Iașul sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române: delegație din Republica Moldova și program amplu de evenimente
Vocea Basarabiei, 24 ianuarie 2026 09:30
Ziua Unirii Principatelor Române este marcată astăzi la Iași printr-o serie de evenimente dedicate momentului istoric al unirii Moldovei și Țării Românești din 24 ianuarie 1859. Manifestările au loc în prezența unei delegații din Republica Moldova, formată din primari ai localităților înfrățite cu municipiul Iași, subliniind legăturile dintre cele două maluri ale Prutului. Primarul Iașului, […]
• • •
Acum 30 minute
09:30
Președinta Maia Sandu alături de Donald Trump, urmați de Emanuel Macron sunt liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. Extrădarea fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, către Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile din Grecia, pe motiv ca […]
09:30
Ziua Unirii Principatelor Române este marcată astăzi la Iași printr-o serie de evenimente dedicate momentului istoric al unirii Moldovei și Țării Românești din 24 ianuarie 1859. Manifestările au loc în prezența unei delegații din Republica Moldova, formată din primari ai localităților înfrățite cu municipiul Iași, subliniind legăturile dintre cele două maluri ale Prutului. Primarul Iașului, […]
Acum o oră
09:20
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit recent prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020. Instituția subliniază că regretă profund acest caz tragic și exprimă condoleanțe familiei îndurerate. Amintim […]
09:00
IGSU avertizează: pericol major de prăbușire sub gheața subțire, în contextul încălzirii vremii # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire de pe lacuri, râuri și iazuri, ca urmare a încălzirii prognozate pentru perioada 23–30 ianuarie 2026. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele zile sunt așteptate creșteri ale temperaturii aerului, în special pe timpul zilei, ceea ce va […]
09:00
Republica Moldova începe cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova începe, în acest an, cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în cadrul platformei dedicate statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, alături de Ucraina. Inițiativa reprezintă un pas important pentru conectarea țării la rețeaua europeană de expertiză în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM), precum și pentru […]
Acum 12 ore
22:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 23.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
19:30
Geta Burlacu își deschide sufletul și povestește despre începuturi, despre scena mare, despre plecarea în Marea Britanie, reușite și regăsirea în Psihologie. Are voce, curaj, sensibilitate și interpretează jazz-ul în forma lui cea mai sinceră. Nu ratați o ediție memorabilă – într-o discuție cu Natalia Catan.
19:20
Echipele de negociatori ale Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au început vineri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), prima lor întâlnire trilaterală în cadrul discuțiilor menite să conducă la o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean. Înainte începerii reuniunii, negociatorii ucraineni au discutat telefonic cu președintele Volodimir Zelenski despre chestiunile care urmează să fie […]
19:10
Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratul General pentru Migrație, aceștia au depășit termenul legal de ședere. „Astăzi, 23 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a realizat îndepărtarea sub escortă, în vederea executării măsurii de expulzare de pe teritoriul Republicii Moldova a doi cetățeni străini, […]
18:30
Parlamentul Republicii Moldova a anunțat procedura de achiziții pentru camere video, software și alte echipamente necesare pentru asigurarea transmisiunilor live în valoare de circa 2 milioane de lei. Potrivit instituției, echipamentul pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile financiare vor fi acoperite de partenerii din Elveția. „Va fi […]
18:00
Ceață densă pe mai multe drumuri din R. Moldova: Poliția recomandă maximă prudență în trafic # Vocea Basarabiei
La această oră, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor. În acest context, Poliția Republicii Moldova recomandă șoferilor să adapteze viteza, să utilizeze luminile de întâlnire și, după caz, pe cele de ceață, să păstreze o distanță […]
17:40
Peste 100 de sportivi, antrenori, reprezentanți ai federațiilor sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, iar premiile au fost acordate pentru performanțele remarcabile obținute pe parcursul anului competițional 2025. Astfel, în cadrul galei au fost acordate premii pentru 30 […]
17:10
(VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Drumarii efectuează lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă pe mai multe drumuri din Republica Moldova. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervențiile au loc pe sectoarele de drum: Căușeni – G119, G113; Râșcani – M5; Cantemir – G131; Ialoveni – G105 și G106; Ocnița – R11; Briceni – […]
16:40
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară", episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea mărturiilor, fiind vizat într-o cauză conexă. Un alt martor nu s-a prezentat la ședință din motive de sănătate, transmite Moldpres. […]
16:30
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 23.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Mai multe evenimente educative și culturale vor avea loc în Republica Moldova cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, marcată anual la data de 27 ianuarie. Programul include expoziții tematice, spectacole, proiecții de filme documentare, lecții publice și activități educative, desfășurate în școli și biblioteci. Evenimentele se vor desfășura în toată Republica Moldova, […]
15:50
