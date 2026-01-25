Școlile din Chișinău rămân închise pe 26 ianuarie, din cauza ghețușului. Când elevii vor recupera orele?

12:10

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru complicitate la comiterea unei tâlhării asupra a cinci cetățeni turci, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Sentința a fost pronunțată pe 23 ianuarie 2026, iar pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit procurorilor, faptele au avut […]