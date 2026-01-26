De mâine, elevii din Chișinău revin la lecții. Peste 840 de școli au activat azi cu prezență fizică
SuntParinte, 26 ianuarie 2026 16:20
De mâine, 27 ianuarie, toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău își reiau activitatea în regim normal, conform programului stabilit. Astfel, elevii din clasele I–XII vor reveni la ore în format fizic. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport. Decizia a fost adoptată în urma evaluării situației din teritoriu și a…
• • •
Acum 30 minute
16:20
Acum 24 ore
22:40
Activitățile educaționale pentru elevii din clasele I-a – a XII-a din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău vor fi suspendate pentru ziua de mâine. Anunțul a fost făcut de Direcția generală educație, tineret și sport. Decizia a fost luată în urma ședinței serviciilor specializate ale Primăriei, ca urmare a agravării situației meteorologice, caracterizată prin: Autoritățile…
19:50
Instituțiile de învățământ, împreună cu direcțiile raionale și municipale de educație, pot decide dacă mâine, 26 ianuarie, lecțiile vor fi organizate online sau cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării, în contextul formării poleiului și a ghețușului pe străzi, trotuare și în curțile blocurilor. Ministerul precizează că, la luarea deciziilor,…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Toți elevii de gimnaziu și liceu vor fi informați despre riscurile consumului de droguri până la sfârșitul anului # SuntParinte
Până la finalul anului 2026, toți elevii din Republica Moldova, din clasele gimnaziale și liceale, vor fi informați despre riscurile consumului de droguri, sancțiunile legale și consecințele acestui fenomen – un obiectiv asumat de Ministerul Educației și Cercetării. Discuțiile publice privind consumul de droguri în rândul tinerilor s-au intensificat în 2025, după ce oamenii legii…
22 ianuarie 2026
13:50
În timpul infecțiilor virale, scăderea apetitului este un fenomen perfect normal, deoarece prezența virusurilor și a bacteriilor determină inhibarea grelinei, hormonul responsabil de senzația de foame. Studiile arată că infecțiile respiratorii, febra și gastroenteritele (inflamații ale stomacului și intestinului) reduc consumul alimentelor cu 15-20%, ceea ce poate afecta creșterea, în special în perioada puseelor caracteristice copiilor și adolescenților. O primă măsură de prevenție, care…
21 ianuarie 2026
18:20
Copiii și elevii care lipsesc până la 3 zile nu au nevoie de certificat medical. Când documentul e obligatoriu # SuntParinte
Copiii și elevii care lipsesc de la grădiniță sau de la școală o perioadă de până la 3 zile nu trebuie să prezinte certificatul medical privind starea de sănătate (formularul 095/e), care este eliberat de medicul de familie. În aceste situații, este suficientă o declarație pe propria răspundere a părintelui sau a reprezentantului legal, în…
19 ianuarie 2026
17:20
Niciun elev nu mai poate fi lăsat repetent. Ce prevede noul Regulament de evaluare și absolvire # SuntParinte
Schimbări privind sistemul de notare în școlile din Republica Moldova. Niciun elev care-și face studiile nu va mai fi lăsat repetent, astfel că statutul elevilor va conține doar trei situații – promovat, corigent sau amânat. Prevederea se regăsește în noul Regulament privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, aprobat de Ministerul Educației…
16 ianuarie 2026
15:20
Descoperă produsele Siangpure – remedii din uleiuri naturale, cu preț accesibil și ușor de folosit # SuntParinte
Uneori, natura oferă soluții simple și eficiente chiar la îndemâna noastră. Uleiurile naturale pot deveni adevărați aliați: ele ajută rapid la desfundarea nasului, ameliorează durerile de cap și de burtă, reduc senzația de greață și amețelile și calmează iritațiile provocate de mușcăturile de insecte, fără a fi nevoie neapărat de medicamente. Produsele Siang Pure reprezintă…
15 ianuarie 2026
17:30
Elevii vor învăța, pentru prima dată, din asemenea manuale. Ce schimbări au pregătit autoritățile # SuntParinte
Începând cu anul 2027, elevii din Republica Moldova vor învăța din manuale școlare cu un design modern, elaborate într-un limbaj accesibil și adaptate noului curriculum și realităților sociale. Schimbările au fost anunțate astăzi de Ministerul Educației și Cercetării și se înscriu în procesul de elaborare a noului curriculum pentru toate disciplinele de studiu, planificat pentru…
16:10
(VIDEO) Tot mai mulți copii au exces de greutate: Cum putem preveni riscurile obezității # SuntParinte
Aproape 1 din 5 copii cu vârsta de până la 7 ani, din Republica Moldova, se confruntă cu probleme de greutate. La nivel global, situația este și mai îngrijorătoare: circa 30% dintre copii au probleme legate de greutatea corporală. Monitorizarea masei corporale începe încă din primele luni de viață, inclusiv în cazul sugarilor alimentați exclusiv…
10:30
Zilele cu zăpadă sunt o bucurie pentru copiii care abia așteaptă să iasă la săniuș. De multe ori însă, aceștia rămân nesupravegheați de adulți, fiind predispuși riscului de a ajunge pe carosabil, unde joaca se poate transforma rapid într-un pericol și un moment de neatenție poate duce la accidente grave. V-am pregătit o serie de…