Autoritățile din Republica Moldova au transmis Interpolului o solicitare privind anunțare în căutare internațională a lui Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, condamnați recent la câte 3 ani de închisoare. Potrivit IGP, materialele necesare pentru inițierea procedurii de căutare internațională au […]
15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, două vizite oficiale: una în Polonia, iar cealaltă la Consiliul Europei. Astfel, la Varșovia, șefa statului va avea o întrevedere cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Ulterior, cei doi oficiali vor susține declarații de presă. De asemenea Maia Sandu se va întâlni, în cadrul vizitei […]
14:40
Un polițist a fost condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 cu suspendare, pentru corupere pasivă. Decizia a fost pronunțată vineri, 23 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Astfel, instanța a stabilit că 3 ani din pedeapsă vor fi executați în penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 3 ani sunt suspendați condiționat. De […]
14:30
DOSAR DE VIAȚĂ cu Aureliu Bătrânac: „Chirurgia m-a fascinat și continuă să fie o filosofie pentru mine” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ", Natalia Catan deschide dosarul celui mai bun cardiochirurg: Aureliu Bătrânac. Este unul dintre cei mai respectați cardiochirurgi din Republica Moldova care ține viețile oamenilor în palme și le întoarce din pragul imposibilului. Ne vorbeaște despre copilarie, studiile la medicină, miracolul inimii, despre momentele-limită din sala de operație […]
14:00
Prețurile la carburanți au crescut zilnic de la începutul anului 2026, iar tendința se va menține și în acest weekend. Astfel, conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 24-26 ianuarie, litrul de benzină va costa 22,94 lei, cu 4 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va crește cu […]
13:40
13:30
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescente. Examinând sesizarea, Curtea a observat că autorul nu a contestat norma invocând încălcarea dreptului său personal de a nu se autoincrimina, ci din perspectiva […]
13:10
DOSAR DE VIAȚĂ – Claudia Partole „Trăiesc din contul copilăriei și mă simt copil atunci când scriu” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ" avem bucuria de a o avea alături pe una dintre cele mai îndrăgite și sensibile voci ale literaturii din Basarabia — scriitoarea Claudia Partole. Autoare a zeci de cărți pentru copii și adulți, scrie cu sufletul – despre copilărie, dor, rădăcini, iubire și miracolul vieții. Este un […]
12:20
DOSAR DE VIAȚĂ cu păr.Pavel Borșevschi: „Doream să-l cunosc pe Dumnezeul mamei mele și încă nu l-am aflat” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu păr.Pavel Borșevschi: „Doream să-l cunosc pe Dumnezeul mamei mele și încă nu l-am aflat” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Ministrul Energiei al R. Moldova: Pe piață a ajuns o cantitate de motorină neconformă pentru sezonul rece # Vocea Basarabiei
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP). „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de calitate. Adevărul […]
12:00
Președinta Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa în mai multe instituții din Republica Moldova. Conform unui decret prezidențial, Vladislav Schimbin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. De asemenea, un alt decret arată că Ion Bocan a fost numit în funcția de magistrat la Judecătoria […]
11:50
Republica Moldova, prezentă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) care va avea loc, în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației R. Moldova la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor […]
11:40
(VIDEO) Nicușor Dan, despre o eventuală unire a R. Moldova cu România: „Susținem obiectivul pe care cetățenii R. Moldova și l-au ales” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, după participarea la Consiliul European informal de la Bruxelles. Întrebat dacă unirea cu România ar putea fi un plan B în cazul întârzierii integrării Republicii Moldova în UE, șeful statului român […]
11:40
DOSAR DE VIAȚĂ – CĂLIN VIERU: „Am avut norocul timpului când banii se făceau și dintr-o piatră seacă” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ – CĂLIN VIERU: „Am avut norocul timpului când banii se făceau și dintr-o piatră seacă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
DOSAR DE VIAȚĂ cu Tania Cerga: „ Cred că natura mea de a face așa cum simt m-a ajutat să rezist până acum” # Vocea Basarabiei
În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ", Natalia Catan deschide dosarul unei artiste care îi place să diferită:Tania Cerga O artistă care a ales să rămână autentică, oricât ar fi costat asta. Despre copilărie, studiile în România, perioada când activa la radio, colaborarea cu Studio One și alte proiecte – într-un dialog de suflet cu […]
10:00
Centrul de Sănătate din Anenii Noi, modernizat cu sprijin financiar din partea Japoniei # Vocea Basarabiei
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va beneficia de modernizare cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie, de ambasadorul Japoniei în
Ieri
09:00
Investițiile în obligațiuni de stat câștigă teren în 2026: aproape 152 milioane de lei investite în ianuarie # Vocea Basarabiei
