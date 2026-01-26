Cetățenii, îndemnați să-și verifice valoarea imobilului. Circa 6 milioane de bunuri din Moldova, evaluate și reevaluate

12:40

Au trecut opt luni de la incendiul din blocul de locuințe din Durlești, însă apartamentele rămân în continuare nelocuibile. Locatarii de la etajul 9 trăiesc printre plafoane carbonizate, în condiții de umiditate și frig, iar cei 3 milioane de lei promiși de stat pentru construirea unui nou acoperiș nu au ajuns nici până acum. Proprietarii […] The post (VIDEO) Frig, umiditatea și pereți arși: cum supraviețuiesc iarna locuitorii blocului ars din Durlești appeared first on NewsMaker.