românii au talent”. Jurat: „M-am topit” (VIDEO) appeared first on NewsMaker.