Anul 2026 a debutat cu un interes sporit din partea populației pentru investițiile oferite de stat. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au investit 151.980.000 de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, confirmând atractivitatea constantă a acestui instrument de economisire. Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii au ales obligațiuni adaptate diferitelor obiective financiare. Cea mai mare […] Articolul Investițiile în obligațiuni de stat câștigă teren în 2026: aproape 152 milioane de lei investite în ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Donald Trump îi retrage invitația premierului canadian Mark Carney din Consiliul pentru Pace, după discursul de la Davos # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a anunțat că retrage invitația adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura nou-înființatului Consiliu pentru Pace. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe rețeaua Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a precizat că decizia vine din partea Consiliului. „Vă rugăm să considerați această scrisoare ca o […] Articolul Donald Trump îi retrage invitația premierului canadian Mark Carney din Consiliul pentru Pace, după discursul de la Davos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Letonia trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Letonia vor expedia citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, aleși prin tragere la sorți dintr-un total de aproximativ 8.000 de candidați eligibili. Aceasta este a treia rundă de recrutare realizată prin acest sistem, de la reintroducerea serviciului militar obligatoriu în țară. Tinerii selectați vor fi convocați inițial la un control […] Articolul Letonia trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22 ianuarie 2026
20:10
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se reunesc în cadrul celei de-a treia ședințe comune de lucru. Evenimentul, organizat de Senatul României, desfășoară în perioada 22 – 25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș. La ediția din acest an mai participă reprezentanți ai parlamentelor din Azerbaidjan, Kazahstan și Georgia, în calitate de […] Articolul Parlamentari din R. Moldova, România, Ucraina și Albania, reuniți în Maramureș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 22.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, la forumul economic de la Davos, că o echipă de negociatori a Kievului se va afla vineri și sâmbătă în Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru o reuniune „trilaterală” cu reprezentanți ai Statelor Unite și Rusiei, cu scopul de a avansa pe calea către o încheiere negociată a războiului […] Articolul Zelenski anunță o reuniune trilaterală Ucraina-SUA-Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
DOSAR DE VIAȚĂ cu Cristina Scarlat: „Lumea primește informația și gândește așa cum le este sufletul” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Cristina Scarlat: „Lumea primește informația și gândește așa cum le este sufletul” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi, 22 ianuarie, modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost extins accesul salariaților la aceste facilități. Potrivit autorităților, principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă. În Regulament sunt clarificate condițiile […] Articolul Sistemul tichetelor de masă, extins apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 22 ianuarie, reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030. Noul set de reguli prevede lucrări planificate și intervenții responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. Vom ajuta pădurile să crească și vom interveni cu lucrări de curățare în pădurile bătrâne, […] Articolul Reguli mai clare de gestionare a pădurilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce astăzi o nouă dronă de proveniență rusă a fost descoperită pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Potrivit oficialul, acest incident reprezintă o nouă încălcare gravă din partea Federației Ruse asupra suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. „Unii politicieni, […] Articolul Președintele Parlamentului, despre drona descoperită în raionul Ștefan Vodă: „O nouă încălcare gravă din partea Rusiei asupra suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 22 ianuarie, reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026–2030. Noul set de reguli prevede lucrări planificate și intervenții responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. Vom ajuta pădurile să crească și vom interveni cu lucrări de curățare în pădurile bătrâne, […] Articolul Reguli mai clare pentru gestionare a pădurilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
DOSAR DE VIAȚĂ cu Valeriu Derevenciuc: „Încerc să trăiesc frumos astăzi pentru că mîine e prea departe” # Vocea Basarabiei
Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Valeriu Derevenciuc: „Încerc să trăiesc frumos astăzi pentru că mîine e prea departe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Drona depistată în satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă a fost detonată în condiții de maximă siguranță. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. El a declarat, înainte de ședința Guvernului, că specialiștii au stabilit că aparatul de zbor descoperit, în această dimineață, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, era de […] Articolul Drona descoperită în raionul Ștefan Vodă, detonată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Guvernul Republicii Moldova a decis în ședința de astăzi, 22 ianuarie, numirea unor ambasadori în patru state-cheie. Astfel, Victor Chirilă va fi noul ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihail Mîțu – noul ambasador al Republicii Moldova în România. De asemenea, Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franța, iar Petru Frunze va fi ambasador […] Articolul Republica Moldova va avea ambasadori noi în mai multe state apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” (ediția nr 2) # Vocea Basarabiei
Formula corectă de închiriere a spațiilor locative și comerciale. Clarificări legate de drepturile chiriașilor în cazul unei notificări de evacuare. Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „CHIRIA SPAȚIILOR LOCATIVE ȘI COMERCIALE” (ediția nr 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE” (ediția nr. 2) # Vocea Basarabiei
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „SECURITATE DIGITALĂ ȘI ESCROCHERIILE ONLINE” (ediția nr. 2) apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Articolul SOLUȚII JURIDICE cu Diana Țurcanu „REGIMUL JURIDIC AL CADOURILOR” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
