Maxime de până la +8°C, ploi și lapoviță slabă: cum va fi vremea săptămâna aceasta în Moldova

12:40

În mai multe raioane din regiunea transnistreană sunt posibile întreruperi temporare de energie electrică, în urma unui accident produs la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice Moldovenești (MGRES). Autoritățile din domeniul energetic anunță că alimentarea cu energie electrică ar urma să fie restabilită în termen de una–două ore. Potrivit informațiilor disponibile, deconectări au fost […] The post O nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan: mai multe localități din Transnistria ar putea rămâne fără energie appeared first on NewsMaker.