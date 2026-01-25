„Evitați drumurile în pantă”: Primăria Chișinău, apel către șoferi. Cum se circulă în capitală

13:40

În 2027, școlile din Republica Moldova vor trece la „manuale de nouă generație”. Ministerul Educației își propune ca acestea să fie mai clare, mai atractive și de o calitate superioară. NewsMaker explică ce nu este în regulă cu manualele moldovenești, de ce autoritățile au ales să se inspire din experiența Estoniei, prin ce se vor […] The post 50 de mii de euro pentru un manual digital: de ce Moldova vrea să cumpere cărți din Estonia și când vor ajunge în școli appeared first on NewsMaker.