14 ianuarie 2026
12:00
Explicăm: Cum îți alegi medicul de familie, chiar dacă ești din alt sector sau localitate # SuntParinte
Știai că, în Republica Moldova, poți să alegi medicul de familie indiferent de sectorul în care locuiești? Condiția este să fii cetățean al țării, să deții drept de ședere permanentă sau temporară ori să fii beneficiar de protecție temporară. Medicul de familie și instituția medicală pot fi schimbate o singură dată pe an, cu excepția…
12 ianuarie 2026
15:10
Nu le oferiți copiilor! Alte 7 loturi de formulă de lapte NAN și NESTOGEN, rechemate din magazine # SuntParinte
Persoanele care au procurat formulele de lapte NAN Confort, NAN SUPREMEPRO și NAN fără lactoză, precum și NESTOGEN 1, sunt îndemnate să nu le administreze copiilor, ci să le returneze la magazinul de unde au fost achiziționate. Măsura vizează șapte loturi de produse, în care au fost identificate neconformități la un ingredient. Anunțul a fost…
8 ianuarie 2026
21:50
Decizie de ultimă oră! Din cauza vremii, Direcțiile de învățământ pot prelungi vacanța de iarnă # SuntParinte
Direcțiile de învățământ din întreaga țară pot decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie. Anunțul a fost făcut cu câteva minute în urmă de Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile, și anume Codul galben de ghețuș, polei și vânt puternic, care se va menține până mâine.…
20:20
Infertilitatea băieților poate avea origini în perioada intrauterină. Ce produse să evite viitoarea mamă # SuntParinte
În prezent, până la 70% dintre cazurile de infertilitate masculină au cauze necunoscute. Totuși, medicii informează constant că, printre cele mai frecvente cauze ale maladiei, se regăsesc disfuncțiile și dezechilibrele hormonale, stilul de viață al femeilor și bărbaților, precum și expunerea la poluanți, care afectează calitatea ovulelor și a spermatozoizilor. Un rol decisiv îl are bagajul…
19:20
„Frumusețea nu constă în păr, ci în ceea ce oferi lumii”. Alina-Mihaela, tânăra mai puternică decât alopecia # SuntParinte
Alina-Mihaela este o adolescentă cu visuri mari, care s-a născut în orașul Ploiești (România), dar locuiește la București. Peste câțiva ani se vede în domeniul turismului sau în filologie – două drumuri care îi permit să fie în contact cu oamenii, să cunoască lumi noi și să transmită mai departe experiențe și emoții. Până a…
18:50
(VIDEO) Autism fără limite: Maxim Bivol transformă desenele în plastilină și studiază cofetăria # SuntParinte
Autismul nu i-a pus limite. I-a dat o voce și talent. La început au fost diagnosticuri incerte, etichete și bullying. Apoi a apărut plastilina și lumea lui Maxim s-a schimbat. Maxim Bivol, din Chișinău, transformă bucăți simple de plastilină în creații care impresionează și emoționează. Diagnosticul de autism nu i-a umbrit niciodată talentul, iar astăzi…
18:00
Când este recomandată melatonina pentru copii, în ce doze și cum prevenim supradozajul # SuntParinte
Somnul este vital pentru a rămâne sănătoși la orice vârstă. În cazul copiilor, rolul somnului este de a stimula creșterea și dezvoltarea lor armonioasă. Somnul nocturn de calitate asigură copilului o memorie mai bună, concentrare în activitățile școlare, creativitate și bună dispoziție pe tot parcursul zilei. În schimba, lipsa somnului îi poate face pe copii…
5 ianuarie 2026
13:20
Nu aruncați brazii în tomberoane! Lăsați-i alături, pentru a fi colectați și reciclați # SuntParinte
Brazii naturali, folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă, pot deveni îngrășământ sau material lemnos doar dacă sunt depozitați corect. În acest context, Primăria Chișinău și Regia „Autosalubritate" îndeamnă locuitorii capitalei să nu arunce brazii în containerele pentru deșeuri menajere. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați arborii lângă platformele de stocare a deșeurilor, adică…
30 decembrie 2025
17:30
Copilul răcește des? Șapte motive pentru care infecțiile respiratorii reapar și cum le tratăm corect # SuntParinte
Virozele pot transforma rapid rutina unei familii într-o perioadă solicitantă. Nasul înfundat, febra, iritabilitatea și starea de oboseală a copilului îi pot afecta pe toți cei din jurul lui. De aceea, este esențial ca părinții să cunoască măsurile de îngrijire corecte și actualizate, pentru a sprijini recuperarea copilului și a preveni complicațiile. În cadrul unui…
10:30
Peste 2 tone de rodii au fost reținute la frontieră. Conțineau o cantitate prea mare de pesticide # SuntParinte
Un lot de 2.080 kg de rodii, importat, a fost reținut la frontieră și nimicit sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid „Pirimetanil", care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul Postului de…
29 decembrie 2025
13:30
În perioada sărbătorilor de iarnă, copiii așteaptă cu nerăbdare venirea Moșului, cu sacul plin de daruri și surprize colorate. La fel ca mulți alți copii din țara noastră, Sofia Maslii, o fetiță de 5 ani, din satul Cojușna, raionul Strășeni, adoră surprizele. De data aceasta însă, Sofia a trăit o bucurie diferită – cea de…
